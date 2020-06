La jornada del Ni Una Menos en Salta

Una importante movilización independiente del Estado.

Con las consignas “Ni Una Menos”; “el Estado es responsable”; “No al pago de la deuda”; “Aborto Legal ya”; sumado al pedido de justicia para Rosa Sulca, la maestra asesinada que llamo al 911 pidiendo auxilio y no fue asistida; la inmediata adhesión al protocolo nacional ILE; el juicio y castigo al cura abusador Emilio Lamas, quien pidió a la Corte salteña la prescripción del caso; el subsidio de $30.000 para todos los desocupados y trabajadores precarizados; se llevó a cabo una concentración y marcha en la plaza 9 de Julio (Salta), junto a las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, donde participó el Plenario de Trabajadoras t el Partido Obrero. Estuvo presente también la solidaridad de la lucha de la mujer trabajadora, con la lucha contra los crímenes raciales en EE.UU y las torturas y abusos a la comunidad Qom.

El presidente Alberto Fernández declaró que la ley de aborto legal no es su prioridad, si no el pago de la deuda externa y la pobreza. Las mujeres piqueteras saben muy bien que la pobreza crece justamente porque los recursos del Estado van a los usureros internacionales a costa del hambre del pueblo trabajador. Entonces no tenemos, ni salud reproductiva, ni trabajo, ni mucho menos recursos para asistir a las víctimas de violencia de género.

La marcha fue una expresión de independencia del Estado nacional y provincial, a diferencia de las organizaciones feministas referenciadas con el gobierno de Fernández-Fernández, que con la excusa de no romper la cuarentena encubren que en realidad ponen los intereses de las mujeres detrás del apoyo político a un gobierno que capitula ante el imperialismo.

Defendemos la independencia del estado gobierne quien gobierne

Las mujeres del movimiento piquetero se pusieron en su espalda la tarea de sostener los comedores y merenderos ya que el hambre y las carencias económicas apremian durante la cuarentena. De la misma manera que exigimos al gobernador Sáenz y al presidente Fernández, ¡Ni Una Menos!, vivas nos queremos, reclamamos por todos nuestros derechos, incluido poder hacer la cuarentena, pero con los recursos en la mesa y en el bolsillo.