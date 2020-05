Gran actividad del Plenario de Trabajadoras de la zona sur de CABA

El pasado 23 de mayo se realizó una actividad virtual del Plenario de Trabajadoras de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de casi 60 compañeras, muchas de ellas militantes del Partido Obrero, junto con un número importante de simpatizantes, convocadas a partir de la necesidad de las trabajadoras de organizarse durante la cuarentena. Participaron trabajadoras de la salud, estatales, municipales, docentes, abogadas, judiciales, actrices, bancarias, entre otras, junto con compañeras estudiantes y de la juventud, la agrupación LGBTI 1969 y el Polo Obrero. En vísperas de una nueva jornada del 3J (Ni una menos) y al calor de las asambleas de mujeres que comenzaron a reunirse, a excepción del kirchnrismo-JP que brilla por su ausencia, el debate giró en torno a las problemáticas que el Covid-19 puso de manifiesto entre las trabajadoras.

A partir de un documento elaborado para el debate, en el plenario se puso de manifiesto cómo en el cuadro de cuarentena se agudizó la situación preexistente de violencia hacia las mujeres, con un aumento del 40% de las denuncias y la escalada de la cifra escalofriante de los femicidios. También se puso de relieve cómo afecta el confinamiento a los sectores con trabajos más precarios, como resultan ser mayormente las mujeres y diversidades. Se puso especial énfasis en la situación de las empleadas domésticas, gremio modelo en la pulverización de los derechos laborales, siendo que muchas de ellas no se encuentran percibiendo sus salarios, o que incluso en los casos que cobraron el magro monto del Ingreso Familiar de Emergencia (¡para aquellas que lo recibieron!) fue descontado del sueldo por parte de los patrones, bajo la total complicidad del Estado.

El plenario contó con las intervenciones de las compañeras de los diversos gremios y agrupaciones presentes. Desde la 1969 se expresaron las problemáticas que surgen entre las diversidades sexuales y de género, en la medida que la precarización laboral se profundiza particularmente en este sector. Además, se denunció el faltante de hormonas en los hospitales para continuar con los tratamientos y el acrecentamiento de la violencia y persecución policial.

Las docentes, colocaron el problema de la ESI (Educación Sexual Integral) y cómo resulta una necesidad imperiosa del movimiento de mujeres y diversidades seguir organizándose por su implementación. Sobre la cuestión del aborto, en la cual el oficialismo aún no ha presentado ningún proyecto como anuncia, quedó más que planteada la necesidad de defender la aprobación del proyecto de la Campaña Nacional, que nos ha encontrado en las calles en innumerables oportunidades.

Por su parte, la intervención de las actrices estuvo orientada a dar cuenta de cómo se encuentran en el primer gremio que ha “parado” y será el último en volver, quedando totalmente desamparadas y sin ningún tipo de subsidio a su profesión. A raíz del relato de una de las presentes, trabajadora estatal del Enacom, despedida producto de denunciar una situación de acoso en su lugar de trabajo por parte de un funcionario del organismo y bajo el encubrimiento y complicidad del sindicato de ATE Capital, se pudo reflexionar sobre el rol de la burocracia sindical en este tipo de situaciones. La denuncia de Thelma Fardin, recordemos, se llevó a cabo bajo la total ausencia del sindicato de Actores.

Las trabajadoras de la salud presentes pudieron expresar la crudeza de la situación que están atravesando con tasas altísimas de contagio. La violencia de género al interior de los servicios es una cotidianidad lamentable, junto con las situaciones de abuso de poder que se le plantean a las residentes y concurrentes con condiciones sumamente precarias.

Una compañera del Polo Obrero intervino colocando la situación de alarma que se vive en los barrios que hoy son la mayor fuente de contagio frente a las condiciones de hacinamiento y falta de agua. Resulta una condena de muerte para mujeres que, como Ramona Medina, se tienen que enfrentar a condiciones de extrema pobreza porque la IFE resulta una miseria para atender a familias enteras, con accesos más que limitados a la salud y a la vivienda. También planteó la necesidad de seguir reclamando justicia por Fátima, compañera del Polo Obrero de Chaco, asesinada en un refugio.

Otras cuestiones como los efectos del teletrabajo y cómo impacta en las mujeres, con las cargas reproductivas y de cuidados bajo sus hombros, fueron materia de debate. Sobre todo estuvo presente la conclusión de desarrollar un movimiento de mujeres independiente particularmente frente al intento por parte del gobierno, con su dotación de funcionarias “feministas” y el Ministerio de la Mujer, de estatizar los reclamos más genuinos. Mientras aún no se ha votado un presupuesto y se supedita el conjunto de la política oficial al pago de la deuda, no han existido políticas en esta materia salvo por la implementación de los “barbijos rojos” y demás políticas low-cost, por lo que la necesidad de reclamar por mayor presupuesto para los refugios, pero siempre en sintonía con la campaña por los consejos autónomos de mujeres, resultó otra de las conclusiones fundamentales.

Finalmente, fueron votadas por unanimidad una serie de iniciativas a llevar adelante que permitan organizar las jornadas de movilización del 28 de mayo (Día Internacional por la Salud de las Mujeres) y el 3J:

-Realizar una campaña de fotos de cara al 3J con todas las reivindicaciones del movimiento de mujeres, les trabajadores y la comunidad LGBT+ (consignas: no al pago de la deuda, aborto legal seguro y gratuito, por un Consejo Autónomo de Mujeres con presupuesto, implementación de una ESI laica que contemple a las diversidades sexuales y de género, tratamientos hormonales para travesti-trans y no binaries, implementación efectiva de la ley de identidad de género, cupo laboral travesti-trans, etc).

-Acompañar e impulsar la juntada de firmas contra el faltante de tratamientos hormonales para personas trans-travestis y no binaries (formulario)

-Impulsar reuniones del Plenario de Trabajadoras en cada uno de los frentes donde inervenimos.

-Participar y difundir las jornadas votadas en la Asamblea de Mujeres.

-Impulsar la movilización por el aniversario del Ni una menos.