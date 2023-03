Municipales: Kicillof amagó con la mesa salarial pero… el poncho no aparece

En la provincia de Buenos Aires se calcula que hay alrededor de 200.000 trabajadores municipales distribuidos de manera irregular por cada uno de los 135 municipios, estando el 70% en municipios del Conurbano.

Los municipios gobernados por Juntos por el Cambio o por el peronismo tienen en común que pagan salarios de subsistencia, precarizan a sus empleados y los intendentes utilizan a los trabajadores que cobran planes sociales para reemplazar en sus funciones a los trabajadores municipales.

Ya pasaron más de 7 años de votada la Ley 1.4656 de los trabajadores municipales bonaerenses, que establecía en uno de sus artículos que los salarios debían debatirse en una mesa provincial (no vinculante) para evitar arbitrariedades por parte de los intendentes. No obstante, la situación está exactamente igual. La famosa mesa nunca se reunió y el gobernador Kicillof, luego de que en diciembre hubiera nutridas movilizaciones a la Gobernación, prometió reunir la mesa, sin embargo, ya en marzo, esa mesa no solo no ha sido convocada sino que además no es vinculante, lo que significa que, aunque lo hiciera, cada municipio mantiene su autonomía a la hora de pagar salarios de miseria y hambre.

Si bien Kicillof amagó con convocar esta mesa provincial, en los municipios donde gobierna el peronismo se pagan algunos de los salarios más bajos, lo que muestra cuál es su voluntad de tratar el tema.

En octubre pasado, el secretario de negociaciones colectivas de FESIMUBO decía en un reportaje que solo hay 4 municipios que pagan un salario por encima de la línea de la pobreza, llegando al extremo de La Matanza en donde el gobierno peronista paga básicos son de 10 mil pesos ¡Un escándalo!

La otra gran problemática es el fraude laboral que comenten los intendentes al emplear bajo régimen de monotributo y utilizar a quienes cobran planes del municipio para las tareas (como por ejemplo barrido de calles) que deberían hacerse con un trabajador bajo convenio. Estos trabajadores carecen de coberturas, no cuentan ni con IOMA ni con descuentos de IPS. Es decir que se evitan los aportes patronales.

La situación salarial de los municipales en la provincia es tan grave que, como iniciativa del Frente de Todos, se votó en el municipio de Avellaneda, en el mes de octubre, una ordenanza para que los salarios de los trabajadores municipales tengan como piso el salario mínimo vital y móvil acordado con las burocracias sindicales en el Consejo del Salario. Una impostura total, ya que en Avellaneda, al ser un municipio grande, el salario supera el salario mínimo. De esta manera, la impostura consiste en votar una ordenanza que no implica una mejoría para los trabajadores de Avellaneda ni de ningún otro distrito, sin embargo, desde el sindicato de municipales de la CTA de Yasky lo festejan como si fuera un paso adelante al sentar un precedente cuando ya se trata de una ley que nadie cumple.

En diciembre, luego de las numerosas movilizaciones de FESIMUBO cuando se trataba el presupuesto provincial, se presentó un proyecto para que todos los municipales cobren las asignaciones familiares ya que en algunos municipios queda a la voluntad del intendente.

Los salarios de los trabajadores municipales tienen una brecha enorme con cualquier salario de directivos, secretarios y concejales de los municipios que cobran fortunas.

Los sindicatos municipales agrupados en la FESIMUBO, ATE y UPCN tienen una responsabilidad enorme en la situación pues no han dado una lucha consecuente para enfrentar esta política ya que han cerrado filas con el gobierno provincial dejando a los trabajadores a su merced.

Desde la bancada del Partido Obrero en el FIT-U vamos a presentar un proyecto por un aumento de emergencia de 100 mil pesos para todos los municipales, sin embargo, sería provechoso que hubiera una paritaria provincial que una en la lucha a los trabajadores de todos los distritos y que debata un salario igual a la canasta familiar. Para que esto ocurra es necesario un plan de lucha, con asambleas, movilizaciones y paros para dar vuelta la cuestión salarial y frenar la precariedad.