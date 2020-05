Merlo: justicia por el femicidio de Norma Gallo

Norma Gallo fue asesinada el 30 de abril en su casa de Libertad, en el partido bonaerense de Merlo. Tenía 54 años. Por el crimen fue detenida su pareja, de 60, que vivía en la misma casa. El cuerpo fue hallado con cortes en el cuello y la espalda, y golpes en la cabeza. Desde la fiscalía UFI 11, especializada en violencia familiar y de género del departamento judicial de Morón, investigan si existieron denuncias previas por violencia.

El femicidio de Nora se suma a una larga lista desde que se decretó la cuarentena. Sin tener garantizadas sus condiciones materiales, sin salario ni vivienda, las mujeres son condenadas sufrir la profundización la violencia doméstica en el marco del aislamiento social obligatorio. La responsabilidad es del Estado. Desde el municipio dedicaron un saludo a la familia de la víctima, pero su campaña "en Merlo no estás sola" no ofrece ninguna salida concreta para que las mujeres no tengan que seguir conviviendo con quien las violenta.

Reclamamos un subsidio de $ 30.000 para el conjunto de mujeres desocupadas en cuarentena, y trabajo genuino. Es imprescindible además la apertura de una casa refugio en Merlo, con presupuesto del Estado y bajo gestión del movimiento independiente de mujeres del distrito.

¡Justicia por Nora Gallo!