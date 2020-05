La autoproclamada “Legislatura celeste” aprobaría la ley Micaela en Tucumán

Luego de casi dos años de aprobada la ley a nivel nacional, siendo la única provincia que no adhería, la legislatura tucumana aprobaría la aplicación de la Ley Micaela, que prevé capacitación en cuestiones de género y violencia hacia las mujeres a todas aquellas personas que se desempeñen en funcionen públicas en los tres poderes del estado.

En medio de la pandemia, la Legislatura se muestra más activa que nunca. Esto no se debe, sin embargo, a la buena voluntad y compromiso de lxs miembrxs de la cámara, sino que es producto de la pelea entre Juan Manzur y su vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quien preside el organismo y quiere hacerlo pasar falsamente como proactivo, loteando leyes que los legisladores “progresistas” ven con buenos ojos para despegarse del mandatario y catapultarse hacia las elecciones dentro de 3 años.

Jaldo manifestó en medios locales que se estaba llevando adelante este debate y que la ley debería “adecuarse a la realidad tucumana”. Nadima Pesci, del partido bussista Fuerza Republicana, también se manifestó en los medios, declarando que esta ley buscaba “adoctrinar ideológicamente” y presentaron una contrapropuesta que deberá ser tratada próximamente.

Las dilaciones en el tratamiento de la ley se deben a las fuertes alianzas del PJ, sus aliados (Bussi) y la oposición con la iglesia católica y la incidencia de esta en la política provincial.

Recordemos que fue esta misma legislatura quien en medio del debate por el aborto legal, se autoproclamó “celeste” (desoyendo a lxs miles de tucumanxs que nos movilizábamos en favor de la ley) y aplaudió el tedeum del arzobispo, Carlos Sánchez, quien amenazó públicamente a lxs diputadxs tucumanxs que debían votar en el congreso.

Es, además, el gobierno de quienes dieron rienda suelta a los torturadores de Lucía, funcionarios y organizaciones religiosas, que se postraron en el hospital bloqueando el acceso de la niña al derecho de interrumpir legalmente su embarazo.

Sumado a esto, la legislatura está compuesta por aquellos personajes que rechazaron la propuesta del Partido Obrero de crear una comisión de investigación independiente del crimen de Paulina Lebbos, encubierto por el entonces gobernador José Alperovich, presentada en la Asamblea Constituyente del 2006 (presidida por Manzur, en ese entonces ministro de Salud de la Nación).

Estos programas de “capacitación-2 son una respuesta deformada de la presión del movimiento de mujeres, que busca la cooptación y reforzar la autoridad del Estado que, especialmente en Tucumán, provincia de Marita Verón y Paulina Lebbos, es modelo de agresión y desprecio hacia nuestros derechos, paraíso de las redes de trata, etc. Debemos remarcar los límites que se presentan en esta súper tardía reacción de la legislatura tucumana, y remarcar que ninguna capacitación va a revertir la hostilidad de clase y género de sus instituciones.

Ninguna ley terminará con la violencia a la que nos condena el Estado, expresión de un régimen de opresión sobre todxs lxs explotadxs. Menos lo hará si quienes vienen a lavarse la cara aprobándola se arrodillan ante el Vaticano postrando los derechos que las mujeres y disidencias exigimos en las calles. Por honrar estas alianzas sacrifican la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ESI, Cupo Laboral Trans, y un sinfín de etcéteras que la legislatura tucumana se niega a tratar con argumentos que nada tienen que envidiar al bussismo.

Por esto no debemos dejarnos engañar, no hay Ley Micaela que cambie a los Manzur y los Alperovich. Necesitamos un Consejo de Mujeres Autónomo que sirva para organizar los reclamos del movimiento, electo por las propias mujeres y con carácter revocable. Para esto no debemos abandonar la denuncia contra el Estado responsable de la violencia hacia las mujeres, consigna central de todos los Ni Una Menos. Vamos por un #3J con acciones y luchas en todo el país, porque esta ley no nos frena, los femicidios y el aborto clandestino no se toman cuarentena. Y nosotras tampoco.