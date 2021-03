Mar del Plata: “no quiero aparecer en el noticiero como que fui asesinada por mi expareja. No lo merezco”

Hace pocos días se viralizó en redes sociales y a través de medios de comunicación de Mar de Plata, el caso de Verónica Guardia, víctima de violencia de género desde el año 2011, quien pide a gritos que el Estado intervenga de manera inmediata ya que vive amenazada de muerte por parte de Maximiliano Rivero, su expareja y padre de sus hijos. “Si queda en libertad va a venir a matarme. Yo quiero vivir, tengo tres hijos. Mis hijos y mi nieta me necesitan viva. No quiero aparecer en el noticiero como que fui asesinada por mi expareja. No lo merezco”, declaró Verónica los últimos días.

En las comisarías y juzgados de Mar del Plata, descansan más de diez denuncias y hasta el día de hoy no se han tomado medidas concretas para garantizar la seguridad de Verónica y sus hijes que decidieron hacer pública la situación después del último episodio donde el agresor se presentó en su hogar, luego de amenazarla de muerte con un arma de fuego destruyó todo lo que encontró a su paso. Verónica se salvó por encontrarse en ese momento, radicando una nueva denuncia en la comisaría. Años atrás, el violento incendió su casa, y Verónica estuvo alojada en el hogar Galé, para víctimas de violencia de género, pero nada en cuanto al proceso judicial pudo resolverse. También le fue otorgado un botón antipánico, que no resuelve ni asegura que Verónica este protegida. Gracias a la difusión del caso, el agresor hoy está detenido.

Desde el Plenario de Trabajadoras nos comunicamos y dialogamos para Prensa Obrera:

P: ¿Cuál es tu situación actual luego de hacer público el caso?

V: Actualmente estoy a la deriva, esperando qué es lo que va a pasar con él y exigiendo que no vuelvan a liberarlo. No sé cómo está la causa siquiera. Estoy totalmente bloqueada, no saber qué va a pasar no me deja como seguir a mí misma. Estoy encerrada en mi casa mirando para todos lados, no sé cómo seguir. Si no hacen algo, la vida de mis hijos y la mía, corre peligro.

P: ¿Hace cuánto sos víctima de violencia de género y hace cuánto que lo denunciás?

V: Hace muchos años, siempre lo perdoné. Hace tres años incendió mi casa y ahí empecé con las denuncias. Siempre lo perdoné porque el mismo miedo me bloqueaba y no me dejaba salir del círculo de violencia. Desde octubre del año pasado que denunció permanentemente.

P: ¿Cuál es la respuesta del Estado?

V: Ninguna. Respuesta del Estado no tengo. Cada vez que llamo a la policía me han ayudado, pero en todo este tiempo nadie se ha comunicado conmigo. Recién ayer luego de mucha difusión me llamo solo una psicóloga de la Secretaría de Género del municipio, pero todo muy por arriba. No recibo ayuda de nadie de ningún tipo. No me siento protegida, para nada. Apoyada sí pero no por el Estado. Estar sin saber qué va a pasar conmigo, no creo que sea estar cuidada.

Un caso testigo

La ciudad de Mar del Plata es uno de los distritos con mayores denuncias en materia de violencia de género de toda la provincia de Buenos Aires. Es de público conocimiento la lista de espera para adquirir los botones antipánico que han sido el caballito de batalla del gobierno de Guillermo Montenegro (Cambiemos) en el último tiempo.

Esta situación generalizada y el caso de Verónica Guardia puso en evidencia el abandono del gobierno municipal, y la incapacidad del gobierno provincial y sus instituciones de garantizar la protección y la asistencia para las mujeres en situaciones críticas de violencia. Los organismos gubernamentales como las secretarías de Género y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad hacen agua frente a la realidad que vivimos las mujeres trabajadoras. Resulta de primer orden discutir profundamente la puesta en pie de un Consejo autónomo de mujeres y diversidades de carácter independiente del Estado que parta de las necesidades reales de las mujeres, junto a la creación de un fuero único de genero y la elección popular de los jueces y fiscales.

Desde el Plenario de Trabajadoras apoyamos a Verónica en su lucha y exigimos que el Estado, la justicia y todas sus instituciones garanticen las medidas concretas para su resguardo.

Ni una menos.

