Vicente López: la “política de género y diversidad” de Jorge Macri en vísperas del 3J

El macrismo, en Vicente López, ha venido a sumar un capítulo insólito a las medidas de “empatía” con el movimiento de mujeres que luchamos por nuestros derechos, en lugar de desarrollar políticas que pongan un freno la escalada de violencia y femicidios. Desde la Secretaría de Desarrollo social, bajo el nombre de “Políticas de Genero y Diversidad Sexual”, han lanzado talleres online gratis para aprender crochet, mosaiquismo y cosmetologia, con un flyer en el cual se puede apreciar a dos mujeres con computadoras para que quede en claro a quienes van dirigidos los cursos. Además el flyer aclara que los cupos son limitados, no vaya a ser que se derroche presupuesto.

El cuadro de la crisis sanitaria, económica y social y de violencia hacia mujeres y diversidades que atraviesa el país resulta inaceptable. La mayor exposición de mujeres a situaciones de violencia en el interior del hogar, en el cuadro del aislamiento obligatorio, ha llevado a un aumento de las denuncias de violencia y, a la par, al trágico aumento de los femicidios.

Esta situación reclama medidas específicas y urgentes, como la creación y acondicionamiento de refugios para las mujeres en situación de violencia y su hijes, pero el Estado capitalista responsable de esta dramática situación ha demostrado desde sus distintas fuerzas políticas no estar dispuesto a destinar un centavo del presupuesto a resolverla.

Podemos colocar como ejemplo emblemático de la austeridad presupuestaria, con que quieren enfrentar la dramática realidad que enfrentan las mujeres, el “barbijo rojo”, propuesto por el flamante Ministerio de la Mujer kirchnerista, una “solución” que coloca la responsabilidad en la víctima y de paso le cuesta al Estado la suma de cero pesos. Esta y todas las “medidas” que han tomado hasta ahora no han sido más que saludos a la bandera para intentar mostrarse empáticos e intentar mantener tranquilo a un movimiento de mujeres que ha crecido de manera incontenible en los últimos años.

El intendente Jorge Macri no sólo no ha dado una sola respuesta a los reclamos desesperados de las mujeres, en situación de violencia -de la misma manera que no lo ha hecho ningún intendente, gobernador, o el propio presidente. Esto lo demuestra que no contemos en el distrito con un sólo refugio para mujeres. Mientras se destina el poco presupuesto para “políticas de género y diversidad sexual” a recomendarles a las mujeres que aprendan a tejer y maquillarse.

Está claro que las mujeres de Vicente López y de todo el país no vamos a encontrar respuesta a nuestros reclamos ni con estos gobernantes ni con la creación de un ministerio que responde a los mismos intereses. Es imprescindible la conformación de un Consejo Autónomo de Mujeres que exija el presupuesto necesario y defina las medidas a llevar a cabo para resolver todas las reivindicaciones de las mujeres y las diversidades.