Entre Ríos: el femicidio de Romina Roda

El Estado nuevamente en la mira.

Romina Roda, de 23 años y madre de 3 hijes, fue asesinada delante de su hijita de 2 años, en su casa, por su expareja y padre de la niña.

El femicida, Jonathan Eduardo Rivero, se presentó en el hogar de Romina alrededor de las 8:30 horas de la mañana y la apuñaló, para luego ir a la casa de un sargento de la policía y entregarse.

El Estado es responsable

En mayo del 2018 Romina radicó una denuncia por violencia familiar en la Comisaría Primera de la ciudad de La Paz. Tres días después, el Juzgado de Familia resuelve un régimen de contacto entre Rivero y su hija, fijando además la cuota alimentaria y determinando, sin plazo, la prohibición de acercamiento con Romina.

En octubre del mismo año, el femicida es denunciado por Abuso Sexual Infantil. Ante ello, el fiscal Barbosa y el Juez de Garantías Carballo, pusieron una restricción de 90 días pero sin solicitar los antecedentes del denunciado.

A pesar de todo esto, Romina no contaba con botón antipánico ni restricción judicial ya que Rivero se valió de los 90 días, quedando sin efecto la determinación de la fiscalía de familia que no daba plazos

Un final anunciado

La noche previa a su asesinato, Romina denunció a través de sus estados de WhatsApp el hostigamiento que sufría por parte del femicida “Cómo odio cuando no entiende que me deje en paz. Cómo me gustaría que desapareciera. Dejame en paz, nene, no te metas en mi vida, por lo menos él no es basura como vos”.

Sin embargo, a pesar de los pedidos de ayuda por parte de Romina, el domingo a la mañana Jonathan Rivero la mató a puñaladas, en su propia vivienda: una muestra de la impunidad alcanzada tras un largo periodo de denuncias de Romina que no encontraron ninguna respuesta efectiva por parte del Estado.

Se trata del tercer femicidio cometido en la provincia en lo que va del año, con el antecedente del escandaloso caso que termino con la muerte de Fátima Acevedo.

¡Exigimos justicia por romina! ¡Ni una menos! ¡El Estado es responsable!