Córdoba: le incendiaron el auto y teme que el atentado lo haya perpetrado su ex

El pasado sábado 15 de mayo a la madrugada, Maribel recibió un llamado telefónico de la cochera donde guarda su vehículo en barrio San Martín de la ciudad de Córdoba, para alertarla de que se estaba incendiando. Aparentemente, el incendio tuvo un principio intencional, ya que se inició en su interior, sobre los asientos y no a causa de una falla en el motor, aunque estos datos aún no han sido confirmados por los peritos. Frente a la situación, ella sospecha solo de una persona, su ex sobre quien ya recaen 10 denuncias por violencia familiar.

Maribel profundiza sus sospechas por el calvario que le toca vivir y cuenta que no es la primera vez que su vehículo sufre algún tipo de atentado, sumado a las amenazas que recibe por parte de su ex. “Yo lo vinculo a mis denuncias porque siempre me amenazaron con que me iba a pasar algo, con que me iban a destruir el auto y que me iba a destruir la vida”.

Por la naturaleza de sus denuncias, ella cuenta con botón antipánico, el cual activo mientras ocurría el incendio pero ya era demasiado tarde. Es importante remarcar que solo cuando la noticia tomo carácter público, la Justicia comenzó a moverse y prestar interés al hecho. Esto demuestra que no hay una política real sobre la lucha en contra de la violencia de género, ya que de ser así las acciones serían inmediatas para no dejar a la víctima sola y al acecho del violento.

Es por eso que el Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades y el Fuero de Género electo, revocable y con presupuesto, son importantes para enfrentar este flagelo que se repite día a día en nuestro país, y al que la Justicia actual no da respuesta efectiva, sumado a que, en muchos otros casos, incluso, profundiza esta violencia.

Mujeres y diversidades debemos unirnos en forma independiente del Estado. Instancias como el Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras que se llevará a cabo el próximo 26, 27 y 29 de mayo de manera virtual, son claves para fortalecer esta organización y lucha, es por ello que te invitamos a participar y a organizarte con nosotres.

