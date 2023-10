Neuquén: Ingresos, producción de hidrocarburos y deuda al máximo histórico

Con el 82% de su deuda dolarizada, la violenta escalada de la moneda estadounidense ha dejado al gobierno en un “ahogo” financiero que se traslada a un brutal ajuste en ayuda social, educación, salud y obra pública, ya que se garantiza como prioridad el pago a los acreedores usurarios.

Con ese panorama, en otra manifestación del cogobierno entre el actual gobernador, Omar Gutiérrez (MPN) y el electo, Rolando Figueroa (un MPN que fue por fuera del aparato en un frente variopinto con JxC, un sector del PJ, los evangélicos, el FG, PS, etc.) han impulsado por ley un nuevo endeudamiento por hasta 150 millones de dólares.

Finalmente ayer, y luego de reuniones de acuerdos con los bancos que no se hicieron públicos, se colocó deuda por 100 millones de dólares al valor del dólar MEP bajo ley local. Se deja el saldo (otros 50 millones de dólares) para una futura emisión cuando Rolando Figueroa ya sea gobierno, luego del 10 de diciembre.

Este endeudamiento ocurre cuando los datos adelantados del presupuesto 2024, que el Poder Ejecutivo enviará antes de fin de mes a la Legislatura, incluye una triplicación de los ingresos fiscales respecto al año en curso.

Incluso, la calificadora Fix sostiene en su informe de calificación de esta deuda que “al 30/06/2023, las regalías hidrocarburíferas crecieron un 142,9%” respecto a un año atrás”. Esto mejora en la segunda parte del año en curso, ya que el diario Río Negro, citando a una fuente del ministerio de Economía, transcribe lo siguiente: “hay un fuerte crecimiento de recursos en el período septiembre-diciembre de este año”. (RN, 7/10/2023). Todas las condiciones dadas para prescindir de nueva deuda.

Sin embargo, nada de eso termina en el bolsillo de las y los trabajadores o los sectores populares. Todo se va por el agujero negro del pago a los acreedores usurarios. Refuerzan el “ahogo” las eximiciones impositivas que, según el propio gobierno, rondan los 70 millones de dólares (a la paridad cambiaria tomada para el presupuesto 2023). Terminar con esa sequía inducida de ingresos permitiría paliar los aspectos más negativos del ajuste presupuestario en salud y educación, o en ayuda social en vez de tomar nueva deuda usuraria.

La trama de la deuda contraída

Un comunicado del Ministerio de Hacienda describe los preparativos de este nuevo endeudamiento: “hubo numerosas reuniones con bancos, inversores y compañías petroleras”. Lo novedoso es la inclusión de éstas últimas en el financiamiento provincial a través de deuda, abriendo la incorporación directa de las petroleras en el negocio financiero a costa del Tesoro. Como dijeron tanto Omar Gutiérrez como Rolando Figueroa, es para “darle previsibilidad” a los acreedores “en el marco de las restricciones actuales e incertidumbre futura sobre el mercado de cambios”. Se optó por tomar la deuda en la paridad del dólar MEP, que ayer superaba los $900.

El capital de este endeudamiento se amortiza en cuatro cuotas, comenzando en julio 2025 y las restantes tres cada tres meses. La tasa de interés, que se comienzan a pagar en julio del año que viene, es del 9,45% en dólares, una tasa usuraria que duplica la tasa mundial de referencia. El pago se garantiza con las regalías, a través de la cesión fiduciaria al prestamista, como acreedor privilegiado de primer grado.

La bicicleta que se hace bola de nieve

Cuando se refinanció la deuda hace pocos años atrás, el principal logro de lo que se denominó un “acuerdo histórico”, fue postergar pagos en el corto plazo, para trasladarlos al mediano plazo (lógicamente con un costo significativo).

Así el año 2024, y especialmente los últimos tres del próximo mandato, están cargados con aquellos vencimientos de deudas postergados por el “acuerdo histórico”.

La calificadora FIX menciona en su informe que al 30 de junio de este año quedan para pagar U$S 272 millones por los bonos TICADE y U$S 377 millones por los bonos TIDENEU emitidos en dólares que fueron parte de aquella refinanciación. Solo por estos dos bonos en concepto de amortización de capital vencen U$S 650 millones en los próximos siete años.

A lo que debe agregarse U$S 22,7 millones por las Letras del Tesoro Serie IV Clase 2 TRAMO A que vencen en marzo de 2024. Más otros U$S 42,6 millones por Letras del Tesoro Serie IV Clase 2 TRAMO B que vencen en cuatro cuotas entre junio de 2024 y marzo de 2025. Más otros U$S 14,9 millones por Letras del Tesoro Serie I Clase 2 TRAMO A con vencimiento en setiembre del año que viene. Más U$S 11,8 millones por Letras del Tesoro Serie I Clase 2 TRAMO A que vencen entre mediados del 2025 e inicios del 2026. Sumado todo, totalizan U$S 742 millones de vencimientos de capital de la deuda en dólares entre el próximo y el siguiente mandato, a los que además deben agregarse $18.000 millones en los próximos dos años por deuda en pesos dolarizada.

Una montaña que la misma calificadora sugiere afrontar con una reducción de los gastos operativos del Estado (es decir un brutal ajuste estatal en bienes, servicios y salarios). En esa orientación la calificadora FIX hace una mención sugestiva sobre las jubilaciones del ISSN: “Según las autoridades nacionales la falta de transferencia responde que, según sus cálculos, la Caja de Neuquén no estaría dando déficit según los parámetros del sistema jubilatorio nacional y que el déficit responde a las condiciones específicas de la jubilación provincial”. En términos simples quiere decir que la Caja Jubilatoria no daría déficit si se armonizaran las condiciones jubilatorias con la ANSES.

Al calor de estos datos “duros” es que debe analizarse la orientación social del presente y sobre todo del próximo gobierno de Rolando Figueroa que asumirá el próximo 10 de diciembre. Por eso es intolerable la conducta de las burocracias sindicales estatales de apoyo abierto a la política de los Massa y Figueroa. Una conducta que complementan con una tarea sistemática de desorganización y desmoralización de sus bases sindicales.

Desde nuestras organizaciones y agrupaciones impulsamos, por el contrario, la independencia política basada en asambleas, congresos, plenarios y la movilización ahora para enfrentar el ajuste presente y futuro.