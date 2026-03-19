Nacional de San Isidro: estudiantes se movilizan contra el ajuste y la desidia estatal

La lucha estudiantil vuelve a irrumpir en el Nacional de San Isidro frente a condiciones de cursada completamente degradadas. Ante esta situación insostenible, los estudiantes resolvieron en asamblea movilizarse desde la escuela hasta el Consejo Escolar, haciendo oír un reclamo que ya no admite postergaciones.

El cuadro que atraviesa la institución es expresión directa del brutal ajuste que el gobierno de Javier Milei aplica sobre la educación pública y el gobierno de Kicillof descarga sobre las escuelas. El desfinanciamiento recorre todo el sistema educativo: desde universidades que funcionan al límite, con docentes que perciben salarios de miseria, hasta escuelas donde las viandas son cada vez más insuficientes.

En el Nacional de San Isidro, esta política se traduce en una ofensiva sistemática. El año pasado, el intento de cierre de cursos del turno tarde -una clara maniobra de vaciamiento- fue derrotado gracias a la organización estudiantil, que mediante una sentada masiva logró frenar el avance. Esa experiencia dejó una conclusión clara: solo la lucha organizada puede derrotar el ajuste de Milei y Kicillof.

Hoy, el deterioro edilicio y las condiciones de cursada colocan nuevamente a la comunidad educativa en pie de lucha. La situación es crítica: presencia de ratas, falta de bancos y sillas, pizarrones en condiciones precarias, ausencia de ventilación en verano y de calefacción en invierno, y baños insalubres por el insuficiente envío de insumos de limpieza por parte de Consejo Escolar.

La movilización al Consejo Escolar de San Isidro expresó esta bronca creciente. Contó con una importante participación estudiantil y con la solidaridad de otras escuelas, como el Polivalente de Artes, también afectado por el ajuste. A su vez, se hizo presente el apoyo de los trabajadores de Fate, que vienen protagonizando una lucha ejemplar contra el cierre ilegal impulsado por la patronal. Los estudiantes, además, participaron en una campaña de firmas y fotos en respaldo a su pelea, reafirmando la alianza obrero-estudiantil tan importante para enfrentar cada lucha.

Producto de la movilización, las autoridades del Consejo Escolar, alineadas con el intendente libertario Ramón Lanús, se vieron obligadas a dar respuestas y comprometerse con una serie de medidas. Sin embargo, la experiencia demuestra que solo la organización y la movilización sostenida pueden garantizar su cumplimiento.

Por eso, la tarea inmediata es profundizar la organización estudiantil y redoblar la movilización. Es fundamental convocar a más estudiantes a sumarse a la lucha y avanzar en la coordinación con otras escuelas, en la perspectiva de poner en pie una gran coordinadora estudiantil que unifique todos los reclamos.

Defender al “Nacio” es defender la educación pública. La lucha en el Nacional de San Isidro es parte de una pelea más general contra el ajuste. Hay fuerza para ganar: vamos por todos los reclamos.