Ni Una Menos - El Estado es responsable

Documento unitario de la asamblea de mujeres y disidencias Ni Una Menos

Compañeras y compañeres, nos encontramos nuevamente en la calle, en diversos puntos del continente y del mundo, a cinco años de esa enorme movilización en la que cientos de miles gritamos en todo el país NI UNA MENOS.



Les luchadores de este movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries hoy nuevamente, a pesar de la pandemia del Covid-19, que está sacudiendo al Planeta entero, nos movilizamos con todas las medidas de seguridad e higiene; porque nuestras demandas, lejos de haber pasado a un segundo plano, se han recrudecido en el marco de la crisis sanitaria, de la crisis económica y de la cuarentena.



Saludamos desde esta tribuna la rebelión de la comunidad afroamericana y trabajadora de EEUU contra los atropellos del gobierno de Donald Trump, nos solidarizamos con sus reclamos y exigimos justicia por George Floyd.



En este 3 de junio, tras 5 años de ganar las calles masivamente al grito de “Ni una menos”, desde esta asamblea de mujeres y disidencias continuamos reivindicando que las vidas de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binares y de todes les trabajadores y trabajadoras valen, por eso seguimos organizadas y en las calles diciendo que Vivas nos queremos, Ni Una Menos, el Estado y los gobiernos son responsables.





Atentas a la terrible estadística de un femicidio cada 29 horas, y los trasnstavesticidios, durante la cuarentena, un amplio sector de organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales travestis, trans y no binaries, políticas, sociales y del sindicalismo combativo y antiburocrático, reunidas en tres asambleas virtuales durante un mes, debatimos y nos organizamos para poner en pie una nueva jornada de lucha este 3 de junio, conocida internacionalmente como las manifestaciones por el #NiUnaMenos.



Nuestra consigna de encuentro está orientada por lo proclamado históricamente por nuestro movimiento: la defensa de las reivindicaciones de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binares y de todes les trabajadores y trabajadoras contra la explotación, la opresión, las violaciones, los abusos sexuales, la discriminación, el racismo y contra todas las formas que asumen las violencias patriarcales, y las que el Estado capitalista desata cotidianamente contra nosotres, como la precarización laboral, el oscurantismo, el rol subalterno al que nos someten, y los ajustes. Una defensa que nos comprometimos a ejercer fuera cual fuera el signo político del gobierno de turno, y de forma independiente del propio Estado y de las iglesias.



Mientras se niega presupuesto para las demandas de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y les trabajadores, y tenemos a compañeras como Ramona Medina que pierde su vida por el coronavirus en la Vila 31; Alberto Fernández paga de contado 5000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Esta asamblea reafirma que mientras se antepongan los intereses del FMI y de los empresarios por sobre las necesidades populares, no habrá Ni Una Menos. Lo hizo Macri con 4 años de gobierno endeudando al país para pagar la fuga de capitales y su propia campaña electoral. Ni esta ni las anteriores deudas deben ser pagadas! Por eso, exigimos el no pago a la deuda externa. La deuda es con nosotras y nosotres, reclamamos que esos recursos se destinen a satisfacer las necesidades de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries y el pueblo trabajador.



############### VIOLENCIAS, FEMICIDIOS Y TRAVESTICIDIOS

El Estado y sus gobiernos, sus alianzas patronales y con las iglesias, son los responsables de la discriminación y de las violencias contra las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.

Los feminicidios y travesticidios no se detuvieron durante la cuarentena. Esto confirma que desde el primer Ni un Menos, lejos de haber obtenido respuestas a nuestras demandas, se ha profundizado la desprotección y las violencias que sufrimos las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries y les niñes.

Desde aquí responsabilizamos al Gobierno Nacional de Alberto Fernández y al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad por mantener un presupuesto de miseria, para enfrentar la violencia que sufrimos. Con campañas como la del Barbijo Rojo buscan cristalizar la completa inacción estatal y descargan la responsabilidad de enfrentar la violencia sobre nosotras y nosotres. ¡No faltan denuncias, faltan políticas de protección, resguardo y refugio!



-Basta de femicidios y travesticidios. Basta de violencia machista. El Estado y los gobiernos son responsables

-¡Presupuesto ya para combatir la violencia hacia las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries!

