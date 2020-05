El 28M y 3J salimos a las calles por todos nuestros reclamos

Importante reunión de mujeres y disidencias de noroeste CABA.

En el marco de las jornadas del 28M y el 3J hemos realizado una concurrida reunión virtual del Plenario de Trabajadoras y la Agrupación 1969 de la Comuna 15 que pinta de cuerpo entero el agravamiento con la pandemia de la violencia y de la miseria social que sufrimos las mujeres y las disidencias.

Las compañeras del Polo Obrero de La Carbonilla y El Playón expresaron su preocupación por la llegada de los primeros casos de Covid a sus barrios. Denunciaron que esto se da en el marco del faltante de agua corriente en muchas casas y en ausencia de las postas sanitarias del gobierno. Una bomba de tiempo que podría desembocar en un aumento exponencial de los contagios como ya ocurrió en otros barrios populares.

A su vez, no están recibiendo los alimentos y kits de higiene a pesar de que la situación de hambre se ha agravado con el confinamiento. No pudiendo garantizar las raciones para la cantidad cada vez mayor de familias que se acercan a sus comedores.

También denunciaron las amenazas de la policía que recibieron los vecinos de convertir sus barrios en guetos como ya está ocurriendo en Villa Azul: “se infecta uno y cercamos la villa y se pudren todos adentro”.

Las trabajadoras de reparto por su parte explicaron cómo empeoró su situación de precarización laboral ahora que pasaron a ser trabajadoras esenciales con la cuarentena. Van a una nueva jornada de lucha por aumento de la tarifa y frente a la ausencia de ART, elementos de protección, licencias por maternidad e incluso baños cuando trabajan.

Explicaron cómo la combinación de los cuidados de lxs hijxs con el trabajo remunerado que cae sobre la espalda de las mujeres se ha reforzado con las escuelas cerradas. No teniendo en muchos casos la posibilidad de dejarlos al cuidado de nadie.

Sin embargo, esta realidad no es solo propia de las trabajadoras precarizadas sino de todas. El mismo problema expresaron las compañeras del Hospital Zubizarreta quienes son las primeras en la “línea de fuego” en la pandemia, sin embargo, las enfermeras poseen sueldos miserables por jornadas extenuantes, no se las reconoce como profesionales y no poseen un espacio para el cuidado de sus hijxs en su trabajo. Por otro lado, alertaron sobre la actual interrupción del reparto de anticonceptivos en los hospitales públicos que afecta a las personas gestantes en un derecho elemental.

En el mismo sentido, la Agrupación 1969 intervino explicando la necesidad de organizarse para que se garanticen los tratamientos hormonales para las personas trans que actualmente se encuentran interrumpidos por el desfinanciamiento de la salud. Un problema que afecta a una comunidad violentada constantemente y con una expectativa de vida de 35 años debido a que se le niega el derecho a la salud, al trabajo y a la educación.

Por último, una compañera jubilada denunció que el Estado sigue perpetuando el robo a las jubilaciones con aumentos miserables como el de esta semana que les condenan al hambre. Mientras, se muestra más que nunca las consecuencias de los negociados que existen en torno a los geriátricos privados que lucran con el encierro en pésimas condiciones de les adultes mayores con el amparo de los gobiernos.

Frente a esta realidad la inacción del nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha sido absoluta en estos dos meses. Nada tuvieron para decir o hacer en esta situación tan crítica para las mujeres y disidencias de nuestro país. En cambio, sus funcionarias han actuado en absoluta complicidad con medidas que fomentan el agravamiento de nuestras condiciones de vida y las de la clase obrera en su conjunto como son el pago de la usuraria deuda externa y el reforzamiento del lobby de las iglesias.

Hoy más que nunca se demuestra la responsabilidad del Estado en las violencias que sufrimos y la necesidad de organizarnos de manera independiente por la conquista del programa que hemos llevado una y otras vez a las calles.

Con les compañeres resolvimos impulsar una campaña de fotos para visibilizar todos nuestros reclamos de la comuna y movilizar el 28M y el 3J. ¡Nuestra lucha no está en cuarentena!