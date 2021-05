Desde Tribuna Docente San Martin-Tres de Febrero, nos organizamos hacia el II Congreso del Plenario de Trabajadoras

Las mujeres docentes, de San Martin-Tres de Febrero y Avellaneda, nos organizamos hacia el II Congreso del Plenario de Trabajadoras, que se realizará el próximo 29 de mayo, con trabajo previo en comisiones los días 26 y 27 del corriente mes, para deliberar y elaborar un programa de lucha por el conjunto de nuestros reclamos.

Hoy la educación virtual es sostenida con el trabajo y recursos de las docentes, sobre la base de la sobrecarga laboral y salarios de miseria. Compañeras docentes, nos cuentan cómo fue su experiencia en el mundo de la virtualidad, trabajo, maternidad y atención sanitaria.

Julieta, profesora de música, expresó:

J- Trabajo dos cargos repartidos en cinco escuelas de nivel inicial, primario y secundario, son 17 cursos en total. No me alcanza el tiempo en virtualidad. Intenté respetar mi horario pero siempre hay actividades que quedan para un momento asincrónico. Y en este tiempo me es imposible trabajar menos, no puedo permitirme una reducción del salario.

-¿Cuál fue tu experiencia en la virtualidad, el trabajo y la maternidad?

J-La experiencia no es buena, ya que es imposible estar presente en las actividades diarias de mi hija ( estudiante de 2 año de primaria) mientras estoy dando clases. En muchas oportunidades no participó de sus clases porque me era imposible dejar de trabajar

Le preguntamos a Verónica, maestra de primaria.

– ¿Cuántos turno laburas, y cuantas horas más te lleva el laburo? ¿Necesitas laburar más horas para llegar a fin de mes? en la virtualidad, ¿Podés discriminar tus horas de trabajo? Te pones límites?

V-Soy docente de jornada completa, pero las 8 horas diarias no alcanzan claramente para poder abarcar la demanda de trabajo (correcciones, calificaciones, planificaciones, proyectos, seguimientos, trabajos de refuerzo y un sin fin de documentos a completar que nos exige el equipo directivo) teniendo de esta manera que llevarme trabajo al hogar y ocupando los fines de semana para completarlo. Lamentablemente si necesito un tercer turno para cubrir las necesidades básicas de mí hogar, que llevan a un agotador y deficiente rendimiento físico y mental. Se vuelve imposible discriminar las horas de trabajo, si no las logro hacer de manera presencial aún menos en la virtualidad, donde tu celular se convierte en un call center de casi 24 hs.

En el mismo sentido, Graciana, maestra de primaria, nos cuenta:

G-Este año trabajo solo un cargo, pero este cargo me lleva como si fueran dos, porque el tema de las correcciones es una cosa de nunca acabar. Este año por mi salud mental y por querer hacer bien mi trabajo, opte por dejar un cargo, lógico lo pude hacer porque tenía reserva de dinero, sino imposible vivir con un solo cargo. No puedo discriminar mis horas de trabajo, con dos cargos era imposible ponerme limites, era una sobrecarga laboral muy grande, de empezar a la mañana y terminar a la medianoche, que trajo problemas a mi salud.

Sobrecarga laboral y daños en la salud, preguntamos a las compañeras cuál es su experiencia con el servicio de salud que ofrece IOMA. Alejandra S, profe de secundaria, nos dijo:

A- Mala…tuve dengue termine en centro de salud pública y las pruebas de laboratorio las tuve que pagar yo. Los turnos a los premios. No cubre varios estudios que debería.

En la misma sintonía, Alejandra B, profe de secundaria nos dice:

A-Soy de Loma Hermosa, no tengo nada cerca para atenderme, me tengo que ir a Caseros, San Martin, o Capital. En cuanto a medicamentos, por ejemplo, me aplique la vacuna este año contra la gripe, y me dijeron que IOMA no la cubre, me costó $2.000, y la de la neumonía, porque soy asmática, la pague $4500, con descuento, el inhalador, $4.500, todo con descuentitos $15.000, con bono de IOMA, y la mar en coche. Estoy haciendo un tratamiento y cada medicamento, con descuento me cuesta $1800. Estoy muchas horas frente a la pantalla, IOMA no cubre los multifocales. La atención de salud de mi hija, la hago en Casa Cuna, porque IOMA no cubre los especialistas que necesita.

¡Vamos con todo al Congreso del Plenario de Trabajadoras! Desde Tribuna Docente de San Martin-Tres de Febrero, ponemos todos nuestros esfuerzos en seguir organizándonos y luchando contra todas las formas opresivas y de violencia que sufrimos las mujeres y disidencias, por eso, invitamos a todas las compañeras a sumarse al Plenario de Trabajadoras y a Tribuna Docente, para dar batalla por salario, contra el vaciamiento de IOMA, por dispositivos y conectividad para estudiantes y docentes, en defensa del estatuto docente; necesitamos dar una lucha porque dentro del sindicato docente, porque nos represente realmente a las compañeras y con el conjunto de las mujeres, a lo largo y a lo ancho del país, para terminar con este régimen de violencia y de hambre.