-Refugios, hogares de día y subsidio habitacional para garantizar condiciones de vida de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries. Los hoteles y las viviendas ociosas, la herencia vacante, todas vacías, tienen que ponerse al servicio de quienes no tienen techo y/o son víctimas de violencia de género, o se encuentran protegiendo a niñes víctimas del abuso sexual.

-El Gobierno debe garantizar equipos de atención interdisciplinarios y licencias laborales por violencia de género sin afectar el salario.

- Protocolos para prevenir y combatir la violencia de género en los ámbitos laborales discutidos democráticamente por las trabajadoras.

- Seguimiento de los casos que reclaman asistencia estatal sobre la base de la contratación de personal profesional formado para asistir a mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis y no binaries.

- Recursos para la independencia económica de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. Trabajo genuino para ellas y elles.

-Subsidios económicos particulares para quienes que se encuentren en situación de violencia de género o protegiendo a sus hijes víctimas de abuso sexual, para poder salir de la dependencia económica

- Uso de los medios públicos para rendir cuentas sobre lo que efectivamente se hace con las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries que denuncian: mostrar las condiciones de asistencia, informar sobre el incremento de personal contratado de manera estable y con funciones destinadas a la asistencia directa.

- Remuneración efectiva, con cargos estables para todo el personal que debe asistir a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries en situación de violencia. Basta de precarizar al personal que debe asistirnos, no a la tercerización de la asistencia. Apoyamos el reclamo de las trabajadoras de la línea 144, el Polo de la mujer de Córdoba, entre otras luchas.

- Aprobación e implementación de la Ley de Cupo Laboral travesti/trans en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos laborales públicos y privados.

- Basta de violencia obstétrica, denunciamos el incremento de cesáreas innecesarias bajo la cuarentena, derecho a un parto respetado, condiciones sanitarias garantizadas, exigimos recursos para los acompañamientos necesarios y el bienestar de las personas posterior al parto.

- Por los derechos integrales para las travestis, trans y no binaries. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género: tratamientos de hormonas en todos los centros de salud, intervenciones quirúrgicas, trato digno y no discriminación.

- Que el Estado garantice el acceso a las personas con VIH a retrovirales. Exigimos la producción nacional de retrovirales y hormonas.



####################### ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO Y ESI



Venimos de movilizarnos este 28 de Mayo al calor de la bronca que recorrió el país con la noticia de la niña de 12 años a la que se le negó el acceso a una aborto no punible en Santiago del Estero y volvemos a gritar "¡Niñas, no madres!".



El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito es el proyecto que millones militamos y defendemos hace más de 15 años en las escuelas, las facultades, los lugares de trabajo, los sindicatos y las calles.



El presidente Alberto Fernández, en lugar de impulsar su urgente tratamiento, insiste en que enviará un proyecto propio que nadie conoce y sigue postergando. Rechazamos cualquier intento de consensuar una ley de aborto con los antiderechos, con los objetores de conciencia, con el Vaticano y todas las Iglesias enemigas de la educación sexual integral, con los reaccionarios de pañuelo celeste que obligan a parir niñas abusadas en todo el interior del país, con los Manzur o los Gerardo Zamora.

Por eso decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aplicación inmediata en todas las provincias del aborto no punible.



- Aborto Legal ya. Tratamiento y aprobación del proyecto de Ley de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Basta de dilaciones que favorecen las presiones de los sectores clericales.

- Provisión y producción pública de Misoprostol y anticoncepción adecuada a todas las salas de emergencia y hospitales. Reconocimiento de la ANMAT de la producción y provisión al sistema de salud de Mifepristona y producción pública. Acceso a AMEU para abortos del segundo trimestre.

- Niñas no madres. Fuera los funcionarios clericales designados por gobernantes en el sistema público de salud. Fuera la iglesia de los hospitales. Basta de objetores de conciencia que sólo impiden el acceso a derechos en los hospitales. Cumplimiento de la ILE.

- Ninguna mujer, lesbiana, bisexual, trans y no binarie judicializada ni presa por abortar.

- Educación sexual integral laica, científica y respetuosa de la diversidad de género y sexual obligatoria en todos los niveles educativos.

- Separación de la Iglesia del Estado. Eliminación de subsidios a sueldos de curas, obispos y seminaristas y a la educación religiosa. Eliminación de subsidios a la educación religiosa.

- Postitulos de educación sexual integral diversa, científica, laica, desprovista de sometimiento, prejuicios y discriminación garantizados por el Estado nacional en todas las provincias y municipios para toda la docencia de todos los niveles educativos. No a la descentralización educativa.

