Vamos a un 3J de lucha en La Matanza

El 3 de Junio de 2015 miles ocupamos las calles argentinas al grito de “Ni Una Menos” frente a todas las formas de violencia hacia las mujeres. La jornada de lucha se replica todos los años y es acompañada de la consigna “El Estado es responsable”, por la complicidad de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales frente a las problemáticas denunciadas.

Los femicidios cometidos durante el aislamiento obligatorio exponen la impotencia del Ministerio de las Mujeres nacional y provincial para afrontar la otra pandemia. El área de Género y Diversidad de La Matanza no se queda atrás. En la mayoría de los casos, las mujeres matanceras recibimos sólo odiseas burocráticas ante situaciones de violencia que culminan en el abandono estatal.

A las perimetrales que se incumplen, a los refugios que no existen y a las líneas de contención colapsadas, se suman los reclamos de las trabajadoras en lucha como lo son el pago de salarios de la textil iberoamericana, la defensa de los puestos de trabajo en La Nirva, el fin de la precarización laboral en los hospitales.

No se disponen los recursos para que las mujeres puedan salir de esta situación. No porque no existan, sino porque existe la decisión política de destinarlos al pago de la deuda usuraria y fraudulenta. Llevaremos como bandera a este 3J el no pago de la deuda, que esos recursos se utilicen para refugios, el cumplimiento efectivo de las perimetrales y exclusiones del hogar, subsidios a las desocupadas, cupo laboral travesti-trans, pago de salarios y todas las reivindicaciones de los puestos de trabajo y estudio. Adherimos al proyecto del Frente de Izquierda de impuesto a las grandes fortunas.

En el marco del aislamiento obligatorio y la pandemia mundial la situación se agravó para las mujeres y disidencias de la clase trabajadora. A la violencia de género se suma el aumento de la desocupación, el hambre, la precarización, el no pago de salarios y la crisis sanitaria. El gobierno patronal y la burocracia sindical ha elegido priorizar los intereses del gran capital y el FMI por sobre los nuestros.

¡Aborto legal ya con el proyecto de La Campaña!

Apoyamos el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, demandamos que se trate de manera urgente porque aún posee estado parlamentario y denunciamos los intentos de cajonearlo por parte del gobierno de Alberto Fernández y de cajonear la lucha por parte de las organizaciones afines a él. Esta dilación beneficia solamente a las iglesias y al negociado del aborto clandestino, y refuerza la opresión sobre los cuerpos de las personas gestantes. Tal es así que seguimos exigiendo que se haga efectivo el cumplimiento de la ILE en nuestro distrito y en todo el país.

Separación de la iglesia del Estado

Rechazamos la creación de la Subsecretaria de Culto por la exintendente y actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que da forma institucional a la injerencia del clero local en el municipio. En este sentido, denunciamos la intromisión que las iglesias obtuvieron en los espacios públicos de La Matanza recientemente. Luchamos por la Educación Sexual Integral laica y científica en todos los niveles educativos.

En el marco de la pandemia, gran parte de la política de Desarrollo Social del municipio ha sido reforzar la terciarización de la asistencia social en manos de las iglesias y el ejército, que habilitan la regimentación de la población con hambre a la par que no cubren la cantidad de raciones necesitadas. Mientras tanto cientos y cientos de compañeras del Polo Obrero organizan todos los días a los y las desocupadas en los barrios con enormes ollas populares, que tampoco dan abasto. Acompañamos sus reclamos y exigimos que el municipio garantice la entrega inmediata de alimentos y kits de limpieza en los barrios.

Desde el Plenario de Trabajadoras de La Matanza convocamos a las organizaciones de izquierda, independientes, organizaciones de mujeres y disidencias, sindicatos, organizaciones barriales, docentes, estudiantes y trabajadoras de la salud que han comprendido esto. Ponemos en pie un 3J de lucha frente a la pasividad del municipio y la parálisis de un sector del movimiento de mujeres matancero que, ligados al PJ-kirchnerismo, solo actúan de bloqueo para levantar y concretar nuestros reclamos.

Este 3J nos concentramos en la plaza de San Justo frente al edificio municipal, para que las demandas que nos urgen sean escuchadas. Llevaremos adelante una nueva jornada de lucha porque nuestros derechos no están en cuarentena, el Estado es responsable.