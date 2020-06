El 3J en el ISFD 39 de Vicente López: en las calles contra los femicidios y por el aborto legal

Este 3J, el Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente nº 39 de Vicente López se hizo presente en la quinta de Olivos, junto a organizaciones de mujeres del distrito, para seguir reclamando por el NiUnaMenos y denunciar la responsabilidad del Estado en la continuidad de la violencia contra las mujeres.

El Estado no solo no ha tomado ninguno de los reclamos más apremiantes del movimiento de mujeres (como las casas refugio para mujeres víctimas de violencia o la obligatoriedad de la Educación Sexual Integral); Alberto Fernández declaró recientemente que el aborto legal, seguro y gratuito no es una prioridad, mientras siguen muriendo mujeres en la clandestinidad, con el agravamiento de un sistema sanitario dedicado casi exclusivamente y de manera precaria al Covid-19.

El recrudecimiento de la violencia hacia mujeres y diversidades, aun en contexto de aislamiento obligatorio, tiene su máxima expresión en los femicidios y transtravesticidios que no cesaron. Las cifras hablan por sí solas: un femicidio cada 29 hs y un aumento del 30% de la violencia al interior de los hogares, que las condiciones de encierro y hacinamiento han agudizado. Entendiendo que la violencia no se toma cuarentena, este “Ni Una Menos” resultó imprescindible ganar las calles para seguir luchando contra la opresión hacia mujeres y diversidades.

El centro de estudiantes del 39, con Tribuna Estudiantil (PO + independientes) a la cabeza, participó de todas las acciones que el movimiento de mujeres fue impulsando. Junto a la ola verde en las marchas por aborto legal, los 8 de marzo en el Día de la Mujer Trabajadora y en cada aniversario del 3J para decir Ni Una Menos, el Estado es responsable.

También organizamos campañas propias en el terciario, como el plebiscito por el aborto legal seguro y gratuito, las charlas sobre la implementación de la ESI como materia obligatoria en los planes de estudio, la charla con Thelma Fardin sobre violencia y abuso en la infancia y la responsabilidad del Estado y de las iglesias, las decenas de campañas de fotos, videos y comunicados contra los femicidios, transtravesticidios, contra la discriminación de las mujeres en el mundo del deporte y contra la discriminación de las diversidades sexuales y de género.

El gobierno, consciente de la inexistencia de políticas reales y de presupuesto para hacerle frente a los reclamos de las mujeres y de la situación social que como trabajadoras están afrontando en esta crisis, intentó desmovilizar aludiendo al respeto de la cuarentena. Esta presión del gobierno fue expresada por la agrupación K Octubre 23, que rechazó movilizar el 3J esgrimiendo los mismos argumentos. Sus militantes se camuflaron en una Comisión de Género que no se reunió y que votó en 20 minutos por Whatsapp un comunicado que tenía como única finalidad evitar que el Centro se movilice con su bandera (es decir que no marche directamente), y que los varones del 39 que legítimamente luchan por el fin de las violencias hacia las mujeres no puedan movilizarse tampoco. No marchan, ni dejan marchar.

Consideramos que este debate es muy necesario: luego de este ataque contra un Centro de Estudiantes democrático, participativo y en permanente acción, quienes estuvieron en contra de marchar el 3J convocan una comisión de género apropiándose de un espacio del Centro de Estudiantes que no les corresponde, para llevar una orientación de desmovilización y de adaptación al Estado que elles defienden.

Por nuestra parte, como dirección del Centro, estamos convocando para este viernes a la segunda asamblea de estudiantes del 39, con la perspectiva de motorizar una Asamblea de Mujeres y diversidades que vote una agenda de lucha y la conformación de la comisión de mujeres y diversidades.