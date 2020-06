Córdoba: empleadas domésticas reclaman protocolo de bioseguridad al COE

Con un gremio al margen de sus demandas, las trabajadoras se autoconvocaron en toda la provincia.

Las empleadas domésticas autoconvocadas realizaron una presentación ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con 450 firmas, para denunciar el incumplimiento del protocolo de bioseguridad vigente y exigir su participación en la definición de una nueva normativa. La presentación, efectuada este viernes 26, fue acompañada por Legisladora Provincial del FIT-PO Soledad Díaz García, quien ha impulsado numerosos proyectos de ley en consonancia con los reclamos de las trabajadoras.

El protocolo actual impone una serie de obligaciones y deberes solo a la parte trabajadora, pero ninguna a los empleadores. Plantea no usar el transporte público, pero no obliga al empleador a pagar los gastos de traslado, tampoco los gastos que implican los elementos de higiene personal y la indumentaria de trabajo compuesta de múltiples cambios de ropa y calzado en el marco de las tareas laborales a realizar. Se trata de condiciones altamente agraviantes para el sector extensamente mayoritario que compone la categoría quinta con un salario mensual de $ 17.758,50, por debajo de la línea de pobreza.

“En la cuarentena sufrimos muchas cosas. A muchas se les cambió de categoría en el monotributo para obligarlas a trabajar. A otras les recortaron el sueldo o las despidieron. La mayoría no recibió la ayuda del gobierno que es el ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ (IFE). Y a las que sí se lo dieron, los empleadores se lo descontaron del sueldo”, expresó Dora Campos, una de las empleadas de casas particulares. No obstante, el gremio no se ha hecho eco en absoluto de estos atropellos patronales.

Entre los reclamos centrales se exige la provisión de ropa, el calzado e indumentaria de trabajo, kits de protección personal y que se abonen los gastos de traslados. A su vez, la banca legislativa del Partido Obrero-Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de ley para garantizar el registro de todas las trabajadoras, el salario igual al costo de la canasta familiar y todas las condiciones laborales. Apoyamos a fondo la lucha de las compañeras.