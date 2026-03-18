Neuquén: judiciales en pie de lucha por recomposición y aumento salarial

El martes 18 de marzo se realizó un nuevo retiro y concentración en las puertas del TSJ

Las y los trabajadores judiciales de Neuquén, agrupados en su sindicato Sejun, vienen desenvolviendo una importante lucha por el aumento salarial para el periodo enero-diciembre de 2026. Las jornadas de lucha se desarrollan desde hace un mes con paros, quites de colaboraciones, retiros y asambleas (.

Estas medidas de acción son en respuesta a la propuesta de rebaja salarial que pretende imponer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cabeza de la patronal de las y los compañeros. La oferta salarial del TSJ reproduce la orientación del gobierno provincial para toda la administración pública, es decir, un acuerdo anual con aumentos trimestrales por IPC más bonos de entre $350.000 a $400.000 en cuotas.

El ofrecimiento salarial oficial fue rechazado en diferentes instancias de asambleas y reuniones de las y los compañeros. Ocurre que el aumento por IPC y los bonos no remunerativos propuestos no reflejan los verdaderos gastos de las y los trabajadores, como así tampoco, el alto costo de vida en virtud de la suba de los alquileres y los servicios públicos.

Asimismo, la brecha salarial de las y los compañeros con jueces, fiscales y vocales del TSJ es enorme. Mientras un miembro del máximo tribunal gana $25.000.000 por mes, un trabajador que recién se inicia cobra $1.700.000, es decir, por debajo de la canasta familiar y el salario mínimo que debe imperar en la Patagonia. Índice mínimo que la Junta Interna Indec lo fijó en $2.200.000.

El Tribunal Superior de Justicia y el gobierno de Rolando Figueroa buscan el desgaste del conflicto debido a que es el único sector estatal que está en lucha por el salario. Para ello, además de estirar los tiempos de negociación y reuniones, ha procedido a descuentos fuertes llegando los mismos a $1.000.000

Por otra parte, este martes 18 de marzo se realizó un nuevo retiro y concentración en las puertas del TSJ. Allí, el Tribunal ratificó la propuesta ya rechazada, pero, sin embargo, solicitó un nuevo cuarto intermedio en la línea de desgastar el conflicto.

Desde Tribuna Estatal y el Partido Obrero saludamos y apoyamos con todo el reclamo salarial y la devolución de los días descontados indebidamente.