- Defendemos el Postítulo de ESI del Joaquín V. González. No al vaciamiento. Defensa de los derechos laborales de sus docentes. Salario ya para todxs.

- Información sobre el aborto y ESI accesible en Lengua de Señas Argentina y Braille. Por el respeto a la autonomía y privacidad de las personas con discapacidad a la hora de decidir sobre sus cuerpos.





##### NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA. RUPTURA YA CON EL FMI.El gobierno de Cristina Fernández terminó con 30 % de pobreza y Cambiemos incrementó esa cifra escandalosa hasta el 40%. Ello mientras siguen pagando religiosamente una deuda usurera y fraudulenta, que representa una sangría de los recursos nacionales mientras se agravan las penurias, la miseria y el hambre de les trabajadores.En esta etapa tan crítica el gobierno de Alberto Fernández da continuidad al pago de la deuda independientemente del origen y utilización de la misma y se resiste a cobrar impuestos a las grandes fortunas y a los bancos, lo que condena a todo el pueblo a pagar un beneficio económico que recibieron unos pocos. En estado normal esto es grave, en la situación actual resulta criminal.Mientras esto ocurre, ninguna medida concreta para ayudar a las mujeres y las disidencias se ha tomado en ningún campo.Desde esta plaza, denunciamos a las funcionarias que integran el gobierno de Alberto Fernández, quienes en el nombre del "feminismo" llamaron a apoyar la reestructuración y el pago de la deuda externa, celebrando los 5 mil millones que se llevaron los bonistas, mientras muere una compañera por día porque no hay un solo peso para combatir la violencia, no alcanza la comida en los barrios y las profesionales de salud contraen Covid por no tener barbijos adecuados. Repudiamos y denunciamos el cinismo de estas ministras, diputadas y funcionarias y les decimos "no en nuestro nombre".- ¡No al pago de la deuda! Ruptura con el FMI. La subordinación al capital financiero es incompatible con nuestras aspiraciones.-La deuda es con nosotras y nosotres. ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!#### DERECHOS DE MUJERES, LESBIANAS, BISEXUALES, TRAVESTIS, TRANS Y NO BINARIES TRABAJADORAS Y TAREAS DE CUIDADO>A más de dos meses de aislamiento social obligatorio, ya se produjeron casi tres millones de despidos, suspensiones y rebajas salariales. El gobierno y los capitalistas aprovechan la pandemia para intentar hacer pasar una reforma laboral de hecho sobre el conjunto de la clase trabajadora, que recae con más dureza sobre les informales, precarizades, pero sobre todo en mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries quienes, además, desarrollamos tareas de cuidado sin ningún tipo de remuneración.La CGT, cómplice y entregadora pactó con la UIA rebajas de hasta el 25% en el sector privado y hasta despidos.Mientras tanto, el gobierno subsidia con los fondos del ANSES, es decir con plata de les trabajadores, a los mismos empresarios que fugan capitales y nos siguen ajustando.El presidente dice anteponer la salud a la economía, pero no hace otra cosa que gobernar para los empresarios, el imperialismo y los bonistas.El prometido bono de 5000 pesos para les trabajadores de la salud jamás llegó y en todos los hospitales se denuncia el faltante de insumos de higiene, personal, camas y respiradores. Les trabajadores esenciales, están en la primera línea para enfrentar el Coronavirus ¡Y no hay una sola medida por parte del gobierno para cuidar a quienes nos cuidan!Las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries contamos con los trabajos más precarios, peor remunerados y sin derechos laborales. Trabajadoras de limpieza, del reparto, de comercio, de call centers, freelancers, monotributistas, profundizando la precarización de nuestras vidas.Denunciamos el acuerdo entre el Gobierno, la UIA y la burocracia sindical, que permite el recorte de salarios, las suspensiones y los despidos ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no el pueblo trabajador!Rechazamos el reforzamiento del poder de las iglesias en los barrios para predicar la resignación social ante la miseria y el oscurantismo con las mujeres y las diversidades y disidencias.En los barrios populares y en las villas de emergencia, donde priman las