Neuquén: organicemos el paro del 16 de junio, convocado por la CTA-A

Antes que la CTA-A a nivel nacional y en la provincia anunciara y notificara la convocatoria a un paro de 24 horas para el viernes 16 de junio, los sectores opositores de las y los trabajadores de la educación habíamos resuelto una jornada nacional de lucha para el día previo (el 15/6) con paros, movilizaciones y diversas acciones de acuerdo a la situación en cada lugar.

La burocracia de la CTA-A que dirige “Cachorro” Godoy no quiso hacer coincidir la fecha con la acción de la oposición docente nacional por la obvia razón de sus buenas migas con el yaskysmo que dirige la otra CTA. No vaya a ser cosa que se pisen la manguera entre bombreros…de las luchas.

Ante esta maniobra de la burocracia, cabe a las direcciones recuperadas y a las agrupaciones que se reivindican antiburocráticas y hasta del clasismo la tarea de superarlas. Obvio, de todas las posiciones a debatir, la peor es “gracias no fumo”. Eso conduce a la parálisis y no a una política de superación y recuperación de los sindicatos y centrales.

De modo que en Neuquén Tribuna Docente como agrupación y a partir de los lugares de dirección que integra en las seccionales recuperadas de ATEN, lanzó una campaña para sostener la marcha por la tarde el día jueves 15/6 y convocar a parar el viernes 16/6 con nuestro propio pliego.Luego de asambleas y el paro masivo en Capital y Plottier contra el boicot de la dirección de Aten (que se enrola en la CTA-T de Yasky), cabe tomar el paro de la CTA-A para darle continuidad.

Razones sobran y sobraban

El debate sobre dar continuidad a un estado de ánimo en alza en las escuelas, se reforzó con algunos hechos ocurridos desde el paro anterior. Ese paro provocó que las direcciones sindicales del conjunto de sindicatos estatales (a excepción de ATE), se reunieran y acordaran un saludo a la bandera como forma de fingir que ellos están dando respuestas a los reclamos de luchar contra el ajuste. Terminaron convocando a una movilización a Legislatura el miércoles 14/6, sin paro, lo cual se reducía a una movida del aparato y los rentados, y de ninguna manera era una acción de lucha a la altura de los reclamos de las bases.

Bastó que la Legislatura cambiara el horario de sesión para que el conjunto de esas conducciones burocráticas suspendiera la movilización sin paro. Es que todos ellos se encuentran enfrascados en las trenzas y realineamientos que produjo la derrota del MPN oficial el pasado 16/4 y en el tembladeral de los armados de cara a las Paso. Sin pena (la gloria le es ajena), se mandaron a cuarteles de invierno.

Pero como la crisis y el ajuste siguen haciendo su trabajo, esta semana se produjo un nuevo “accidente” laboral en una escuela, a raíz del cual una docente estuvo a milímetros de electrocutarse. Y hoy se conoce que el IPC de mayo de Neuquén es de 7,1%.

Pero metió la cola el conservadurismo electorero

En el marco de esta situación, y con el anunciado ataque a fondo contra las conquistas previsionales, la campaña de Tribuna Docente es tomar en nuestras manos el paro del 16/6 de la CTA-A, para darle un sentido con un pliego que responda a las bases, contrastó con la política del PTS, IS y otras agrupaciones que se negaron a impulsar el paro.

Las razones de la negativa del resto, por su endeblez, desnudan que no son las reales. Por ejemplo, decir que “no estamos en esa central” (PTS), luego de haber participado en la elección de la misma, apenas el año pasado. No se sostiene el argumento.

Otros opinaron que “no la ven, que es un fin de semana largo” o “la necesidad de asambleas previas”. O adelantar el paro para el 15/6, pero ese día ya está convocada desde hace muchos días la marcha. El arte era tomar la maniobra de la burocracia y darle nuestra impronta.

Los emergentes como el nuevo “accidente laboral” en una escuela, así como nuevos ataques contra la docencia y la retención indebida de salarios masiva de parte del gobierno, impone una respuesta. Poner la democracia en abstracto, por encima de los reclamos de la base desde las escuelas que preguntaba todo el tiempo si podían hacer el paro del viernes 16/6 (máximo cuando la ATE Neuquén de Quintriqueo sacó una propaganda diciendo que “en Neuquén no hay paro”), es optar por un conservadurismo paralizante.

Claro que son necesarias las asambleas, pero no vamos a esperar que efectivamente se electrocute una docente para entonces sí, parar ante el emergente. El debate y los pobres argumentos para no parar el 16/6 demuestran que el conservadurismo electorero se ha colado en la lucha sindical. Y que la izquierda que le huye a plantarse, incluso cuando hay un alza desde la base, está mas preocupada en no perder algún voto por luchar.

La unidad con la comunidad es necesaria y así se expondrá en la marcha del 15/6, pero como sindicatos recuperados nuestro objetivo debe ser derrotar el ajuste que se profundiza en esta transición hasta el 10 de diciembre y el trabajo sucio a realizar por parte de quien aún gobierna. Y si derrotamos ese ajuste, nos colocamos en la mejor posición para recuperar los sindicatos y centrales.