Misiones: continúa el reclamo de justicia por Irma Ferreyra da Rocha

El próximo tres de agosto comenzará el juicio contra el femicida Alejandro Guillermo Esteche, preso desde el 2017, quien violó de manera brutal a Irma Ferreyra da Rocha, en diciembre de 2016, dejándola tirada bajo el puente de la exGarita, sobre la ruta 12, en Garupá, donde fue encontrada por vecinos que llamaron a la ambulancia. Irma sobrevivió horas al ataque que le provocó desgarros en órganos vitales y pudo denunciar a su agresor antes de morir de dolor. Irma Ferreyra era una mujer humilde, trabajadora, madre de siete hijos que había sido víctima de violencia de género en el pasado.

La Justicia tardó mucho en llegar al juicio. El Estado que en los primeros días, cuando el caso salía en los medios de comunicación, prestó algo de asistencia psicológica y legal a su familia, los abandonó cuando dejó de ser noticia. De hecho sucedió que a la familia le llegaron papeles de la causa en los cuales figuraba el numero de expediente y parte de la declaración de la hija de Irma, que una persona había encontrado tirados en la calle.

Tampoco se supo como siguió la investigación judicial que, según los medios locales, se abrió por parte del mismo juez, el titular del Juzgado de Instrucción Siete, Carlos Giménez, sobre un video que se grabó en el momento en que atendían a Irma en el Hospital de Agudos Ramón Madariaga, un video morboso que se viralizó violando la privacidad de la víctima y cualquier tipo de ética profesional, ya que todo indicaría que fue grabado por personal de salud.

Sus hermanas y sus hijas e hijos reclamaron justicia, golpearon puertas, hicieron marchas, y, en ese camino, se encontraron con otras familias que luchaban contra la impunidad.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos desde el inicio el reclamo de justicia por Irma, en cada marcha contra la violencia hacia las mujeres, en cada #NiUnaMenos gritamos justicia por Irma, como por tantas otras como Irma, que sus muertes siguen impunes porque sus familias no cuentan con los suficientes recursos para lograr que el aparato judicial tenga celeridad con este tipo de causas. El juicio estuvo programado para septiembre del 2020, pero por un pedido de la defensa se postergó horas antes de empezar por no contar con las aplicaciones digitales necesarias para un testigo que se encontraba en Buenos Aires. Según medios locales, el recurso tampoco estaba a disposición de los magistrados.

Desde Prensa Obrera entrevistamos a Silvina De Melo, una de las hijas de Irma, que junto a a su tía, la hermana de Irma, se pusieron al frente del reclamo por justicia. Silvina conoció a la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras en una de las primeras marchas y se sumó a la lucha por los derechos de las mujeres, volviéndose integrante también del Polo Obrero.

¿Cómo han vivido todos estos años de lucha y reclamo de justicia por Irma?

S: Sobrellevamos con dolor y tristeza la ausencia de mamá, siempre pidiendo justicia hasta el día que no tengamos las respuesta final del juicio, donde se lo condene como tiene que ser, que pague por lo que hizo, no vamos a estar tranquilos.

Es un vacío que no se puede llenar con nada, más que seguir luchando. Sin mamá, la verdad es que a todos nos hace falta, a sus hermanos/as, a sus hijos e hijas, a sus nietos, siempre la recordamos. Esperamos con ansias el día del juico, que se condene al responsable y se haga justicia.

¿Tuvieron algún acompañamiento o apoyo de los distintos sectores del Estado?

S: La verdad es que los primeros días, los primeros tiempos sí tuvimos apoyo y contención con el apoyo del abogado Zapana que había puesto la exministra de derechos humanos, Tiki Marchessini.

Pero después ya no tuvimos más apoyo: al psicólogo creo que fui dos veces, pero no fueron mis hermanos ni mi tía. Después, no vinieron más, incluso el abogado renunció y ni siquiera fuimos notificados de que el abogado abandonaba la causa. Tampoco nunca más vinieron a ver cómo estábamos nosotros, si necesitábamos algún tipo de asistencia. Nos abandonaron, nos enteramos por los diarios de la fecha del juicio.

Queremos convocar a las organizaciones de mujeres y a toda la población a que nos acompañe este 3 de agosto día del inicio del juicio.