condiciones de hacinamiento, falta de agua, y por ende hay carencia de todas las medidas sanitarias básicas en medio de la pandemia, la situación de millones se ha vuelto insoportable.De las 11 millones de personas que se anotaron para cobrar los miserables $10.000 de la IFE, 4 millones fueron rechazadas, de las cuales la mayoría somos mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries sostén de las tareas del hogar, que durante el aislamiento vemos que nuestras tareas de cuidado se multiplican cotidianamente, que al faltante de división de tareas dentro del hogar se suma el hecho que este trabajo invisibilizado no percibe remuneración y que refuerza la lógica patriarcal. Eso que llaman amor es trabajo no pago.-Abajo el pacto para recortar salarios firmado por la CGT, el gobierno y la UIA. No a las rebajas salariales, ni despidos ni suspensiones.-Que la crisis no la paguemos las y les trabajadores, por un salario igual a la canasta familiar indexado a la inflación.- Basta de precariedad laboral y salarios de miseria para las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries. Aumento salarial para todes les trabajadores y gremios feminizados, como el de enfermeras, docentes, rurales, empleadas domésticas, empleadas de empresas de limpieza, textiles y estatales. Pase a planta de las contratadas.-Exigimos que las tareas de cuidado sean reconocidas como trabajo. Socialización de las tareas domésticas con la creación de los necesarios jardines de primera infancia, comedores estatales, lavanderías colectivas, etc. Reconocimiento del trabajo reproductivo mayormente feminizado. Salario para quienes realizamos las tareas de cuidado.-Exigimos igual salario por igual tarea. Igualdad en las condiciones de acceso, permanencia y ascenso en el ámbito laboral. Por la ampliación del sistema de licencias y equiparación de las licencias materno/paterno-parentales..- Derechos plenos y protección del personal de salud: incorporación de profesionales como reclaman los gremios, aumento salarial, licencias especiales rotativas para la protección del personal antes del pico de infecciones, elementos de protección de calidad y en cantidad adecuadas, reconocimiento de la carrera profesional para enfermeras y personal técnico, lugares adecuados para el descanso en cada lugar de trabajo, reconocimiento de todas las licencias.- Efectivización de las licencias por violencia de género allí donde fueron aprobadas sobre la base de una adecuada reglamentación de las mismas y con personal adecuado para recibir los pedidos y guiar a las trabajadoras.- Reconocimiento pleno de las licencias por cuidados de niñes y/o adultos durante la pandemia.- Espacios y personal destinados al cuidado de niñes en los lugares de trabajo, estudio y en barrios, con personal adecuado, con cargos estables y bien remunerado. No a las iniciativas precarizadoras como los Centros de Primera Infancia de Caba y otras variantes similares.- Rechazamos la virtualización forzosa de la función educativa, sin acceso a los recursos ni el respeto a los derechos laborales no hay educación posible. Basta de exclusión de estudiantes y de precarización laboral.-Urgente provisión de recursos para la población trabajadora sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa. Basta de saqueo al Anses.- Rechazo al nuevo recorte de jubilaciones y pensiones que castiga mayoritariamente a mujeres de edad avanzada con ingresos asistenciales.- Exigimos el pago de $30.000 de subsidio para todas las desocupadas y urgente asistencia a las millones de personas a las que no llegó ningún tipo de subsidio.- Repudio al trabajo común entre el gobierno y la Iglesia Católica, así como ACIERA, principal reagrupamiento de iglesias evangélicas financiadas por el bolsonarismo focalizadas en la lucha contra la “ideología de género” y los derechos de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.- Rechazo al uso de la necesaria asistencia social para reforzar los lazos entre iglesias y Estado.-Basta de discriminación contra las migrantes. Reconocimiento y asistencia a todas las personas sin discriminación por país de origen. Asistencia a toda la población migrante.- Sistema único de salud público y cuidados efectivos para el personal de salud.