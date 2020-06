Catamarca: comienza el juicio contra el intendente Aybar por abuso sexual

Este martes 23, comienza el juicio oral contra el intendente abusador Enrique Aybar, reelecto por segunda vez en la localidad de Puerta de Corral Quemado, Departamento Belén, por el Frente Cambiemos.

Después de 7 años se fijó la convocatoria a la primera audiencia del juicio por la denuncia de abuso sexual a una niña de 15 años en el año 2013. Recordamos que esta es una de cinco denuncias de abuso que recopila Aybar, los ultrajes sucedieron cuando ejercía la docencia y luego cuando llegó al poder como intendente de su pueblo. Esto muestra que el intendente por Cambiemos se ha valido de todas sus condiciones de poder para realizar los abusos y terminar completamente impune.

Impunidad y complicidad

A pesar de la gravedad de las denuncias y el alcance nacional que provocó las fechorías del intendente, no impidió que pudiera candidatearse nuevamente y ser reelecto. Esto no pudo suceder sin el apoyo de los partidos del régimen, por un lado, los partidos a los que pertenece y lo contienen, por el otro, al silencio del gran arco del PJ. Pero estos no solo son cómplices, también lo es la justicia que le permitieron gambetear el juicio durante tantos años garantizándole la completa impunidad. En este sentido denunciamos que el completo responsable es el Estado, con todas sus instituciones a disposición del abusador, en complicidad y garante de impunidad.

Más que nunca organizades y en las calles

El comienzo del juicio significa un gran avance en la lucha que desarrollamos en las calles con las víctimas y el movimiento de mujeres en la provincia. Por lo tanto nos sobran motivos para seguir organizadas y en las calles hasta conquistar justicia para todas las víctimas y cárcel común al abusador.

Este martes 23 a las 8.30 h con el movimiento de mujeres de Catamarca nos manifestaremos frente de la Cámara 3 exigiendo cárcel común para el intendente Aybar. Basta de impunidad. El Estado es responsable.