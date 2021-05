Moreno se organiza hacia el Congreso nacional del PDT

Más de 50 compañeras de diferentes barrios del distrito participaron de una importante asamblea de mujeres para debatir y discutir la crisis actual y cómo esto repercutió y repercute en ellas.

Se discutió sobre la importancia de la aplicación de la educación sexual integral científica y laica en las escuelas, la problemática del aborto y cómo las mujeres el año pasado lo conquistamos en las calles. Las compañeras describieron cómo afecta la debacle económica en sus barrios: la falta de alimentos para las ollas populares es grave cuando son cada vez más desocupades que se acercan con la necesidad de alimentarse. Apareció también la preocupación de muchas compañeras mayores de 60 años que están necesitando una ayuda económica para subsistir ya que este sector es muy afectado por la falta de trabajo.

Por otra parte, las compañeras expresaron muchas problemáticas para acceder a un sistema de salud totalmente devastado por los sucesivos gobiernos, de diferentes colores políticos, que ajustaron sobre la salud pública. En este sentido, un problema grave que surgió es que las adolescentes no tienen acceso a pastillas o chips anticonceptivos en las salitas de los barrios.

Preocupan las crecientes situaciones de violencia contra las mujeres. En la mismísima comisaría de la mujer de Moreno, la policía revictimiza a las compañeras, manifestándoles que son responsables de la agresión del hombre hacia ellas. También debatimos sobre la existencia de un Ministerio de la mujer que sólo existe como fachada, pero, de hecho, no desarrolla campañas necesarias de ayuda a las mujeres víctimas de violencia.

Se reclamó, además, la necesidad de extender los recorridos de los colectivos para evitar caminar, sobre todo de noche, por las calles.

Las compañeras después de un extenso debate llegaron a la conclusión de la necesidad de organizarse con el Plenario de Trabajadoras y que el Estado es responsable de la situación que están viviendo las mujeres en los barrios no solo de Moreno sino de toda la Argentina. Por eso invitamos a todes a participar del II Congreso del PDT de la semana próxima.