- Provisión regular, abundante y adecuada de agua potable en todas las villas, barrios populares, zonas rurales, comunidades indígenas y paradores alejados.- Garrafa sin costo para todos los sectores que no tengan gas natural- Distribución gratuita de productos para la gestión menstrual.- Distribución de recursos para el cuidado de niñes recién nacides y en edad de amamantar.- Provisión gratuita por parte del Estado de internet y la tecnología necesaria para el teletrabajo.- Provisión de elementos de limpieza e higiene en todos los barrios populares.- Construcción de obras linderas a barrios con hacinamiento y disposición de viviendas ociosas con condiciones adecuadas para albergar a quienes viven hacinadas- Duplicación del salario de las empleadas domésticas sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y rechazo a los cambios a categoría 4 durante la cuarentena, forma fraudulenta usada por empleadores para forzarlas a concurrir a trabajar.- ¡Exigimos justicia por Ramona Medina, referente de La Garganta Poderosa y de Victor Giracoy en Villa 31! Ramona falleció de covid-19, tras haber denunciado la falta de agua y el hacinamiento que se vivía en la Villa 31, y responsabilizamos de su muerte a los gobiernos de Larreta y Alberto Fernández y a Aysa.######## TRATA, IMPUNIDAD Y REPRESIÓN- Desmantelamiento de las redes de trata de personas para fines laborales o de explotación sexual. Reclamamos actualización del informe sobre las desaparecidas y el desmantelamiento de las redes de trata, incluidos cada uno de los lazos con el poder político, policial y judicial. Aparición con vida de todas las desaparecidas.- Investigación pública por parte del ministerio de justicia y elaboración de informes detallados contra la impunidad de los hijos del poder con relación a violaciones y asesinatos de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries en todo el país, en los últimos 20 años.- Basta de protección a los curas pederastas, pedófilos y a sus protectores en la cúpula clerical. Basta de financiamiento del Estado.-Basta de persecución a las madres protectoras y de utilización del poder judicial para imponer falsos diagnósticos contra mujeres para alejarlas de sus hijes. Rechazo al uso del falso Síndrome de Alienación Parental contra las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries en cualquier ámbito institucional.- El sistema penitenciario reproduce la naturaleza de clase y patriarcal del sistema general. Libertad para todas aquellas mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, que se encuentren detenidas por defenderse de quienes las violentaron o por delitos menores relativos a la necesidad de subsistencia que los Estados no garantizaron, como lo es el traslado de drogas, mientras que los narcos siguen libres. Libertad para todas las presas por abortar.- Exigimos la anulación del Decreto macrista de Necesidad y Urgencia 70/2017 y la eliminación del Centro de Detención Migrante.- No a la liberación de femicidas y violadores.- Basta de represión y persecución con excusa de la pandemia. Fuera las fuerzas armadas y de seguridad de los barrios. Basta de gatillo fácil. Justicia por Luis Espinoza, asesinado por la policía de Tucumán. Libertad para Sebastián Romero.- Repudio a la represión de las y los trabajadores en lucha por insumos, su fuente de trabajo y por sus salarios.####### RECURSOS NATURALES Y DEFENSA DEL AMBIENTE>Agro negocio, fracking y mega minería son la expresión más clara del capitalismo extractivista en nuestro país. Hacemos nuestras las luchas que dan los pueblos y exigimos frenar el saqueo y la contaminación.- Basta de despojo de tierras a los pueblos originarios y comunidades campesinas.- Paren de fumigarnos con agrotóxicos! Le decimos NO a la ley de semillas.- Basta de latifundio y monopolio de la propiedad de la tierra.- Contra el extractivismo, la deforestación, contra la intoxicación por agrotóxicos que envenena y mata.-No al fracking###### NUESTRA LUCHA NO SE TOMA CUARENTENAQueremos solidarizarnos con todas las luchas que se están desarrollando dentro y fuera del país contra las políticas de los gobiernos y los capitalistas. Por el triunfo de les trabajadores de la salud, la UTA, docentes, municipales, La Nirva, Mondelez (ex Stani), SUTNA, ferroviarixs, Iberoamericana, entre muchas otras.Gritamos especialmente: Justicia por George Floyd! Viva la rebelión anti racista en Estados Unidos!