Bahía Blanca se organiza hacia el II Congreso Nacional del PdT

El sábado 22 de mayo se realizó en Bahía Blanca una asamblea virtual de mujeres y diversidades sexuales de cara al II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras, que se realizará los próximos 26, 27 y 29 de mayo. Allí participaremos miles de mujeres y diversidades, luchadoras, trabajadoras y estudiantes de todas las provincias del país.

La asamblea se realizó en honor a Katherine Moscoso debido a que este 23 de mayo se cumplen 6 años de su femicidio, que aún sigue impune. Un crimen que involucra a todo el poder político montermoseño, a la Policía Bonaerense, el Poder Judicial de Bahía Blanca y de la provincia de Buenos Aires. El año pasado, la familia de Kathy Moscoso denunció penalmente a 21 personas, entre fiscales, ex instructores judiciales, comisarios, policías, bomberos, ex funcionarios y empleados municipales. Entre ellos el ex secretario de seguridad de Monte Hermoso, Ricardo Triches (ex comisario y Jefe Departamental durante el caso del asesinato de Natalia Melmann, en Miramar), y el ex intendente Marcos Fernández (PJ-FPV). Este crimen demostró una vez más la responsabilidad del estado frente a los femicidios.

Discutimos sobre la importancia de la aplicación de la educación sexual integral (ESI) científica y laica en las escuelas, la problemática del aborto y cómo lo conquistamos el año pasado en las calles. Se destacó la importancia de la separación de las iglesias del estado para poder avanzar sobre la aplicación de la ESI, resolvimos impulsar un taller de ESI con les compañeres del Polo Obrero, y que sea parte de las resoluciones del Congreso del PdT una campaña nacional de Talleres de ESI en los barrios.

También discutimos sobre cómo el ajuste económico nacional, provincial y municipal, al servicio de la deuda externa, recae sobre les trabajadores y sus condiciones de vida. En este cuadro, las mujeres somos las más afectadas mediante despidos, trabajos precarios y mal pagos. Les compañeres del Polo Obrero, docentes y estudiantes describieron cómo afecta la debacle económica en sus barrios, en sus lugares de trabajo y de estudio. Manifestaron la necesidad de reclamar por becas, conectividad y dispositivos gratuitos para toda la familia, niñes y docentes. También surgió la propuesta de organizarse por jardines maternales en los lugares de estudio, trabajo y en los barrios. Además, denunciaron los despidos, precarización y la falta de viviendas en los barrios, reclamando tierra para vivir.

Marcela, delegada del Polo Obrero, que trabaja como peladora de camarones, contó sobre la precarización que existe en su trabajo, donde no le dan los elementos indispensables de protección, ni siquiera guantes para cuidar sus manos en el proceso del pelado de camarones. Además, relató que la mayoría de las mujeres del barrio trabajan en el sector de limpieza y en el cuidado de adultos mayores, donde son precarizadas y tienen salarios mal pagos. Una compañera también informó sobre la situación de precarización laboral de les trabajadores del hospital de Patagones y sobre la necesidad de organizarse que le manifestaron les trabajadores de la salud para enfrentar la situación laboral que padecen. Por su parte, Mónica, mamá de Juan Cruz Manfredini, víctima de la precarización laboral, denunció las condiciones de trabajo ilegales e inseguras en las que trabajaba su hijo en un departamento dúplex propiedad de la empresa Camín Cargo Control, en octubre de 2010, y habló sobre la lucha de las familias de crímenes impunes en Bahía. Resolvimos participar en la comisión de trabajo precario y en la comisión de la lucha contra la impunidad del estado, y proponer realizar una campaña denunciando el trabajo precario, en la lucha para que no haya ni una víctima más por precarización laboral.

Desde la agrupación 1969 se denunció que en Bahía Blanca existe una ordenanza municipal de Inclusión laboral Travesti Trans desde septiembre de 2019 y, a nivel nacional, desde septiembre de 2020 un decreto sobre el Cupo Laboral Travesti Trans. No obstante, solamente han hecho un registro de personas travesti trans y al día de hoy no se ha implementado ni el decreto, ni la ordenanza en nuestra ciudad. Frente a esto resolvimos llevar al congreso la propuesta de realizar una campaña por la implementación real de la ordenanza municipal y decreto nacional de cupo laboral travesti trans.

Por último, debatimos sobre la importancia de movilizar el 3J en todo el país ya que en lo que va de 2021 se registraron al menos 85 femicidios. Quedó claro que, a pesar de tener leyes, paridad de género en las listas, secretarías y hasta un ministerio, la responsabilidad del Estado en la opresión y la violencia sigue intacta, y esto responde a su carácter de clase. Denunciamos la existencia de un Ministerio de la Mujer que sólo existe como fachada, pero, de hecho, no desarrolla campañas necesarias de ayuda a las mujeres víctimas de violencia. Las compañeras de los barrios denunciaron que el ministerio ni siquiera centraliza la gestión del Programa Acompañar, que queda en manos de los municipios y directamente no existen: nadie sabe que lo puede pedir, no hay ninguna campaña al respecto, y quienes lo piden se encuentran con criterios de lo más variados, en general tendientes a desanimar el acceso de las mujeres y diversidades; frente a esto, llevaremos la propuesta de reclamar los planes Acompañar en los municipios. Además, proponemos agitar la propuesta al movimiento de mujeres de impulsar el consejo Autónomo de Mujeres en contraposición a la creación de organismos estatales que ya demostraron no dar ninguna salida, e impulsar una campaña por el fuero único en la Justicia y elección de jueces y fiscales.

Luego de un extenso debate llegamos a la conclusión de la necesidad de seguir dando pasos en la organización de las mujeres para luchar contra el hambre, la precarización laboral, la desocupación y los femicidios. También denunciamos la responsabilidad del estado sobre la situación de opresión, precarización, violencia y femicidios que estamos viviendo las mujeres y disidencias.

Invitamos a todes a participar del II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras, llevar nuestras experiencias a las distintas comisiones para deliberar y elaborar un programa de lucha que sirva al conjunto de les trabajadores.