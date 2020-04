Cárceles de mujeres y Covid-19

El agravamiento de la situación de los contagios por Covid-19 en el ámbito carcelario es ya un tema de la agenda política. El martes 28 de abril, por la noche, las mujeres de los módulos 1, 2, 3, 4, y 5 del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza iniciaron una protesta pacífica que continuara hasta que se cumplan sus exigencias de aplicación del protocolo de salud frente a la pandemia y las necesarias medidas para descomprimir la superpoblación carcelaria. Denuncian la falta de insumos de higiene (alcohol, barbijos, guantes, etc.) no solo para ellas sino también para todo el personal -civil y del servicio penitenciario- que trabaja en el penal. Esto, sumado a las malas condiciones habitacionales, de salud y de alimentación que vienen desde antes, convierte a este lugar en un verdadero infierno para todas las mujeres que viven allí, muchas de ellas con sus hijos.

Las mujeres del penal de Ezeiza se suman así a la seguidilla de protestas del viernes pasado en el penal de Devoto, las ocurridas en la U41 de Florencio Varela la semana anterior y en la cárcel de mujeres de Mendoza. Por su parte, 1.213 personas detenidas hacen huelga de hambre en 12 unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con reclamos que van desde que se extienda la aplicación de la resolución de la Cámara Federal de Casación que ordena prisiones domiciliarias para los grupos de riesgo, hasta alcohol en gel y barbijos.

La pandemia, una condena más

El penal de Ezeiza está superpoblado y es imposible realizar allí cualquier “cuarentena” con distanciamiento social, y lo mismo vale para todas las cárceles del país.

Tomando nota de ello, hubo ya varios fallos de Casación (nacional y bonaerense) que ordenaron el otorgamiento de las domiciliarias, en los casos de delitos leves, para la población carcelaria que está dentro de los llamados grupos de riesgo. Estamos hablado de 1.280 personas de una población de más de 100.000. En el caso de las mujeres presas, estas excepciones se extienden a mujeres embarazadas y con niños pequeños a cargo. Cabe agregar que no se trata solo de medidas “garantistas”, sino también de carácter sanitario: contagios masivos en el medio de una pandemia, por más que sea en lugares “controlados”, puede significar un domino de contagios imparable que afectará tarde o temprano al conjunto de la población.

Por supuesto que se ha generado un debate en la opinión pública acerca de la posible liberación de femicidas, violadores o incluso genocidas, en el marco de estas excepciones judiciales, y el justo reclamo de las victimas frente a esta posibilidad. Como aporte, creemos que es importante describir someramente cuál es la situación de las mujeres presas en el país.

Mujeres pobres y jóvenes: la carne de cañón de las cárceles argentinas

El 70% de las mujeres privadas de su libertad, en el país, está presa por causas ligadas con estupefacientes, ya sea tenencia para el consumo, narcomenudeo o transporte (las famosas “mulas”). Del 30% restante, casi todas cursan penas por homicidios contra parejas o exparejas, y en casi todos los casos la situación es la misma: luego de años de golpes, abusos e incluso denuncias, esas mujeres terminaron matando al violento, en el medio de un desamparo total. Muy pocas están por otras causas vinculadas a robos u otro tipo de crímenes. La gran mayoría tiene entre 24 y 35 años. Más de la mitad son madres, algunas de varios hijos. Un porcentaje importante cursó o cursa actualmente sus embarazos en el ámbito carcelario. Finalmente, son muy pocas las que tienen una condena firme.

Este pequeño resumen pone de manifiesto que la población carcelaria femenina está compuesta, sobre todo, por mujeres pobres y jóvenes que han sido arrojadas al mundo de la delincuencia, en el marco de una enorme vulnerabilidad social. A su vez, son el eslabón más débil de la cadena de grandes delitos, como por ejemplo el narcotráfico. Pero mientras ellas purgan años de cárcel, los grandes narcotraficantes están en sus casas del Nordelta.