¡Justicia para Luis Espinoza! ¡Fuera las fuerzas armadas de nuestros barrios! ¡Basta de gatillo fácil y de encubrimiento a las fuerzas!Viva la lucha del pueblo brasileño contra el asesino Bolsonaro!Vivan las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries en todo el mundo!Este 3 de junio, la pandemia no impide que sigamos movilizadas y organizadas. Sabemos que los derechos no se mendigan, sino que se arrancan con lucha.Seguiremos construyendo este movimiento antipatriarcal, anticapitalista, anticlerical y antiracista, con independencia de todos los gobiernos.En tiempos en que la crisis del capitalismo patriarcal es más aguda que nunca, las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries trabajadoras estamos peleando sin descanso por un mundo sin violencia machista, sin discriminación, sin racismo, sin opresión ni explotación en el que podamos ser libres.ADHIEREN al documento elaborado por laAsamblea de Mujeres y disidencias “Ni Una Menos”Organizaciones y Colectivos de mujeres- Actrices Argentinas- Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora- Thelma Fardin- Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres: Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) / Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma)Corriente Social y Política Marabunta /Venceremos - Partido de TrabajadorxsRegional Sur: Mariposas de Villa París y compañeres independientesRegional Oeste: Agrupación Víctor Choque y compañeres independientesRegional Mendoza: Aquelarre Agrupación Feminista, Feministas sindicalistas, Feministas autónomas, Frente Popular Darío Santillán Mendoza, CORREPI Mendoza.- Espacio Mujeres y Diversidades "Las Mariposas"- Isadora- Juntas y a la Izquierda- La Grupa Rio Gallegos- Libre Diversidad- Mujeres solidarias y libertarias- Pan y Rosas- Plenario de Trabajadoras- PdT - Tendencia- Blanca RizzoOrganizaciones DDHHABOFEM asociacion de abogadas feministasAsociación de Profesionales en Lucha (APEL)Casa PuebloCentro de Abogados por los Derechos HumanosLiga Internacional por los Derechos del Pueblo - Capitulo Argentina (ILPS)Nazer Tabares Ivana Secretaria General de Pueblos originarios CTA Santa Cruz.Juan Carlos Capurro, abogado.Organizaciones y dirigentes sindicalesCTA Autónoma Córdoba CapitalPlenario del Sindicalismo CombativoAsociación Gremial Docente de la UBA - AGD UBAADEMYSSuteba EnsenadaSuteba MadariagaSuteba Marcos PazSuteba MatanzaJunta Interna INTIComisión Interna Hospital ItalianoComisión Gremial Interna No Docente Apuba FsocAgrupación Bordo de No Docentes UBACorriente Sindical Nacional Jorge WeiszAgrupación Naranja de Docentes Universitarios e InvestigadoresLista Gris, Agrupación Causa Ferroviaria Mariano FerreyraAPEL PsicólogosTribuna docente, lista Rosa NacionalCoordinadora Sindical ClasistaTribuna EstatalTribuna MunicipalNaranja de SubteNaranja TelefónicaAgrupaciones metalúrgicas de la Coordinadora Sindical ClasistaTribuna BancariaNaranja GráficaNaranja de PrensaAgrupación de trabajadores aeronáunticos La PistaNaranja de SanidadTrabajadores de la alimentación en la CSCAgrupación de Actrices y Actores “Actuemos”Agrupación Bordo SanidadAlternativa SaludAgrupación Nacional Clasista AntiburocráticaAlternativa UniversitariaAlternativa DocenteTrabajadores de Comercio en la CSCAgrupación Clasista de la ConstrucciónPlenario de Jubilados y JubiladasAmanda Martín, sec. gremial Ademys.Demis Veronica, Minoria en Aten Cutral-Có/Plaza HuinculMarchisio Susana, Minoría en Aten Cutral-Co/Plaza HuinculMabel Patricia Parra, Vocal por la minoría de Aten PlottierClaudia de Berasategui Secretaria Gremial CTA-A CORDOBA CAPITALDiego Guerra Secretario General CTA-A Córdoba CapitalEluney Dómina, Consejera Escolar por nivel Medio en el Distrito X – Plottier (Neuquén)Gabriela Meglio, Secretaria adjunta de Amsafe Rosario.Vanina Biasi delegada Apuba y dirigente del PdTMaría Elena Molina, Secretaria previsional de Amsafe Rosario.María Silvia Remondino, congresal CTERA por la minoría antiburocratica.Gabriela Pérez Guzmán - delegada ATE Hospital de AndacolloGabriela Ance Sec DDHH CTA Santa CruzAda