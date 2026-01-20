Neuquén: el acaparamiento de tierras en manos extranjeras … y nacionales

El gobierno provincial, tan afecto a campañas publicitarias difundiendo “récords” de la provincia, lleva varios días de un absoluto silencio de radio sobre la difusión del estudio realizado entre científicos de Conicet y la UBA acerca de la extranjerización de tierras que indica que el departamento Lacar (cuya cabecera es la ciudad de San Martín de los Andes) marca el récord nacional de hectáreas en manos extranjeras, superando el 50% de la totalidad de su superficie, cuando la norma nacional coloca un tope de un 15%.

El silencio atronador para el caso es la contracara de las rápidas denuncias públicas y acciones del gobierno y el Ministerio Público Fiscal acusando a los mapuches de “usurpadores” de tierras, e incluso montando un show contra las comunidades como cuando el Fiscal General de la Provincia, de la mano de la entonces ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, acusó a una supuesta organización RAM de “terrorismo” con vínculos hasta con las guerrillas kurdas. Un delirio que sin embargo políticamente fue funcional a la campaña para encubrir el crimen de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafa Nahuel en Lago Mascardi.

El estudio de los científicos del Conicet y de la UBA demuele el argumento de “La Neuquinidad”, si hacía falta agregar algo más sobre esa tremenda impostura.

Viene de años y continúa

La extranjerización lleva todo un período. Pero hay que recordar que el actual gobernador, antes de acceder al gobierno con una nueva coalición, fue durante décadas dirigente del MPN, partido oficial desde 1963 hasta el 2023, además de ocupar el cargo de diputado nacional y vicegobernador en el mandato 2015-2019. O sea, tuvo largo tiempo para expresarse sobre el tema y la flagrante violación a la normativa nacional y provincial sobre tierras, acerca de lo cual “La Neuquinidad” y el fiscal se callan la boca.

En lo referido a la norma provincial miran para otro lado respecto a la Ley Nº 263, llamada Ley de Tierras de la Provincia, cuyo articulado es transformado en letra muerta por los empresarios extranjeros y los terratenientes locales. Desde el vamos se deja pasar que en su artículo 1º establece que “El objetivo principal de la ley es la protección del campesinado y la reactivación de la tierra fiscal” y que “la tierra no debe constituir un bien de renta”.

La Ley Nº 263 tuvo varias modificaciones. La dictadura militar en el año 1980, modificó un concepto establecido en su redacción original en el artículo 5º, que prohibía adjudicar tierras rurales a cualquier tipo de sociedad que tuviera un fin de lucro: “No podrán concederse a ningún título tierras rurales fiscales … a las sociedades anónimas, o de cualquier otra naturaleza, cuando persigan fines de lucro”. El gobernador de facto cambió la prohibición original y la circunscribió a aquellos que “fueren considerados indeseables a juicio del Poder Ejecutivo”.

Los informes actuales dicen que el 77% de la tierra en manos de extranjeros lo está bajo dominio de sociedades anónimas y dedicadas en un 100% a actividades con fines de lucro (resort de lujo, cotos de caza, campos de golf, barrios cerrados, etc.)

Otro paso se dio en el año 1981. Bajo la intervención militar de la provincia por el general Trimarco, se emitió el Decreto-Ley N.º 1306 cuya finalidad es (sigue vigente) “la delimitación, registro, adjudicación, uso y cesión de las tierras fiscales rurales pertenecientes al dominio privado de la Provincia y de sus municipios”. El actual gobernador como vicegobernador y presidente de la Legislatura, tuvo bajo sus narices estas “leyes” de la dictadura … pero como con toda la legislación de facto, los sucesivos gobiernos las convalidaron en función del eufemismo de “continuidad jurídica del Estado”.

Un mecanismo muy utilizado para enmascarar la extranjerización, por parte de empresarios extranjeros para adquirir tierras en la provincia, es constituir un maraña de sociedades donde figure asociada alguna o algunas personas de nacionalidad argentina. Han sido divulgados por diversas investigaciones apellidos como Maschwitz, Petrocchi Massuh, Gaudio (el ex tenista), etc.

El artículo 18º (vigente) deja en ridículo al Poder Ejecutivo y la Fiscalía, ya que faculta a declarar “de utilidad pública y susceptibles de expropiación, todas las tierras originariamente fiscales que hubieren pasado a formar parte del patrimonio de personas físicas o jurídicas que se mantengan en infracción a las normas legales o reglamentarias”. Para el Poder Ejecutivo y la Fiscalía unas 257.000 hectáreas del Departamento Lacar (53%) está en manos del campesinado sin fines de lucro. Algunos de los integrantes de ese campesinado serían los Roemmers, los Rocca, los Bulgheroni y también la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, quien acaba de concluir sus vacaciones en la estancia Pilpilcurá de 3.000 hectáreas que habría adquirido en 2018.

Ni hablar que los poderes del Estado se abstienen de asumir las facultades del artículo 47º que los habilita a “compulsar los libros de contabilidad y documentación comercial de los concesionarios y adjudicatarios”.

Esto demuestra que la nacionalización de toda la tierra, bajo control obrero y campesino, así como la apertura de los libros y cuentas de terratenientes, es la medida que corresponde, porque darle ese control al Estado, es poner a los reales dueños del poder a que sean controlados por sus “chirolitas” de la casta, a los cuales sostienen con coimas y prebendas. Algo que surge solo de recordar aquellas reuniones en la mansión de Lewis en Lago Escondido con funcionarios, jueces y medios masivos de comunicación.