A su vez, muchas de estas mujeres trabajan. Aun estando en la cárcel, muchas siguen siendo sostén de sus hogares. En ese sentido es interesante resaltar lo que cuenta Alejandra Rodríguez, integrante de la colectiva YoNoFui: “para trabajar debes tener condena firme, sin embargo lo más usual es que no la tengan, entonces lo que hacen es hacerlas adherir a una ‘condena voluntaria’ que no tiene ninguna validez judicial […] pero es un modo de ‘hacerte confesar’, que admitas una supuesta culpabilidad, para poder trabajar. Es un modo más de sometimiento, extorsión y crueldad que funciona a nivel interno” (Pagina/12 11/03/18).

Para enfrentar esta y otras situaciones de violencia estatal al interior del penal, las mujeres detenidas se organizan. Por ejemplo, este último 8M se sumaron al paro internacional de mujeres con una batucada y con reclamos que se centraban en el fin de la violencia institucional y de género del SPF. Ocurre que a los golpes y maltratos físicos permanentes se suman que los y las agentes usan el hecho de que muchas detenidas son madres para efectuarles torturas psicológicas y vejaciones de todo tipo. Por ejemplo, las hacen parir en los pasillos de los pabellones o las castigan impidiendo el acceso de sus hijos a derechos básicos para someterlas a ellas.

Son abundantes los ejemplos de que en el ámbito carcelario las mujeres están muy lejos de una reeducación o posibilidades de reinserción social. Las condiciones infrahumanas a las que son sometidas en el interior de los penales son en realidad la continuidad de violencias que están presentes también afuera: la pobreza, la criminalización, los embarazos no deseados, la precarización laboral, los abusos y la violencia física de todo tipo.

La hipocresía del Estado capitalista

Mediante un mecanismo pérfido, se busca cuestionar las domiciliarias en casos excepcionales a personas en verdadero riesgo, como lo son las embarazadas o madres de niños pequeños o mujeres enfermas; mezclando estos casos con lo de femicidas, violadores, o incluso genocidas. A su vez, está claro que el otorgamiento de estos “beneficios” está determinado por una arbitrariedad de clase. Si se cuenta con influencias, dinero y buenos abogados habrá más posibilidades de obtenerlos.

Desde el movimiento de mujeres no podemos permitir que se usen los legítimos reclamos de justicia y castigo a los femicidas o violadores para ocultar la masacre social que se ejecutara en las cárceles del país de continuar la situación actual. A su vez, las declaraciones en el día de hoy de Gómez Alcorta sobre el rechazo a las salidas de presos con causas por violencia de género son de un oportunismo brutal: la titular de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que no ha tomado ninguna medida real para resolver el problema de un femicidio cada 25 horas pretende ahora valerse de este debate para aparecer haciendo algo. Una verdadera impostura. Agregamos además que la liberación de femicidas y violadores era ya una práctica común de la justicia patriarcal y de clase, para aleccionar a las mujeres que se animan a denunciar. No tiene nada que ver con la pandemia, es el Estado una vez más siendo responsable de la violencia.

Los y las socialistas no oponemos derechos de los sectores vulnerables y de explotados unos contra otros, sino que luchamos para que todos esos derechos se cumplan. Exigimos al Estado que garantice todos los medios para asegurar el derecho a las personas privadas de su libertad a recibir atención médica, insumos de higiene y protección y otras medidas excepcionales para evitar el contagio masivo entre la población carcelaria. Pero claramente, ello no puede exponer a mujeres que han sido víctimas de violencia de género o abusos a quedar a merced de esos violentos -si es que fueran liberados- como ha ocurrido en el caso del femicidio de Camila Tarocco o en el de Patricia Frete, en Pilar. Está claro que es necesario un plan integral que permita atacar la violencia de género en una situación excepcional como la pandemia, donde las mujeres hemos quedado aún más expuestas. Dicho plan debe incluir la construcción de refugios para contener a las mujeres que lo necesiten, la atención interdisciplinaria necesaria de forma gratuita, subsidio de emergencia de $ 30.000, y por supuesto, el seguimiento y control real de cada violento que este con perimetrales, exclusión del hogar, domiciliarias o la medida que sea.