Vivanco, Vocal Titular Junta Clasificación Secundaria Santa Cruz y Sec adjunta CTA -A STA Cruz, Congresal ADOSACJesica Martha Constancio, Secretaria Gral CTA A Zona NorteMirta Seguel Secretaría Gral ADOSAC Los AntiguosAna Carolina Viva, Congresal titular ADOSACNorma Villamayor, delegada de ATE Caleta OliviaGraciela Coli, congresal ADOSAC Río GallegosAmanta Galván Sec. Gral. CTA Autónoma regional Río TurbioRaquel Avendaño, Secretaria jubilados CTA Santa CruzSilvia Repetto delegada ApubaLibertad Domínguez delegada ApubaCaterina Cartagena Delegada Apuba y médica obstetraAlicia Saravia delegada ApubaIngrid Urrutia, Secretaria General Junta Gremial Interna de ATE INCAANorma Lezama Secretaria General Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital GarrahamMirian Carusso, Sec. Org. Y Finanzas Seccional CICOP HIGA Eva Perón y Directiva ProvincialAndrea Lanzette, Comisión Directiva (minoría Multicolor) CTA Autónoma Lanús y Congresal de SUTEBA LanúsRoxana Szyszko, Comisión Directiva de la CTA Autónoma de LanúsLucía Hellín Secretaría de Prensa AGD Filosofía y LetrasOlga Villarreal, Secretaria de Formación Política y Sindical de SUTEBA QuilmesDiana Thom, Secretaria de Promoción Social y Turismo de SUTEBA QuilmesSofía Ahun, Secretaria Gremial de UTSAlejandra Vaca, Secretaria de Género de UTSGabriela García, Comisión Directiva UTSSoledad Almada, Comisión Directiva UTSVictoria De María. Comisión Directiva UTSCarolina Cacecres Congresal ALEAndrea Ramirez Congresal ALEMarianela Valdez, Congresal de AGMER /Patricia Ríos, Congresal de SUTEBA La PlataYamile Almeida, Junta Interna de ATE, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos AiresCielo Kramer, Delegado AGMER ParanáLucrecia Cocha Delegada Departamental UEPC CórdobaPaola Navarro Delegada Departamental UEPC CórdobaLuciano Lago Secrerario General Suteba MadariagaFederico Tomasone Secretario Gremial Suteba MadariagaLucia Sandobal, Secretaria Adjunta de APUNP, Universidad Nacional de la PatagoniaMariana Aranda, Evelina Naveira, Mónica Baez, Mónica Morales, Mónica Gil, María Julia Ramírez, Grisela Rubies, Emilce Cean, María Polizzotto, Liliana Mischoff, Silvia Puca y Gabriela Golletti, Delegados SUTEBA LanúsClaudia Ghergo y Marcela Castro, Delegados SUTEBA Lomas de ZamoraAndrea Segovia , Delegados SUTEBA La PlataMariana Scibona, Candela Ramírez y María del Carmen Cervín, delegados Suteba Tigre.María Damaseno y Laura Chololque, Delegados SUTEBA San IsidroGabriela Gonzalez, vocal suplente, AdemysLuciana Dentati, delegada Colegio Aula 21, Ademys.Lourdes Alfonso, Minoría de CTERA por la multicolor, delegada por UTE por la multicolor Esc. 29 D.E. 4.Silvina Pascucci, delegada Ademys colegio 4 DE 9.Marcela Ostinelli delgada UTE escuela 13 DE 4Carolina Nazar delegada UTE escuela 7 DE 5Organizaciones estudiantilesCoordinadora de Estudiantes de Base (CEB - C.A.B.A)CEV - Centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UBACEFYB – Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquìmica - UBACentro de estudiantes de Ciencia y Tècnica de la UNSAMSecretaria General del CEJVG (Centro de Estudiantes del Instituto de Formaciòn docente Joaquin V. Gonzalez)Secretaría de enseñanza de FUA (Federaciòn Universitaria Argentina)Centro de Estudiantes Ciencia y Tecnología Universidad Nacional de San MartinCentro de Estudiantes Thomas Guido San MartinCentro de estudiantes ISFD 113Centro de estudiantes de la escuela de artes visuales Antonio BerniCentro de estudiantes ISFD 113Centro de estudiantes de la escuela de artes visuales Antonio BerniCentro de Estudiantes Terciarios Lenguas VivasCentro de Estudiantes Terciario Juan B JustoCentro de Estudiantes de Educación Física Romero BrestComisión directiva del centro de estudiantes ISFD N°51Comisión de Géneros del IES Juan B JustoAgustina Larsen - Secretarìa de Unidad obrero-estudiantil de la FUBAAbril Constanza Viladrich, Secretaría de ciencia y técnica de la FUBALucía Tovar: Presidenta del centro de estudiantes de la facultad de Ciencias Veterinarias-UBA y Consejera directiva estudiantil FVET- UBADelfina D. Presidenta del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica UBA (CEFyB) y Consejera Directiva titular de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantilDaiana