Tucumán: las mujeres seguimos desprotegidas

Sobre la prórroga de la ley de Emergencia en Violencia de Género

El jueves salió por boletín oficial la prórroga de la Emergencia en Violencia de Género aprobada por la Legislatura tucumana a fines del 2018, ratificada por el actual gobernador, Juan Manzur, y apoyada por algunos sectores del movimiento de mujeres local, como la Multisectorial, encabezada por el PCR.

Se trata de la prórroga de una ley que ya fracasó: no sirvió para detener el escandaloso negocio de la trata y la prostitución en la provincia de Marita Verón, ni para revertir los femicidios, ni para proteger a una legión de trabajadoras precarizadas (como las cosechadoras de la fruta) de los abusos patronales y la pobreza que las coloca en situación de dependencia extrema. Por eso, la prórroga es más demagogia frente a un Estado y un gobierno que no tiene ninguna intención en enfrentar esta verdadera pandemia de la violencia contra las mujeres, sino todo lo contrario.

La medida llega junto con otras anunciadas anteriormente, entre las que se encuentra la puesta a disposición de hoteles de la capital, actualmente cerrados por la cuarentena, que pasarían a funcionar como refugios, y un subsidio por $4.500. Ambas medidas aún están sin concretarse. Sin embargo, los refugios no serían permanentes y el subsidio es una suma ínfima considerando todos los avatares que deben enfrentar las mujeres que deben escapar de la violencia.

Manzur nos propone seguir recurriendo y confiando en un Estado que abandona y condena a las mujeres en situación de violencia. No olvidemos que es el mismo Estado que protegió a los encubridores del crimen de Paulina Lebbos y que ahora ampara al exgobernador José Alperovich, acusado de violación, autor de este entramado de impunidad.

Pretenden que depositemos confianza en él y su gobierno, mientras despide y precariza a lxs trabajadores del Observatorio de Género y el Ministerio de Desarrollo Social, cuya tarea consiste en acompañar y asesorar a mujeres e infancias víctimas de violencia.

Las emergencias habilitan al Poder Ejecutivo a reasignar presupuesto de otras áreas -en este caso a la atención contra la violencia. No queremos que saquen plata de salud ni de educación, en función de un plan del que se desconocen sus medidas concretas (es un cheque en blanco a Manzur). Lo que reclamamos es que dejen de pagar la deuda usurera y que se destine una partida presupuestaria extraordinaria a atender medidas urgentes, como la construcción de casas refugio, la expropiación de terrenos de iglesias, y el pase a planta y salario acorde de todas/os las trabajadores que atienden estas demandas.

Son ya 28 femicidios en cuarentena en Argentina. Cada una de las víctimas fatales había realizado varias denuncias, tenían perimetrales que no se cumplían y no obtenían respuestas de los órganos oficiales dispuestos. Con ley sancionada y prórrogas otorgadas, más de 500 días después, no fueron capaces de actuar ante la cantidad de asesinatos de mujeres que significan una verdadera pandemia. Todo esto deja demostrado que el principal responsable es el Estado.

En contraposición al actual esquema que consiste en ministerios y funcionarios “con perspectiva de género” (excluidos del comité de crisis por el Covid-19), proponemos conformar un Consejo Autónomo de las Mujeres y Disidencias, electo por las propias mujeres desde los 13 años, apoyado en la fuerza de movilización del movimiento, que funcione de motor para impulsar la lucha por todas las medidas pertinentes para proteger a las víctimas de violencia. Será la única forma de garantizar nuestras exigencias, un subsidio de $30.000 para las desocupadas y la disposición de espacios estatales y privados que funcionen como refugios.