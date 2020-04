Hallaron el cuerpo sin vida de Cecilia Basaldúa

Exigimos justicia #NiUnaMenos

Este sábado 25 de abril por la tarde se confirmó la peor noticia. Desde la fiscalía interviniente se informó que fue hallado el cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa en las cercanías del basural de la ciudad de Capilla de Monte, a 1.200 metros al oeste de la Ruta 38 y a 5 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez.

Cecilia Basaldúa de 35 años, oriunda de Buenos Aires, se encontraba desaparecida desde el 5 de abril. Había regresado de un viaje de mochilera por Latinoamérica que duró 5 años, y estaba escribiendo un libro en su nuevo domicilio en Capilla del Monte, ciudad en la que residía actualmente.

En la investigación jamás existió una hipótesis concreta y por el contrario la causa fue caratulada desde el inicio como “averiguación de paradero”, es decir, que la investigación no partió de la premisa de que había desaparecido contra su voluntad.

Antes de que se ausentara, Cecilia se había contactado con un vecino de Capilla, y el 18 de marzo se instaló con su carpa en el patio de su casa, permaneciendo allí hasta su desaparición el 5 de abril, última vez en que tuvo contacto con su familia.

Este vecino dio aviso a la familia de la ausencia de Cecilia recién el 8 de abril, transcurridos tres días desde su desaparición. El dueño de la propiedad declaró como testigo, y sostuvo que Cecilia el 5 de abril habría sufrido un supuesto “brote psicótico” y que abandonó la casa porque “tenía miedo de que la mataran”. La familia de Cecilia se mostró alertada y sorprendida por esas declaraciones ya que ella nunca había tenido un episodio de esas características, a la vez que reprocharon la pérdida de tiempo valioso en el inicio de la búsqueda.

Tras varios días de búsqueda en el marco de la cuarentena, la investigación abierta por la justicia solo obtuvo el hallazgo de su mochila, riñonera y documentos en la zona de Tres Puentes, mientras que la computadora portátil donde tenía todo el material de sus viajes, el celular y demás pertenencias personales se encontraron en la carpa que habitaba.

Pese a la desesperación por el transcurso de los días sin tener noticias de Cecilia, el Ministerio de la Mujer no emitió pronunciamiento alguno siquiera manifestando preocupación. Fueron las agrupaciones de mujeres de Capilla del Monte, las que un día antes de que se hallara el cuerpo decidieron romper el silencio tomando las calles de la ciudad, respetando el distanciamiento social, con sus bocas tapadas y carteles en alto para reclamar a viva voz “¡Dónde está Cecilia!” A su vez, la asamblea Ni Una Menos- Córdoba sesionó de manera virtual este viernes y resolvió, entre otras acciones, un ruidazo en redes sociales por Cecilia para el martes 28 de abril.

El caso de Cecilia estremece sumamente al movimiento de mujeres, porque vuelve a colocarle nombre y apellido a las espeluznantes cifras de femicidios y violencia de género acrecentada durante la cuarentena. Las más de 5.000 denuncias relacionadas a violencia familiar y de género registradas durante la cuarentena ponen al descubierto las consecuencias fatales de un gobierno provincial incapaz de dar respuestas a las demandas más urgentes de las mujeres, que al contrario ha profundizado el ajuste y el despido a las trabajadoras de las áreas destinadas a la asistencia y contención, la lucha contra la trata de personas y el abuso sexual.

En el caso de Cecilia, es inevitable pensar que no se hizo todo lo necesario para hallarla con vida, en tanto no se activó el Protocolo de búsqueda inmediata aprobado por unanimidad en la Legislatura en septiembre de 2019 a instancias de la banca del PO- FIT. Después de 20 interminables días su cuerpo fue encontrado a solo algunos kilómetros del lugar donde fue vista por última vez y no hay ningún imputado, ni sospechoso por su muerte.

Desde el Plenario de Trabajadoras abrazamos a la familia y amigos de Cecilia en este difícil momento, responsabilizamos al gobierno provincial y a todo este régimen de opresión en descomposición que se cobra la vida de las mujeres. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y reclamamos justicia por Cecilia. Hacia el próximo 3 de junio, más que nunca el movimiento de mujeres y disidencias preparará una gran acción nacional por Cecilia y por todas las desaparecidas y victimas de femicidios, para gritar fuerte #NiUnaMenos, El Estado es Responsable.