Came, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Enfermería Cecilia GriersonSofia Vega, Presidenta del CE de la Técnica 8 de La Matanza y Coordinadora de la Unión de Estudiantes Técnicos de La MatanzaMaría Agustina Fernández - Consejera Directiva titular de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantilCarolina Sol Duarte, primer Consejera Directiva suplente de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantilFlorencia Agreda - Consejera Directiva suplente de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantilNoelia Johanna Díaz - Consejera Directiva suplente de FFyB-UBA por la MAYORÍA estudiantilMaría Nieves: Consejera directiva estudiantil de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA (FVET- UBA)Rocío Atencio: Consejera directiva estudiantil FVET- UBATatiana Fernández Martí - Presidenta Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires (CENBA)Camila Diez - Presidenta del Centro de Estudiantes Romero BrestCamila Michel- Consejera estudiantil Joaquín V GonzálezJeanette Cisneros: Secretaría por el Ecosocialismo del Centro de Estudiantes de FFyLMicaela Mujica. SEC. Prensa y Difusión de UNGSAbril del Pórtico - Delegada ISFD 46 / La MatanzaLeiza Benítez - Delegada ISFDyT 88 / La MatanzaMaru Rodríguez- 1* coordinadora del Centro de Estudiantes Terciario IES Juan B JustoIrina Nuñez - coordinadora del Centro de Estudiantes del IES Juan B. JustoSofi Borroni- Consejera estudiantil -mayoría estudiantil- IES Juan B JustoAgostina Pérez Scigliano, Presidenta del Instituto terciario Normal 2 (Rosario – Santa Fé).Milagros Marcone, presidenta del Centro de estudiantes del Instituto 24 de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fé).Sol canet Vicepresidenta del CeHuMa - Univ. Nac del ComahueAmancay Speranza- Consejera Superior, departamento de Artes Visuales, UNACatalina Jure- Consejera Superior, departamento de Artes del Movimiento, UNANatalia Santillán- Presidenta del centro de estudiantes de Artes del Movimiento y Consejera Departamental.Cyntia Mónaco- Rep. Estudiantil Junta Lengua y Literatura Joaquín V. GonzalezPaula Castellano Rep. estudiantil Junta Historia Joaquin V GonzálezLaura Cara. Consejera directiva Graduada ISP Joaquín V GonzálezMercedes Estrella, secretaria general del Centro de Estudiantes Profesorado Normal 1Julieta Suárez, presidenta del Centro de Estudiantes del Rodolfo WalshCyntia Prevosto - Consejera directiva - Claustro estudiantil - Terciario ENS N° 7María Verónica Althabe - Consejera directiva - Claustro estudiantil - IESLV J.R. FernándezAgustina Manrique - Consejera directiva - Claustro estudiantil - IESLV J.R. FernándezAgrupación La Caldera - Conducción Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh29 de MAYO TerciariosAgrupación Mariano Ferreyra, presidencia CE ISFD 34Agrupación Ya BastaJuventud Socialista del MSTJuventud Revolucionaria CheJuventud del PTSTendencia Universitaria Nacional 29 de MAYOUnión de Juventudes por el SocialismoOrganizaciones PiqueterasMovimiento Sin Trabajo- Teresa ViveMTL REBELDEMTR 12 DE ABRILMTR VOTAMOS LUCHARMonika Ertl mujeres en luchaM.A.R. Movimiento Argentina RebeldePOLO OBREROCUBaMTR-MIDOMovimiento 29 de MayoMovimiento 17 de NoviembreParlamentarixsRomina Del Pla Diputada Nacional por el Frente de Izquierda - POPatricia Jure - Minoría en Aten Capital y Diputada de la Provincia de Neuquén por el Partido Obrero en el Frene de Izquierda - UnidadSoledad Díaz García. Legisladora FIT provincia de CórdobaCintia Frencia Consejala electa FIT ciudad de CórdobaLuciana Echeverría Legisladora de la provincia de Córdoba, MST-FIT UnidadPriscila Ottón, Consejala de Neuquén y Secretaría Primaria ATENVanesa Gagliardi, Secretaría Gremial Ademys - Legisladora electa CABA MST FIT unidadAmanda Martín, Secretaria Gremial Ademys - Legisladora electa CABA Partido Obrero FIT UnidadOrganizaciones políticas- ASL (Acción Socialista Libertaria)- Corriente Social y Política Marabunta- Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)- Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOB-Autónoma)- Izquierda Socialista- MST- Nuevo MAS- Partido Obrero- PRML (Partido Revolucionario Marxista Leninista)- PTS- Venceremos - Partido de Trabajadorxs- PRC- PRML (Partido Revolucionario Marxista Leninista)