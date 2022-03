Thelma Fardín: “Es necesario recuperar las calles este 8M para conquistar todas nuestras demandas”

Federico Imas Ojo Obrero Fotografía

En vísperas de una nueva movilización por el Día Internacional de la Mujer trabajadora el 8 de marzo, el Plenario de Trabajadoras, agrupación de mujeres del Partido Obrero, convocó un importante panel de debate entre Thelma Fardín, referente del Mirá como Nos ponemos y Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras.

“En este momento ya estamos todas iracundas, ya no alcanza la palabra indignación para el episodio de la violación grupal de Palermo. La descomposición total es tal que no hace falta esconderlo, y estas violaciones pasan todos los días”. Así comenzó Thelma su intervención en la charla.

“No es que en la Argentina tengamos un problema de leyes o de adhesión a convenciones internacionales, el problema es que no se cumplen. Solo 1 de cada 100 denuncias llega a una condena, y se estima que de 1000 situaciones de abuso, solo 100 llegan a denunciar. Lo que hay es un sistema que garantiza la impunidad, una gran farsa”.

“A pocos días de la presentación del acuerdo con el FMI, nos damos cuenta que las mujeres no tenemos presupuesto para absolutamente nada de lo que necesitamos. Le estamos pidiendo a los pibes y pibas que denuncien, mientras que para transitar el recorrido judicial hay un sinfín de trabas. Les decimos que rompan el silencio, pero no hay condiciones. Le sirve a los que están de turno para decir ‘ya hicimos algo’, como el protocolo en los lugares de trabajo. Es la re- revictimización institucional”.

En el comienzo de la audiencia (en el juicio que lleva adelante contra su abusador Juan Darthés en Brasil), el juez dice que ‘no se puede maltratar a las víctimas’, según una ley local. “Acto seguido me tuvieron 4 horas en la palestra, en una revictimización constante”. “Impera la necesidad de recuperar las calles el 8M por todas nuestras conquistas. En las calles estaremos defendiendo todos nuestros derechos, y vamos por todos los que nos faltan”.

“En lo que va mi juicio, en tres países, a mi se me hicieron 9 pericias, incluida una física: una bestialidad. La violencia es total. A mi abusador no le hicieron ninguna pericia. Esto pasa en mi caso, como ejemplo, pero pasa en todos los casos de violación. La condena para un abuso sexual a un menor es la misma que para alguien que libra un cheque sin fondos. ¿Qué significa? La aberración en la cual la sociedad pone a nuestros niñas y niños”.

Vanina comenzó la intervención comentando que la charla forma parte de una serie de iniciativas de cara al 8M, que incluyó numerosas asambleas de mujeres y diversidades en los barrios y villas del país, y la iniciativa de asambleas en los lugares de trabajo.

“Durante estos dos años, la orientación central del gobierno fue el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La agenda central no ha tenido nada que ver con la defensa de las necesidades populares, más terriblemente para las mujeres, que han retrocedido muchísimo en el mercado laboral. Las condiciones se agravaron para las mujeres en el ámbito laboral, no sólo por trabajos peores pagos, sino por situaciones de violencia y abusos sexuales y mayor precarización”.

Sobre la violación grupal en Palermo sucedida el fin de semana pasado, Vanina colocó que hay una resistencia muy fuerte en la sociedad para entender que las violaciones hacia las mujeres son una situación cotidiana. “Sobre esta resistencia se monta Patricia Bullrich para decir “no, mi hermano no”. Pero la familia no es un lugar seguro para las chicas y los chicos, allí también se viola y se reproducen situaciones de todo tipo de violencias. Lo que es la institución fundamental del capitalismo, no puede estar exenta de violencia e injusticias”.

“La polémica por sobre la que se reposa la crítica de Bullrich, es sobre el hilo de tuits de la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, que es patrimonio de investigadoras y de un ala del feminismo que desarrolla estas teorías. Pero Gómez Alcorta no es una investigadora con un objeto de estudio a analizar: es una mujer de los estamentos más altos del Estado, con responsabilidades políticas sobre lo que comenta.

“Su respuesta frente a la cruda realidad que sufrimos mujeres y diversidades, no pasa de los comentarios de Twitter. Luego de 2 años de ser funcionaria de un Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género que surgió como fruto de la deliberación que existe en el movimiento de mujeres sobre estas problemáticas, no existió política de este gobierno para enfrentar esta realidad. A pesar de los anuncios y de las palabras, que superaron ampliamente a la acción, ni una medida tomada puede ser catalogada realmente como una política sólida para cambiar las condiciones de base que llevan a que en Argentina no ceda la escalofriante cifra de un femicidio diario”.

En dos años de gobierno, han eliminado hasta del discurso la Educación Sexual integral y la Iglesia, continuó Biasi. “La ministra no critica que la ESI tenga una subejecución presupuestaria dentro de la cartera de Educación. Porque la motivación gubernamental no es solventar todo lo que se necesita para aplicarla: más postítulos gratuitos, formación docente en servicio, formación en los estudios de grado, y la designación de más especialistas para tratar las problemáticas, con salarios bajo convenio.

“La razón de fondo de esta situación es que el dictado de educación sexual integral, científica, laica, con perspectiva de género, respetuosa de la diversidad y libre de prejuicios, es incompatible no solo con la jerarquía jurídica y política con la que cuenta la Iglesia Católica, sino con la naturaleza de clase del Estado, resorte último y principal para preservar un orden social basado en la explotación, la opresión, la violencia y la discriminación”.

Al no hablar ni de la ESI ni de la iglesia, lo que la ministra no puede dar cuenta es de haber iniciado ni una política efectiva en este terreno. “Cuando podemos hacer penetrar estos debates en las mujeres entre los barrios, las villas, las trabajadoras, las mujeres que tienen un mandato de ‘incubadora’, ahí comenzamos a recorrer el camino correcto. El debate no puede quedar en esta charla entre nosotrxs”.

La lucha por la educación sexual, laica y científica, para acabar con todas las violencias y por la separación de la Iglesia del Estado vendrá de la mano de la movilización independiente de las mujeres y diversidades, sin ataduras a los gobiernos y el clero. Con esa perspectiva, vamos a la movilización independiente el 8M en Plaza de Mayo y en todo el país.