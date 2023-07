Neuquén: elecciones en Cutral Co y Plaza Huincul el 23 de julio

El próximo 23 de julio tendrán lugar las elecciones municipales en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul, la primera gobernada por el clan Rioseco, ligados al Frente de Todos y la segunda por el MPN, partido que gobierna la provincia. Ambos comicios están plagados de maniobras fraudulentas, cambios de bandos y una agudización del método punteril de las fuerzas políticas que gobiernan.

En Cutral Co se presenta Ramón Rioseco, hermano del intendente y ex candidato a gobernador en las pasadas elecciones del 16 de abril. En dichos comicios, su caudal de votos bajó en 10 puntos, aportando así las condiciones para que un frente de todas las alas del MPN vaya por la intendencia.

Por su parte, en Plaza Huincul, Gustavo Suarez, candidato del MPN que va por su reelección, está devaluado y golpeado por la crisis interna del MPN que se expresó en la derrota electoral provincial a manos de Rolando Figueroa. Producto de ello, la continuidad de la línea de los actuales oficialistas al frente de la intendencia de la localidad está duramente cuestionada.

¿Y Figueroa?

Un capítulo aparte merece la lista de Comunidad, catapultada por la victoria de Rolando Figueroa en las elecciones a gobernador, destronando del podio al sapagismo neuquino y que también participará en las elecciones de Cutral Co y Plaza Huincul.

Esta fuerza que aparece como “novedosa” o “renovadora” dista mucho de tal definición. En las listas colectoras en Cutral Co y Plaza Huincul, está lo más rancio del viejo PJ, PRO, radicales, Movimiento Evita y los Azules del MPN. Inclusive han logrado resucitar a viejos personajes como el ex intendente de Cutral Co, Eduardo Benítez (UCR). Es decir, que de novedoso no hay absolutamente nada. Es más, en Cutral Co avanzaron en conformar un frente único con el MPN azul de quien decían combatir.

Panquequismo, clientelismo y colectoras

Para botón de muestra del panorama electoral, existen colectoras que no tardaron ni 30 días en pasarse de un frente a otro. Por ejemplo, el PJ de Cutral Co que inicialmente fue colectora de Rioseco en las elecciones provinciales hoy se pasó al frente de Figueroa. El Movimiento Evita que estuvo enquistado en la municipalidad de Cutral Co durante muchos años con secretarías a cargo, hoy está en el frente de Figueroa. El dato más significativo es que los candidatos a intendente de Comunidad hasta hace poco se reivindicaban del MPN. Un nivel de panquequismo brutal.

Por su parte, los llamados Libertarios de Cutral Co, al ser dados de baja por su apoderada provincial, luego de haberse oficializado su lista, se pasaron al riosequismo. Es decir, pasaron de ser los anticasta a ser los supercasta en menos de una semana.

Para mitigar esta situación de cara a las municipales del 23 de julio, los oficialismos han desplegado todo su aparato de punteros inescrupulosamente y, por lo tanto, una profundización del clientelismo. Desde las cajas de ambos municipios se desprenden planes municipales, materiales para la construcción y todo tipo de elementos para suplir necesidades básicas. Es que Rioseco y Suarez saben que no tienen otra opción de voto más que la del voto comprado. Sin la caja municipal, no podrían avanzar. Y para ello, armaron un festival de colectoras. Entre Cutral Co y Plaza Huincul participarán 35. Quienes se destacan más en esta maniobra son los candidatos a intendente de Comunidad, García y Larraza.

Vamos con el FIT-U

Por nuestra parte, hemos constituido listas para ambas localidades. En Cutral Co, encabezan la docente y artista Samanta Herrera para la intendencia y Francisco Sánchez como primer concejal. En Plaza Huincul, Ariel Muñoz, destacado representante del Polo Obrero, es el candidato a intendente y la compañera Analía Correa, referente del movimiento de mujeres en la comarca y responsable del Plenario de Trabajadores es quien acompaña como candidata a primer concejal. La oficialización de nuestras listas tuvo combates previos contra las juntas electorales de ambos municipios que atentaban contra los derechos políticos de los trabajadores de la Comarca para poder ser candidatos.

La lista del FIT-U en Cutral Co está constituida en un 80% por el Partido Obrero y tiene destacadas candidaturas como José Navarrete y Segundo Inostroza, ambos obreros ceramistas de la ex Stefani; por Gustavo Meliqueo de la minoría de Aten y compañeras municipales precarizadas.

La lista del FIT-U en Plaza Huincul está constituida en un 100% por el Partido Obrero y el Polo Obrero, en la que se destacan la candidatura de Florinda Epulef, sustento del comedor del Polo Obrero que cuenta con el gran respaldo de una asamblea de gran alcance territorial en la localidad.

Nuestro programa es de lucha e independencia política de los que gobiernan y reúne las necesidades más elementales de la Comarca Petrolera. Resaltamos el pase a planta de los trabajadores precarizados de ambos municipios, la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades. Por la tierra, la vivienda y por trabajo genuino. Por la democratización del ENIM (Ente Intermunicipal); por el fortalecimiento de la Cerámica CerSinPat y todas sus necesidades. Por la creación de centros de atención de consumos problemáticos municipales para nuestra juventud que está siendo azotada por el narcotráfico, que goza de todo tipo de garantías estatales.

Con este programa, el Partido Obrero en el FIT-U despliega una gran agitación electoral. Este martes 4 de julio, realizaremos un acto para reforzar la campaña en cada lugar de trabajo y las barridas.