Gran actividad del Plenario de Trabajadoras zona Oeste

El plenario tuvo lugar en la plaza Bujan, ubicada en el distrito de Moreno, el mismo fue concurrido por cientos de compañeras de toda la zona oeste.

La apertura de la actividad contó con la participación de Nora Biaggio, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad. Luego de esta apertura en la cual se destacó la importancia del polo obrero en la lucha contra el ajuste, comenzaron los talleres. En ellos se tocaron los siguientes temas: la lucha por la implementación de la ESI a 15 años de su sanción, violencia hacia las mujeres, y las problemáticas que atraviesan las trabajadoras de casas particulares. El taller de violencia hacia las mujeres fue el más concurrido por nuestras compañeras.

Las mujeres de la zona oeste nos encontramos completamente desamparadas y expuestas a todo tipo de violencia, como bien han manifestado las participantes del taller. Frente a un gobierno que nos hambrea, que no nos da la posibilidad de tener un trabajo genuino, que nos hace ocupar el 70,2% dentro del sector poblacional con menos ingresos, la independencia económica es imposible, exponiéndonos a todo tipo de violencia. El miserable programa acompañar no llegó ni a los distritos más golpeados del oeste. Las compañeras en sus testimonios han demostrado que el gobierno de feminista y popular no tiene nada.

El ajuste, también trae como consecuencia la falta de recursos sanitarios y de formación al personal obstétrico para cumplir la ley de parto respetado, condenando a cientos de madres a ser víctimas de violencia obstétrica. Como es el caso de Roby, que ha tomado la palabra para denunciar la violencia obstétrica que recibió en la maternidad Pedro Chutro del municipio de Merlo, pero este caso no es el único, sino que cuenta con cientos de denuncias e irregularidades. Está localidad también se caracteriza por ser uno de los distritos con más casos de violencia hacia las mujeres, al intendente Menéndez poco le importan nuestras demandas, ya lo ha dejado en claro militando contra el derecho al aborto.

Como conclusión, resolvimos impulsar una campaña por la creación de Centros Integrales de la Mujer, que cuente con personal capacitados; que funcione como una verdadera salida para las mujeres que se encuentren en situaciones de violencia.

En el taller de trabajadoras de casas particulares, debatimos las principales problemáticas del gremio, el cual está totalmente feminizado. Son más de un millón y medio de trabajadoras que se encuentran recibiendo un salario por debajo de la línea de indigencia.

Las compañeras fueron tomando la palabra para poner sobre la mesa lo que viven día a día, como se dificulta ser jefas de hogares siendo trabajadoras no registradas, los maltratos y la violencia a las que se encuentran expuestas y por sobre todo la necesidad de organizarnos para mejorar las condiciones de trabajo.

Como resolución llevaremos adelante, la agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha en la zona Oeste, para poder ir a fondo por la creación de un sindicato al pie de todas nuestras demandas.

Por último, en el taller de ESI discutimos la importancia de luchar por su verdadera implementación. A pesar de ser una ley sancionada hace 15 años, ningún gobierno la ha garantizado. Por el contrario, le ha dejado vía libre a las iglesias para que avancen en la educación y en los barrios para contener los reclamos, frente a un estado ausente. Concluimos que, para garantizar nuestro derecho a una educación sexual integral, y la verdadera implementación de la ley de IVE tenemos que luchar por la separación de la iglesia del estado. Les participantes tomamos como resolución llevar adelante talleres de educación sexual integral en todas las asambleas del Polo Obrero.

Los tres talleres también han tomado como resolución apoyar la campaña electoral del Frente de Izquierda Unidad

El final del plenario contó con la participación de las principales candidatas de la zona oeste. Lorena Pereira, candidata a concejal en Moreno, denuncio que la supuesta intendenta feminista Mariel Fernández solo lo es de la boca para afuera, ya que Moreno se posiciono como el distrito con más víctimas de femicidios durante el 2020.

El cierre estuvo a cargo de Flavia Tesone, candidata a concejal en Merlo. En su intervención remarcó la derechización que ha tenido el gobierno después de la derrota, poniendo como Jefe de Gabinete a un enemigo de las mujeres y la clase obrera como lo es Juan Manzur, frente a esto llamo votar a la única lista que plantea una salida concreta para las mujeres y les trabajadores. Es por eso que debemos reforzar la campaña, para que tanto ella como Lorena Pereira entren al Concejo Deliberante, para poder llevar los reclamos de las mujeres en los municipios más golpeados del Oeste.