Gran jornada de lucha en Tucumán por el 3J

En el día de ayer se realizó, en horas de la mañana y extendiéndose al mediodía, una concentración y acto frente a Casa de Gobierno de la capital tucumana, por un nuevo aniversario del Ni Una Menos. La iniciativa estuvo convocada por el Colectivo Ni Una Menos (NUM), mientras el PCR y sectores pejotistas nucleados en la Multisectorial de Mujeres no participaron ni tomaron ninguna otra iniciativa.

Según los números del Observatorio de Violencias de Género, Tucumán es la segunda provincia con más femicidios durante la cuarentena, superada únicamente por la provincia de Buenos Aires. Esto no es de extrañar viendo la política por parte del Estado hacia las mujeres que sufren violencia, con el exponencial crecimiento de denuncias y un sinfín de otras que siquiera se toman. No existen casas refugio, las perimetrales no se cumplen y no existe ningún tipo de ayuda económica a las personas violentadas. A esto hay que sumar la precarización de lxs trabajadores del Observatorio de Género del Ministerio de Desarrollo Social, y del 144.

En la jornada se leyó un documento único consensuado por las organizaciones nucleadas en el Colectivo NUM, en el que se denunció al gobierno de Manzur por torturar niñas y a su policía, artífice y cómplice de un sinfín de crímenes, exigiendo justifica por Luis Espinoza y repudiando fuertemente la represión a la comunidad Qom por parte de Capitanich. Se destacó el pedido de juicio y castigo a José Alperovich y José Orellana, actual intendente de Famaillá y exdiputado, ambos denunciados por abuso sexual.

Sobre el rechazo al pago a la deuda externa, se exigió presupuesto para salud, asistencia a los barrios y refugios para las víctimas de violencia y sus hijxs.

El Plenario de Trabajadoras se hizo presente con una importante delegación de compañeras y realizamos un montaje con calzados y fotografías que simbolizaban todos los femicidios acontecidos en cuarentena. Para esto nos organizamos en conjunto con estudiantes secundarias y militantes del movimiento de mujeres y disidencias; esto generó un fuerte impacto en la sociedad tucumana que se hizo presente y se sumó al reclamo de justicia por todas las asesinadas. Levantando las consignas por el aborto legal ya, implementación de la ESI, subsidio de $30.000 a las desocupadas, por un Consejo Autónomo de las Mujeres y centralización del sistema de salud.

Sigamos el camino de la construcción de una alternativa de independencia política de las mujeres.