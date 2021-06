Mendoza: «si venís de la villa justifican que nos maten o nos violen», denuncian familiares de Abigail

Abigail Carniel es una joven mendocina de 18 años que desapareció hace 57 días. En el caso hay tres sospechosos, Matías Facundo Díaz (alias «Fido»), Martín «Chupetín» Márquez y Vicente «Tito» Chumacero, imputados por el delito de homicidio agravado por violencia de género (femicidio). Prensa Obrera dialogó con la familia, que tras difundir su foto por las redes, organizar piquetes y movilizaciones, ahora la busca por su cuenta organizado rastrillajes en varias zonas de Las Heras ante la indiferencia de la Justicia y los gobiernos.

Marianela, tía de la joven desaparecida, nos recibe en su casa. Nos cuenta «que los medios han tratado de lo peor a Abigail, todo lo reducen a que las pibas merecemos o no lo que nos pasa dependiendo de donde vienen; si venís del barrio o de las villas ya tenés una portación de rostro que justifica que nos peguen, nos violen o nos maten».

Ella quería ser peluquera y buscaba terminar el secundario, cuenta Marianela. «El mismo día que desaparece ella había ido a buscar unas fotocopias. Era una piba rebelde, ayudó a criar a sus hermanos y primos, la vida de la Abi es la que viven muchos pibes jóvenes en los barrios, con el sueño de poder estudiar». «Están entregando a una chabona de 18 años, que sí se drogaba o tomaba como muchos pibes, pero tenía unas ganas de ser alguien en la vida y no limpiar mugre como una lo hace. Yo sé que mi Abigail se defendió hasta el final».

«A los 29 días a mi hermana le dijeron: ‘a tu hija la mataron de un tiro en la cabeza’. Pero, ¿dónde está Abigail?, ¿dónde están buscando? Solo han hecho tres rastrillajes, cuando hay pruebas que los implicados pueden tener líneas con redes de trata, en el Sargento Cabral, en el barrio La Favorita, en el Olivares». Recuerda que el fiscal Torres es responsable del caso de Gisela Gutiérrez que permanece desaparecida desde 2015, otro caso en que había sospechas de trata de personas

«Hasta que no la encuentre no voy a parar», asegura Mariela. La familia está tan desamparada que tuvieron que salir ellos mismos a rastrillar con una vidente. Aunque el fiscal no crea en esto no nos deja otras opciones. Mi hermana está buscando a su hija entre la basura, ella tiene cinco niños a cargo, viviendo en una villa, mi sobrino se duerme con la foto de la Abi en la mano y todavía no pueden tener un psicólogo».

“Cuando llamás por teléfono (a la policía) te hacen más preguntas que la mierda. No te localizan, ¿cuánta plata se puso (el gobierno) para que tengan móviles, una camioneta inteligente y no sé que más? Te roban y no hay cámaras. Abigail se bajó del micro que no tiene cámara, pero tenés que pagar el pasaje 25 mangos, para qué estás pagando tanta plata si no tenés servicio público que te localice una pendeja cuando se desaparece. Sabes que hay una red de trata en el barrio y no la controlan. ¡¿Para qué están?!».

Como en otros casos como el de Florencia Romano, el femicidio de Karen Ponce, de Gisela o Eva, como trasfondo se desenvuelve una guerra de narcos que toma la vida de las juventudes. “Están entregando a las pibas y no tenemos una máquina que nos traiga de nuevo a la Abi, o a Melody o a Florencia. Una pared la volvés a hacer, a las pibas no las buscan”, concluye Marianela.

Para el martes 15, día en que se cumplen dos meses de la desaparición de la joven, la familia convoca a movilizar a todas las organizaciones de mujeres, madres y familiares para exigir justicia por todas las mujeres. Fuera Munives y Levrino.

