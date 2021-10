Femicidio en San Juan: el gobierno acompaña y paga los gastos de sepelio del femicida

Tras el brutal asesinato cometido en Media Agua el pasado 22 de octubre, “desde el Municipio de Sarmiento confirmaron que pagaron los gastos del sepelio del femicida, Marcelo Vilchez, cuyos restos fueron despedidos durante el fin de semana” (Diario Tiempo de San Juan, 25/10/2021).

Según informa la Dirección de la Mujer el caso, que se cobró la vida de Brenda Flores, es un reflejo de la situación en San Juan, provincia en la que se observa un alarmante incremento de la violencia de género este año. Al decir de la funcionaria, el año pasado se denunciaron 7.000 casos, y solo en lo que va del 2021 ya se registran 6500 casos, por lo que “es de esperar” que esta cifra sea superada ampliamente.

Ante este panorama, es insólito el accionar que las instituciones gubernamentales, en este caso el Municipio, que “acompañan” al femicida que se suicidó tras el violento asesinato de su ex pareja, pagando sus gastos de sepelio.

En la provincia ya se han naturalizado los casos de violencia de género, los que aparecen como una noticia más, todos los días, en los medios sanjuaninos. El tema es que no hay una decisión política del gobierno de Uñac de impulsar seriamente las políticas de género. De hecho, en la mayoría de los establecimientos educativos no se imparte la ESI, no hay una solución integral y económica a las víctimas para que puedan seguir con sus vidas y la de sus hijos en condiciones dignas, con trabajo genuino y alejadas del peligro que representan sus victimarios.

Las que se atreven a denunciar, tras haber sufrido abuso de cualquier tipo, lo único que reciben como respuesta del Estado es una sentencia condicional del victimario, en suspenso, es decir sin privación de la libertad, y una exclusión del domicilio con perimetral. Los victimarios una y otra vez, violan esta perimetral, lo que, en el mejor de los casos, termina con un nuevo ataque más violento que el anterior.

Los hechos demuestran que, en la realidad, nada cambió desde la creación en diciembre del 2020 del tan promocionado Centro de Abordaje y Contención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVIG) del gobierno uñaquista, y poco y nada se consigue desde la Dirección de la Mujer.

Al gobernador parece no interesarle los casos de violencia de género ya que está distraído reinaugurando obras, lanzando promesas electorales a granel y manipulando la información sobre la situación socio económica provincial a efectos de lograr agrandar el estrecho margen de votos que lo llevó a adjudicarse las PASO en septiembre pasado.

No condena la violencia de género ante el alarmante aumento en su gestión y su única respuesta es un Consejo de la Mujer, sin decisiones vinculantes, cooptando las organizaciones feministas y con la presidencia y autoridades elegidas por el mismo gobierno.

Ante esta situación, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores- Unidad proponemos un Consejo de la Mujer autónomo de los gobiernos de turno, con autoridades revocables, elegidas por las mujeres y con presupuesto propio. Proponemos, en la coyuntura electoral, llevar al Congreso, la voz de la ola verde y de todos los trabajadores y trabajadoras organizados. En noviembre, contra el ajuste en el presupuesto destinado a Violencia de Género, llevemos diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad. –Ni una Menos. Vivas nos Queremos.

