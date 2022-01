Juan Ledesma, otro funcionario cordobés denunciado por abuso sexual

Claudia Martínez, ministra de la Mujer, junto al funcionario Juan Ledesma.

Juan Ledesma, titular del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba -creado durante la pandemia-, y director del Hospital de Niños, fue denunciado este martes por violencia de género por su expareja, con quien mantuvo una relación durante 13 años.

La mujer expuso ante la Justicia que el pasado lunes 27 de diciembre el funcionario provincial se presentó en su departamento: “Quería volver y como yo no accedía él me presionaba las piernas, me apretaba fuerte, consecuencia de ello tengo moretones” (El Doce 04/01).

En su exposición, reveló que Ledesma la forzó a tener relaciones sexuales: “Me dijo que yo era de él y que no iba a permitir que ningún hombre esté conmigo, me fue empujando hasta la cama y me penetró vaginalmente sin consentimiento” (ídem).

La expareja del titular del COE también denunció que fue acosada y vigilada por este hombre desde que se separaron hace diez meses.

¿Quién es Juan Ledesma?

El señalado funcionario, durante la pandemia de Covid-19, fue muy bien considerado por el gobierno de Juan Schiaretti, especialmente por el Ministerio de Salud. De esta manera, fue designado al frente del Centro de Operaciones cuando la situación epidemiológica de la provincia era grave.

Y a pesar de que el COE fue bastante cuestionado por diferentes desmanejos (incluyendo al joven médico trucho que falsificó documentación profesional para diagnosticar y recetar a pacientes Covid), el especialista no fue removido de su función y continúa coordinando un Centro que ha perdido protagonismo en los últimos meses.

Al mismo tiempo, Ledesma dirige desde hace varios años el Hospital de Niños, uno de los principales centros de emergencia de la provincia. Que, dicho sea de paso, en los últimos días los trabajadores pusieron en alerta a la población, revelando que en el nosocomio se encontraba ocupado el 100% de las camas. Algo que el funcionario se ocupó de desmentir ante los medios, maquillando la crítica situación que tiene como responsable al gobierno.

¿Qué dice el gobierno de Juan Schiaretti?

Hasta el momento el gobierno provincial no se pronunció, en un claro gesto de amparo y encubrimiento, que ya pudimos ver hace un mes cuando le recibió la renuncia por “razones personales” a Diego Concha. Este hombre no solo ocupó un lugar clave en cuanto al manejo del fuego en Córdoba, desde Defensa Civil también estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas el año pasado.

Recordemos que a finales de noviembre, Concha renunció a su cargo como director de Defensa Civil de la Provincia. Desde entonces, está detenido en la cárcel de Bouwer por los delitos de lesiones calificadas, amenazas reiteradas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción, después que su expareja lo denunció. También fue acusado por otra mujer por abuso sexual con acceso carnal calificado por haberlo cometido en ocasión de sus funciones y en un contexto de violencia de género. Como observamos, la perspectiva de género fracasa una y otra vez cuando nos gobiernan misóginos declarados, que no escatiman en mandar a reprimir movilizaciones encabezadas por mujeres. Que aplican el ajuste en las áreas más sensibles, donde se atienden los casos de violencia. Y que sostienen con dos pesos a las enfermeras que están en la primera línea enfrentando la pandemia.

No son capaces de levantar siquiera una voz, aunque hipócrita, de repudio, porque domina el ajuste y la subordinación a los organismos internacionales de crédito. Por eso las mujeres nos hacemos oír en las calles, porque es ahí donde vamos a vencer a este régimen de opresión y violencia.

