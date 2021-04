Plaza Huincul, la sanata misógina de las funcionarias

Hace casi un año desde el Plenario de Trabajadoras de Cutral Có y Plaza Huincul presentamos un proyecto de comunicación al Concejo Deliberante a los fines de exigir Casas Refugios para mujeres victimas de violencia, con equipos interdisciplinarios. El proyecto aprobado en la legislatura, fue avalado y presentado junto a familiares de víctimas de femicidios, como el de Noemí Maliqueo, Carina y Valentina Apablaza, María Silvana Barrios y Fernanda Pereyra. Exigimos la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, el Gobernador Omar Gutiérrez, de esta Resolución Nº 1057 presentada por Patricia Jure diputada PO FIT, votada y aprobada en la Legislatura Neuquina el 29 de abril del 2020.

Por nuestro proyecto, el Plenario de Trabajadoras local fue citado a una reunión vía zoom con los integrantes del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, pero al ingresar nos encontramos con la noticia de que asistía también a la reunión, la titular de la Secretaria de Género del municipio, María Ester Ragni.

Esta funcionaria, con el aval de los integrantes del Concejo, no dio una respuesta a lo peticionado, sino que relató su propio accionar que nada resuelve y que tienen la intención de realizar una Casa Refugio, pero que se atrasó por la pandemia y que finalmente en el 2021 están viendo un lugar para poder concretarlo, pero que ese refugio solo seria para mujeres con casos judicializados.

Es decir, trazó una rendición de cuentas de la política misógina del municipio (que la tapa con secretarías como la que preside María Ester Ragni), ya que ni antes de la cuarentena, ni durante ella con todas las advertencias que se hicieron, el municipio destinó fondos a la tarea de acceder a una Casa Refugio. De acuerdo a los datos oficiales, las llamadas a los números de referencia para casos de violencia de género, nacional y locales se incrementaron entre un 25% y un 30%.

A la luz de los hechos, las declaraciones de la secretaria expresan el voz y acción de un régimen que no tiene como prioridad salvar la vida de las mujeres.

Lo corroboró la propia presidenta del Concejo cuando al referirse a la violencia de género la redujo a una cuestión exclusivamente de origen psicológico, y lo ligó a “la importancia que la carrera de Psicología haya llegado a la ciudad”.

Terminado los 40 minutos de zoom, acaparado exclusivamente por las funcionarias, reforzamos nuestra certeza que necesitamos la creación de un organismo autónomo de los gobiernos de turno para poder impulsar medidas para las mujeres y disidencias, y que es claro que si no se mueven las cosas de fondo, no hay forma de cambiar algo. Vamos a luchar por un movimiento independiente, de clase, frente a un régimen que no tiene otra cosa que ofrecer más que violencia, hambre y desocupación.

No hay ni una menos con ajuste y sin Casas Refugios. El estado es responsable.