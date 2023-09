Neuquén y Río Negro: masiva movilización en los puentes carreteros reclamó justicia por Silvia Cabañares

El jueves 7 se desarrolló una masiva movilización por los puentes interprovinciales de Neuquén y Río Negro, convocada por la familia de Silvia Cabañares, el Plenario de Trabajadoras, Polo Obrero, Aten Capital, Plottier, Ni Una Menos Cipolleti, Unter Cipolletti y numerosas organizaciones de mujeres, sindicales (Aten Capital, Plottier y Unter Cipolletti) y políticas. Entre las y los participantes estuvieron estudiantes de la Escuela de Enfermería de Neuquén, quienes vienen de una triunfante lucha en defensa de su carrera.

Además de organizaciones piqueteras de ambas provincias, fueron de la partida trabajadores/as docentes, estatales, salud, Centro de Estudiantes de Trabajo Social y Humanidades de la Unco (Comahue)

La jornada de lucha tuvo un fuerte impacto en los medios donde, además del caso de Silvia, se conoció la noticia de un nuevo intento de femicidio en la zona de balneario de capital y en momentos que se desarrolla el juicio por el femicidio de Patricia Rendón.

La orientación que guió la actividad fue que, a 12 días del hallazgo del cuerpo de Silvia, si no hay novedades del caso es porque la impunidad estatal está presente. Sucede que desde fiscalía de Cipolletti nos informaban que el caso estaba en vías de resolverse y días después que no había avances. Es claro que si no aparecen el o los responsables es porque alguien lo protege y la responsabilidad es de los gobiernos de Neuquén y Río Negro. Asistimos, por lo tanto, a una lucha contra la impunidad en curso y tenemos que redoblar la movilización y la campaña por el esclarecimiento, juicio y castigo.

Por otra parte, mientras se desarrollaba el Encuentro Patagónico de Géneros y Diversidad. Un encuentro de funcionarias para “intercambiar las políticas de género ” en un lujoso hotel de la ciudad capital. La realidad no podría ser más gráfica. Por un lado, una importante movilización de colectivos de mujeres y diversidades se reunían para unir el grito de justicia y para decir basta de femicidios. Por el otro, las funcionarias profundizaban su demagogia y refuerzan el planteo de que el Estado es responsable.

La gran movilización realizada, esta vez en los puentes carreteros, constituyó un gran paso en la gran campaña que el Plenario de Trabajadoras y organizaciones se han comprometido con esta lucha. Ahora, la próxima semana, vamos al poder judicial de Neuquén a exigir respuestas y esclarecimiento. A continuar con la movilización porque no vamos a parar hasta obtener justicia.