Municipales de Berazategui lograron el reconocimiento de su sindicato

¿Qué significa haber obtenido la Certificación de Autoridades, y cómo lograron este paso importante para la UPMB?

La Certificación de Autoridades se logró luchando, marchando y también negociando. Y siempre acompañados por todas las organizaciones solidarias de la clase trabajadora, jamás nos dejaron solos. Este es un logro de ellos también. Pese a todas las maniobras y presiones políticas del intendente, cuasimafiosas, que intentó desde un principio impedir que la certificación se expida. Somos autónomos e independientes del poder de turno y eso lo incomoda. Haber obtenido la Certificación es un paso gigante, pese a que todavía 8 miembros de la comisión continuamos cesantes y fuera del municipio, hoy estamos reconocidos como autoridades y podemos representar, defender y mejorar los derechos de los trabajadores municipales.

¿Cuántos compañeros de la Comisión Directiva siguen despedidos y que respuesta les dio el intendente J.J. Mussi?

A fin de año cesantearon a 26 compañeros, entre los que me incluyo, todos integrantes de la Comisión Directiva. Tras una medida de fuerza que se extendió por 10 días en la recolección de residuos conseguimos reinstalar a 18 compañeros, 8 continuamos esperando la resolución de la Cámara del Contencioso Administrativo de La Plata. Con el ejecutivo municipal en este momento no tenemos diálogo, como decía antes, que nuestro sindicato sea combativo, clasista y antiburocrático no debe caerle en gracia. Mucho menos el ser independientes, cuando estaba acostumbrado a manejar desde su escritorio a los demás gremios de municipales a su antojo. Continuaremos luchando, marchando, negociando, si se presenta la oportunidad, y realizando todas las actividades que consideremos necesarias hasta obtener la reincorporación de todos los cesanteados. No vamos a dejársela barata, su gestión está agotada y nuestra lucha irá incrementándose. El próximo año es eleccionario y no tenemos problema en ser un dolor de cabeza para él y todo su gabinete. Conste que esta guerra que se plantea no la comenzamos nosotros.

¿Por qué consideran necesario un nuevo sindicato de los municipales de Berazategui?

De los sindicatos de empleados municipales en casi toda la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de 135 partidos, en su gran mayoría están cooptados y viven en connivencia con el ejecutivo de turno. Berazategui no es la excepción, en este partido proliferan los sindicatos porque el trabajador no se siente representado y participar en elecciones está prácticamente vedado. En Berazategui tenías, hasta nuestra aparición, 4 gremios de municipales, uno más inoperante que el otro. Para las conducciones es más fácil transar y entregarse, que trabajar duro por las reivindicaciones. El trabajador municipal desde hace años viene padeciendo los salarios miserables, la falta de un convenio colectivo de trabajo, el maltrato, el hostigamiento y ahora hasta han empezado a aparecer casos de abuso sexual dentro del mismo palacio municipal. Llega un momento en que el laburante se cansa y se organiza. Así nacimos nosotros.