Justicia por Lorena Alejandra Franco: “Queremos saber qué pasó”

Próximo a cumplirse un año del terrible femicidio cometido a la joven Lorena Alejandra Franco, Prensa Obrera conversó con María Fernanda, hermana de la víctima.

Hola María ¿nos podrías contar qué sucedió con tu hermana?

María: Lorena ingresó el 3 de febrero de 2021 a la guardia del Hospital Fiorito con quemaduras de un 29%. A nosotros se nos avisó un día después, ninguno pudimos tener contacto con Lorena porque ya en ese momento estaba entubada.

Después fue trasladada al sanatorio Figueroa Paredes, donde nunca se nos dio un parte médico, salvo lo que pudimos obtener por parte policial.

La extraño mucho. Yo la vi el primero de febrero de 2021 y lo último que me dijo fue “anda a tu casa que tu familia te espera”. Aún me cuesta mucho volver a mi casa y ocuparme de mi familia sin pensar en ella. Me cuesta dejarla ir. Necesito que la justicia me explique lo que pasó ese 3 de febrero.

Yo estaba apurada, la vi preocupada, como asustada. Ella ingresó al Fiorito el 3 de febrero a las 18 horas, yo le mandé un mensaje a las 0 horas del 4/2, alguien lo leyó y no me contestó. Yo pensaba que ella estaba viajando de vacaciones. Nos avisaron el 4 a la tarde, cuando ya estaba entubada. No nos pudo contar a ninguno lo que pasó.

A casi un año del femicidio ¿en qué estado se encuentra la causa judicial?

M: En primera instancia. Después que se realiza la denuncia empieza una investigación. Siempre fue una mirada de suicidio. Incluso los partes médicos que salían del Paredes y la historia clínica del Fiorito dicen que se ha quemado a lo bonzo. Nunca tuvo una mirada de femicidio. O sea, no se llevaron a cabo los protocolos en las primeras instancias. Cuando llego a la comisaría y hago la denuncia no van al domicilio. No cumplieron con la Ley Micaela.

Después que nosotros lo denunciamos se inició una investigación. Esa investigación, lo que pudo comprobar con la testimonial de todos los compañeros de trabajo, fue como vivía como mujer. Y también en el mes de junio, después de que firmaron las testimoniales, quedó todo parado. A pesar de las presentaciones de los abogados, con pedido de apertura de celulares y otras medidas. La justicia aún no le ha puesto la caratula de femicidio. Falta una mirada de género.

El caso Lorena se asemeja, lamentablemente, al de Wanda Tadei, hasta incluso da la causalidad de la fecha (Wanda es asesinada por Eduardo Vázquez, quemada, el 21/2/2010) ¿Visualizas algún tipo de cambio por parte del Estado?

M: La causa se asemeja muchísimo al caso de Wanda Tadei. Lorena igual que Wanda entra abriendo la puerta del hospital diciendo que sufrió un accidente, acompañada de su pareja. A diferencia de Wanda, Lorena no pudo hablar con ninguno de nosotros.

Cuando yo me enteré que Lorena estaba en el Hospital Fiorito quemada lo primero que me acordé fue de Wanda Tadei. Por parte de la familia Tadei hemos recibido un apoyo incondicional. Tanto de Jorge como de Beatriz, que nos han acompañado. Paradójicamente Lorena murió un 21 de febrero de 2021, en el día que Wanda también había fallecido diez años antes.

Hemos avanzado en algunas cosas y en otras no. Seguimos en la misma situación.

¿Cómo ves el accionar del Estado ante el incremento de las denuncias de violencia de género?

M: Necesitamos urgente una reforma judicial con perspectivas de género. Vivimos en un sistema donde la mujer parece ser aún propiedad de… Ni en la comisaría, ni el hospital ni la clínica cumplieron con los protocolos de género. Del sanatorio Figueroa Paredes recibimos mucho destrato y poca empatía. A 2022 nos falta demasiado como sociedad. Vivimos en un sistema arcaico.

Están preparando una acción en Plaza Alsina para el próximo jueves 3 de febrero ¿Nos podrías contar en qué va a consistir y si tienen alguna agenda de movilizaciones?

M: Vamos a realizar este 3 de febrero, a las 18 horas, un semaforazo con concentración. Lo que estamos pidiendo, básicamente, a todo aquel que siente empatía por lo que estamos viviendo, que se acerquen. Algunas veces pensamos que estas cosas les pasan a otros, pero nos puede pasar a todos.

Vamos a pasar en vivo por todas las redes sociales esta acción, y en el mismo momento un tuitazo, visibilizando la causa de Lorena. Porque todavía nos falta mucho.

Queremos celeridad en la investigación, saber qué pasó. Y que nos expliquen a la familia, la Justicia, que fue lo que le pasó a Lorena. Creo que nos merecemos eso.

