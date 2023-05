Neuquén: hospitales y centros de salud desabastecidos de insumos y personal

En las últimas semanas, mientras el gobernador Omar Gutiérrez se jactaba de tener el mejor sistema de salud, las y los trabajadores del sector han puesto de manifiesto la escasez de insumos en todos los hospitales, y situaciones críticas como consecuencia de la falta de personal. Esto ha promovido que en varias localidades se realicen movilizaciones. En el hospital de Zapala, durante la semana pasada, se realizaron medidas de retención de tareas, y una asamblea realizada el 2 de mayo votó paro y movilización a la Zona Sanitaria II, para exigir la inmediata provisión de insumos para el hospital local y toda la provincia.

La situación es muy crítica. Hay guardias desprotegidas como en el hospital de Plottier, que viene realizando medidas desde clínica médica y medicina general por la imposibilidad de sostener la atención por falta de profesionales y otros sectores. También el Hospital Cutral Co llevó a cabo medidas de lucha por falta de pediatras.

A su vez, escasean insumos básicos, como reactivos de laboratorio para realizar determinaciones básicas, así como también más complejas, que se derivan desde hospitales de menor complejidad de toda la provincia al Hospital Castro Rendón. También faltan medicamentos de uso habitual, como dipirona, cefadroxilo y tramadol. O insumos de uso diario, como servilletas, bolsas rojas para descartar residuos patógenos, guantes de nitrilo, elementos de limpieza, y hasta tela e hilo para que el sector de costura confeccione ropa de cama.

Es una política deliberada en función del ajuste

Durante la jornada de lucha votada en la asamblea del Hospital Zapala, la movilización que arribó a Zona II fue recibida por la Jefatura de la zona, que explicó que no hay respuestas concretas desde el Ministerio de Salud; que es el depósito central provincial el que no abastece a las zonas sanitarias; y que ante la falta de respuesta a las licitaciones se hacen compras directas. Además, dijo que los hospitales que cuentan con el recupero financiero de arancelamiento pueden comprar insumos. Sin embargo, no todos los hospitales están en condiciones de hacerlo, y tanto las compras directas como este mecanismo tienen un límite; son parches que además resultan más caros y están sometidos a la especulación de los proveedores, y no resuelven el problema de fondo. Hay licitaciones que quedan desiertas, porque los proveedores especulan ante la inflación y la devaluación en curso.

Así las cosas, los presupuestos ya ajustados para el año 2023, que no proyectaban siquiera equiparar la inflación, hoy se ven pulverizados por la nueva estampida inflacionaria.

La flexibilización laboral

La falta de personal, que es una regla más que una excepción, está dejando guardias desprotegidas en áreas claves como clínica médica, pediatría, etc. Esta situación coincide con las reuniones paritarias, donde se deben discutir las modificaciones del CCT de salud. Con respecto a esto venimos reclamando la reducción de la jornada laboral (6 horas laborales para todos los trabajadores de salud sin afectación del salario). También la posibilidad de realizar una carrera sanitaria cambiando de nivel, lo que implicaría mejoras salariales, sin necesidad de concurso. Es vital el reconocimiento de la formación de cientos de compañeros y compañeras que han realizado tecnicaturas y licenciaturas con la recategorización.

El fin de la precarización laboral y la reversión del éxodo de trabajadores de la salud pública hacia la salud privada es incompatible con el ajuste que lleva adelante el gobierno y la parálisis que la conducción de ATE impone como contribución a una transición sin sobresaltos. Un sector del MPN se irá del gobierno en diciembre, y lo reemplazará otro sector del mismo espacio.

Los récords de producción de petróleo y gas que se venden desde el gobierno, que alimentan la idea de un “boom” productivo hidrocarburífero con su consecuencia en un “derrame” en la salud pública, en educación, en viviendas o en trabajo, es demagogia electoral. No hay ni podría haber un efecto “derrame” en un esquema de saqueo de los recursos (de los hidrocarburíferos por las petroleras, y los financieros por los especuladores banqueros).

Las jornadas de lucha llevadas a cabo en Zapala, Cutral Có y en Plottier marcan un rumbo. Es necesaria la organización de las y los trabajadores de la salud de toda la provincia, y es clave tomar en nuestras manos la defensa de la salud pública y de nuestras condiciones laborales.

En el cuadro actual, es de enorme importancia realizar asambleas en los lugares de trabajo, reuniones y petitorios. Hay que romper la división por sindicatos, unificar la lucha, y plantear en toda la provincia acciones en común para derrotar el ajuste.