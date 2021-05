Córdoba: el acoso en la vía pública no tiene amparo legal

Hernán Cipolla Sánchez, exsecretario N° 6 del Juzgado Penal Juvenil de 6ª Nominación de Córdoba, fue sobreseído por un tecnicismo legal. Este sujeto fue denunciado por acosar sexualmente en la vía pública, filmando con su teléfono debajo de la pollera de transeúntes. Lo descubrió infraganti un taxista, lo que derivó en la intervención de la Justicia, generando la cesantía del implicado y una condena de cinco días de trabajo comunitario y cuatro meses de tratamiento interdisciplinario, ya que el hecho fue encuadrado como una contravención del artículo 52 del Código de Convivencia de Córdoba, como acto contrario a la decencia pública.

Esa sanción fue recurrida por el abogado del acusado, por la forma en la que se secuestró el celular y por la errónea aplicación del artículo mencionado. Si bien no solicitó la prescripción de la causa, el Tribunal Superior de Justicia resolvió el sobreseimiento del acusado por haber prescripto la acción.

Ahora ¿qué significa lo que relatamos anteriormente? Ni más ni menos que ante un hecho repudiable de violencia contra las mujeres, la Justicia se muestra en un primer momento simulando que le interesa atacar el acoso cotidiano a mujeres y diversidades, para luego, cuando se “enfría” el caso, mostrar su verdadera cara de amparo sistemático a los abusadores.

Esta situación no es aislada. el Estado no promueve una real intervención en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, perpetuando un sistema de relaciones de poder en las que mujeres y diversidades somos un mero objeto de deseo sexual. Por eso mismo se armó este teatro de condenar a este sujeto, que con el tiempo se volvió insostenible, y tuvieron que recurrir a cualquier mecanismo para desarmarlo.

Cabe preguntarse porqué si tenemos Ministerio de la Mujer y se dan tantas charlas, no existe un planteo sobre el acoso callejero. Por qué si estos ministerios son tan efectivos, no hay reclamos sobre legislación ni implementación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Acaso el Estado no sabe que mujeres y diversidades somos acosades constantemente? ¿Por qué no es urgente?, cuando hay sobrados casos de violaciones en la vía pública.

Por esto es necesario que nos organicemos en forma independiente, para que ningún gobierno siga haciendo un teatro de nuestros derechos. Por eso te invitamos a participar del 2° Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras.

Read more