8M Formosa: Insfrán llama a las mujeres a ser guardianas del “modelo formoseño”

Fotos: PdT

En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, una fecha de reivindicación de derechos para las mujeres de todo el mundo, el gobernador de Formosa realizó un acto en el cual fue el único orador.

En su extenso discurso, lejos de mencionar qué políticas públicas con líneas de acción concretas ha desarrollado su gobierno para atender a las más de 2.000 mujeres que llegan a la Secretaría de la Mujer por mes en busca de asistencia, Insfrán tuvo el descaro de aconsejar a las mujeres cómo evitar ser unas sometidas toda la vida, colocando en ellas no solo la responsabilidad de las situaciones de violencia de todo tipo que viven diariamente sino también de su solución.

Esta omisión no es ingenua, Insfrán no puede hablar de políticas efectivas ni acciones concretas porque sencillamente no existen, y sabe que muchas de las mujeres que sufren violencia de género no pueden cortar ese círculo porque carecen de los recursos materiales para que ello sea posible, y que es el Estado el que debe proveerlos; sabe que la mayoría de las 60 a 80 mujeres que solicitan asistencia por día acude al Estado porque no tiene una casa a donde ir a vivir con sus hijos, no tiene un trabajo con el cual sustentarse y la “ayuda” nacional del Programa Acompañar es una miseria, 30 mil pesos mensuales por seis meses son insuficientes para empezar una vida nueva lejos del agresor.

Insfrán también se tomó el tiempo de defender a la Secretaría que dirige Angélica García, que según él mismo tiene rango de Ministerio, pero que en realidad carece de presupuesto propio y en sus 15 años de existencia no ha hecho más que charlas que de ninguna manera dan soluciones a las problemáticas de las mujeres y diversidades de la provincia, funciona como una máscara para esconder el carácter opresivo del gobierno. Las mujeres desocupadas son las que se llevan la peor parte, muchas de las que han acudido a la institución a solicitar asistencia recibieron destrato y ninguna respuesta concreta, y quienes se han inscripto para el insuficiente programa acompañar se encontraron con que la Secretaría solo se encarga de la inscripción, sin un seguimiento posterior, dejándolas a la suerte de que salga o no.

Movilización a Secretaría de la Mujer y Casa de Gobierno

El Plenario de Trabajadoras, junto con el Polo Obrero y otras organizaciones del Frente de Lucha Piquetero, han movilizado en la mañana del 8M, hacia las instituciones responsables del abandono que viven las mujeres, para denunciar la inacción de la Secretaría de la Mujer y la responsabilidad del gobierno de Insfrán que condena a las mujeres a la pobreza, la miseria y la violencia. Las organizaciones presentes marcharon bajo el lema de “basta de hambre, violencia y femicidios- Fuera el FMI”, denunciando que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional traerá aún más desocupación y pobreza a toda la población trabajadora, porque los gobiernos nacional y provincial están dispuestos a hacer pasar el ajuste sobre los y las trabajadoras arrastradolxs a la indigencia.

Mientras Insfrán llama a las mujeres a ser guardianas del modelo que tiene a más del 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza, las organizaciones sostienen la lucha en las calles denunciando su régimen, exigiendo trabajo genuino y el acceso a la casa propia .

Por un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades

Desde el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero reclamaron la eliminación de la Secretaría de la Mujer y la creación de un consejo autónomo con integrantes elegidxs por las mujeres y diversidades, con presupuesto propio, para poner en pie políticas independientes del estado, los gobiernos de turno y de sus intereses de clase y de género.