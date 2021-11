Neuquén: un gran 25 N independiente del gobierno del ajuste y del FMI

Una gran jornada de movilización se desarrolló en toda la provincia de Neuquén este 25 N, “Día internacional de lucha contra todas las formas de Violencia hacia las Mujeres. Quienes peleamos por el socialismo nos movilizamos en cada aniversario del asesinato de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por orden del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en 1960, reivindicando las mejores tradiciones de estas tres militantes que arriesgaban su vida para terminar con la opresión de su pueblo.

En capital, la jornada fue emprendida por organizaciones de mujeres y diversidades independientes de los gobiernos y de lucha. Por su parte, el Plenario de Trabajadoras dio una gran batalla en todas las reuniones previas en las localidades de la provincia, para señalar el aspecto político de que violencia es el ajuste del FMI y los gobiernos. Consigna que lideró las marchas a escala provincial. Una consigna que no reduce esa violencia al patriarcado. Las organizaciones integradas al gobierno del Frente de Todos (el kirchnerismo y peronismo en todas sus variantes) y la oposición patronal, marcharon detrás, evitando denunciar las responsabilidades políticas y menos mencionar el pacto con el FMI que todos ellos apoyan.

Previa a esta jornada, el día 24, se realizó una jornada en el CPE apoyando a las compañeras del Colectivo de las 10. Lo integran diez docentes que fueron sumariadas y separadas del cargo por el CPE luego de haber denunciado violencia de género por parte del equipo directivo. Antes de comenzar la marcha, hoy 25, se realizó una radio abierta a partir de las 16 hs, en el monumento a San Martín de la Capital en apoyo a las compañeras docentes. Y a partir de las 18 hs movilizamos el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero, con los mismos reclamos que siguen vigentes desde hace años, para que mujeres y diversidades puedan paliar una situación de violencia y miseria. El ajuste en materia de género se refleja en anuncios que no se cumplen, etiquetas de género en políticas asistenciales que no resuelven la realidad que viven las mujeres y en un Programa Acompañar que no ofrece soluciones a las víctimas de violencia de género. Reclamamos la ampliación del programa, y que se garantice el acceso a vivienda, salud, educación y trabajo. Basta de ajustar a las trabajadoras.

En esta misma sintonía, en la localidad de Plottier concentraron en el mural de Cielo López y marcharon contra la violencia y el ajuste. Todas las intervenciones tuvieron como eje la denuncia al FMI y el ajuste y el reclamo al estado, la atención a los comedores populares, la situación de la justicia, la policía que no toma las denuncias. La marcha recorrió todas las instituciones del estado, las iglesias, se paró para una radio abierta frente al edificio municipal y la marcha finalizó en la comisaría. Alrededor de 500 personas participaron.

En Plaza Huincul y Cutral Có, se realizó una marcha y luego una radio abierta, junto al FIT-U reclamando por medidas reales para terminar con la violencia de género, entre varias reivindicaciones, exigiendo la inmediata construcción de una casa integral para mujeres víctimas de violencia en la localidad de Plaza Huincul, y el pase a planta de las trabajadoras municipales precarizadas.

En Zapala marcharon exigiendo la inmediata apertura de la casa refugio, anunciada hace 6 años, en una ciudad que lidera los puestos de desocupación de la provincia y la respuesta ante la violencia es nula.

En Chos malal y zona Norte marcharon pasando por las instituciones del estado, luego realizaron una radio abierta con un documento político por todas nuestras reivindicaciones. Las grandes ausentes de la convocatoria fueron las organizaciones que evitan denunciar las responsabilidades políticas del gobierno.

A lo largo de la provincia, el crecimiento político de la izquierda se vio reflejado en la presencia y la lucha política en las calles este 25 N. Las mujeres rechazamos profundamente la demagogia con la que el gobierno provincial busca tapar nuestras verdaderas problemáticas y demandas. En el último año, la situación de violencia hacia las mujeres se agravó. Según los datos del Observatorio Lucía Pérez, en lo que va del año hubo 264 femicidios y travesticidios, 4 de ellos de nuestra provincia: Guadalupe Curual, María José Villalón, María Cristina Ancaten y Agostina Gisfman.

Este Estado capitalista es incapaz de remover los pilares de nuestra opresión, porque necesita de ello para regimentar a toda la clase obrera. En nuestra provincia el MPN, desde hace 60 años que gobierna con la misoginia en la mano. Aún siguen sin implementar la Resolución 1.057, que establece casas refugios en toda la provincia, con equipos interdisciplinarios en planta permanente y asesoría legal gratuita. Pero usan el acting feminista y se pintan de verde para maquillar un ajuste que tiene como principales víctimas a las mujeres que dicen defender.

En este sentido, desde el Plenario de Trabajadoras proponemos llevar adelante un Consejo Autónomo de las Mujeres, un organismo que tenga a sus representantes electas, mediante el voto de todas las mujeres mayores de 13 años. El Consejo Autónomo nos dotaría de una autonomía política frente al Estado y presupuesto para que seamos nosotras mismas las que tomemos en nuestras manos la batalla contra la opresión y la violencia. Organismos de defensa de las mujeres votado directamente por ellas que fijen sus políticas sin estar supeditadas a la orientación central del gobierno que hoy es pagar al FMI y hambrear más al pueblo, porque la deuda se pagó y se paga siempre con el hambre del pueblo.

La jornada arroja una victoria de las organizaciones que prepararon este 25 N de carácter independiente del gobierno y del ajuste, fuimos las que más aportamos a la movilización y por lo tanto el kirchnerismo marcho en forma escuálida y sobre la base de esta conclusión tenemos que ir a una gran jornada el 11, día del orgullo, con una gran columna independiente del estado y sus gobiernos.

“Si me matan, yo sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte” solía repetir Minerva y no se equivocó. Con esta analogía salimos cada vez más fortalecidas para pelear por nuestros derechos, retomamos la continuidad política de las jornadas de Ni Una Menos y de la pelea por el aborto legal, porque nuestros reclamos los conseguiremos en las calles y con la lucha.

¡Basta de femicidios, violencia hacia las mujeres y diversidades! El Estado y los gobiernos son responsables.