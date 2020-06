Justicia y protección para Agustina

A raíz de un video publicado en las redes Agustina hizo pública su situación de violencia.

Agustina denunció en más de una oportunidad a Héctor Leonardo Ponce, alias “Tomi”, el cual abusó de ella en el 2017 y hasta el día de la fecha sufre un hostigamiento constante, siendo amenazada de muerte ella y su familia.

Se conocieron en el 2016 cuando Agustina se comunicó con el Pai Umbanda “Tomi” para hacer una limpieza en su casa, ya que se escuchaban ruidos extraños. Desde ese momento se generó una relación cercana donde Ponce, un tiempo después, le propone a Agustina que vaya a su casa a tirarse las cartas ya que la víctima estaba atravesando un mal momento.

Agustina y Ponce, además son vecinos, viven a cuatro cuadras de distancia. Esa noche ella accede a ir. Ponce le da algo de tomar a lo que Agustina comienza a sentirse rara, el cuerpo no le respondía y no podía hablar. Fue allí cuando él trabó la puerta y la arrastró hacia el cuarto. Recuerda que la violó, que mientras lo hacía la amenazaba con que iba a pegarle un tiro para que no diga lo que estaba pasando y, como si fuera poco, la fotografió para luego utilizar esas fotos para hostigarla. Luego la arrastró hasta su casa porque no podía caminar bien.

Desde ese momento Agustina sufre un hostigamiento constante. Se lo cruza en la calle y él le muestra un arma, recibe amenazas de muerte, mensajes que dicen que la están vigilando, entre otras cosas.

En marzo del 2020 Agustina decidió realizar la denuncia en la comisaría de la mujer en Martínez (provincia de Buenos Aires) como consecuencia de que su agresor ingresara impunemente a su domicilio. En la comisaria no recibe ninguna respuesta, únicamente le brindaron, desde municipio de San Fernando, el botón DAMA, el cual la primera vez que lo utilizó estaba “fallado”.

Posterior a esto vuelve a denunciar a su agresor pidiendo una perimetral, la cual no se la brindaron ya que no mantenía un vínculo directo con él. Por esto es que Agustina decide buscar una abogada para que intervenga y como resultado le brinden la perimetral.

A raíz de la denuncia que realizó, su causa cae en el juzgado N° 6 de San Isidro con la fiscal Bibiana Santella a la que le describe toda la situación, presenta números telefónicos de otras mujeres también violentadas por Ponce, que tomaron contacto con Agustina como resultado de que ella decide hacer público su caso en las redes sociales, ya que no recibe respuestas por parte de la fiscal y teme por su vida y la de su familia.

Esta situación deja al descubierto la desprotección que sufrimos las mujeres dado que ni siquiera se puede recurrir a “casas refugios” -San Fernando carece de las mismas-, lo que agrava la situación de Agustina, ya que su agresor vive a pocas cuadras de su casa y conoce el domicilio de la víctima.

Queda expuesta la complicidad del Estado ante la violencia que sufrimos las mujeres constantemente donde somos re victimizadas una y otra vez a la hora de denunciar.

Exigimos la inmediata intervención de la justicia para garantizar la seguridad e integridad física de Agustina. Así como la detención inmediata de Héctor Ponce y la investigación de todos los casos y denuncias a su alrededor.