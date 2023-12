Neuquén: en la previa del 20 de diciembre

Para promover la convocatoria hacia la movilización del 20 de diciembre, la Multisectorial debatió un breve texto llamando a conferencia de prensa para el lunes 18/12. La redacción de ese breve texto produjo un debate que ya había surgido en la reunión anterior de la Multisectorial, previa al “protocolo” de Patricia Bullrich, cuando se decidió, entre otras acciones, marchar el 20 de diciembre.

Aquella vez el debate se dio en torno a cómo se reclama a las burocracias sindicales que movilicen para enfrentar el plan que el nuevo gobierno anunciaba, en medio de una disparada de la carestía del gobierno que se iba.

Por un lado la posición del PTS con la fórmula de una convocatoria “amplia”, simplemente llamando a las burocracias a sumarse. Por el otro, nuestra posición y de otras organizaciones, argumentando que tal posición es una adaptación a la política de contención, al convocarlas sin la menor delimitación y denuncia de esa política que vienen jugando desde hace años, producto del apoyo a los gobiernos.

Este debate se producía cuando Milei aún no había asumido, pero ya había ganado el balotaje y anunciaba su plan “motosierra”.

Finalmente la redacción de aquella declaración, firmada por todas las fuerzas integrantes de la Multisectorial, reflejó nuestro planteo: “…hacemos un llamado a las centrales sindicales a que rompan el apoyo político a los gobiernos y cesen la contención del movimiento obrero, para convocar a un paro y plan de lucha nacional contra los ataques que ya se están dando y los que anunció el nuevo gobierno”. Lo firmaron el PTS y el MST.

Sin embargo, con motivo del nuevo debate sobre el texto para llamar a la conferencia de prensa, se mostraron intransigentes respecto a seguir en la línea de la declaración anterior, lo cual implica un retroceso enorme en los acuerdos de la Multisectorial.

Ahora los consensos de la reunión realizada en Aten Capital decían: “En el camino de unificar la lucha contra el ajustazo, llamamos a las conducciones sindicales provinciales de ATE, Aten, CTA, Adunc, Sejun, FUC a que rompan la actual tregua con los gobiernos y se sumen a la movilización contra el ajuste”.

El PO propuso no retroceder de los acuerdos alcanzados en la primera reunión. Fue allí que que el PTS y el MST propusieron borrarlo de un plumazo y reemplazarlo por un conciliador “llamamos a las conducciones sindicales provinciales de ATE, Aten, CTA, Adunc, Sejun, FUC a pasar de las palabras a los hechos y sumarse a la movilización contra el ajuste”.

Los argumentos del PTS y del MST fueron que “están diciendo palabras y no haciendo hechos…” o que “el apoyo político era al gobierno de Alberto Fernández, antes de asumir Milei. Ahora posan de opositores”. Y aún un argumento más: “nos parece que no tiene sentido llamarlos a romper la tregua con un gobierno que empezó hace una semana. Hay que exigirles que movilicen”.

De qué hablan el PTS y el MST

Las “palabras” de todas las burocracias no son de amenazas de acciones de lucha, ni hablar de un paro, sino todo lo contrario, para anunciar que no movilizarán, que no pararán. Esta posición recorre todo el espectro de la dirigencia sindical burocrática, desde Daer y la CGT, las dos CTAs, el Suteba de Baradel, y también las direcciones sindicales de Neuquén, desde petroleros hasta Aten.

NI la hiperinflación desatada (carnes, alimentos) , ni los despidos y suspensiones, ni los tarifazos (¡¡combustibles!!), ni la rebaja a las jubilaciones, etc., le mueven un pelo a las “palabras” que expresan las burocracias.

Por lo tanto, decirles que “pasen a los hechos” cuando ni siquiera de palabra se pronuncian por “hechos”, es lavarle la cara a su política de abierta traición ante el plan de guerra de los gobiernos y las patronales.

Por supuesto, ni por asomo, como dice el PTS, “ahora posan de opositores”. El PTS se hace su propia película y reflota la fracasada idea de “cavar trincheras junto a la burocracia”.

No es así como se construye un frente único. No es poniendo bajo la alfombra la denuncia a la losa burocrática que contuvo y aisló a la clase obrera del real movimiento de lucha durante años durísimos.

Por último, aquello de que no nos debemos delimitar políticamente de las burocracias porque estamos “ante un gobierno que empezó hace una semana” no es otra cosa que, directamente, repetir el argumento de esas burocracias.

Es muy grave. Porque no hacía falta que el gobierno de Milei estuviera un día de asumido para saber que su plan era y es la “motosierra” contra la clase obrera y sectores populares. Pero el PTS y el MST pretenden ignorar que llevamos cinco días de infierno para esa clase obrera y esos sectores populares.

Citar que es apenas “una semana” es una canallada. Una semana donde a lo mencionado más arriba sobre hiperinflación desatada, despidos, etc., hay que agregar las medidas represivas que pretende imponer Bullrich con el guiño de esas burocracias sindicales, y la seguidilla de subsidios y ventajas financieras para el gran capital y la fuga de divisas.

Si el PTS o el MST pensaban que los anuncios de la “motosierra” no se podrían implementar, precisamente lo ya ocurrido en “una semana” es harto elocuente, y razón de sobra, para delimitarse de una burocracia sindical en contubernio con los nuevos gobiernos.

El frente único debemos buscarlo en términos de la independencia política, en el terreno del llamado a acciones de lucha concreta. No tendiendo puentes de adaptación política hacia esas burocracias sindicales.