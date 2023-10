“Ni Wolff, que apoya a los hitlerianos, ni ningún sionista nos va a dar lecciones de cómo luchar contra el antisemitismo”

Gabriel Solano realizó este jueves 26 de octubre una intervención en la Legislatura porteña en defensa de la lucha del pueblo palestino. El dirigente del Partido Obrero fustigó también contra los defensores del gobierno terrorista y genocida de Israel, que ocupan bancas en todos los parlamentos del país.

Solano comenzó criticando a los sionistas locales. “Un funcionario de CABA, Waldo Wolff, que creo que es un ñoqui legalizado, ha salido a atacarme de manera retirada, diciéndome nazi y terrorista, y a acusarme de cosas brutales por el solo hecho de haber defendido de manera categórica al pueblo palestino, que está siendo masacrado”, señaló.

Y explicó cómo los ataques de Wolff fueron acompañados de amenazas, tanto contra él como contra Vanina Biasi y otros referentes de izquierda. “Wolff no tiene ninguna autoridad para venir a señalarme de nazi, porque se acaba de pronunciar en favor de Milei, un defensor de los nazis”, dijo Gabriel.

“José Bonacci, quien le dio a Milei personería electoral, tiene una foto con el libro ‘Mi Lucha’ de Hitler”, agregó.

Los sionistas argentinos acusan a los militantes del Partido Obrero y de la izquierda en general que defienden la causa palestina de antisemitas. Solano aprovechó su intervención para atacar esta impostura. “Nuestro partido lucha contra el antisemitismo, fue fundado por socialistas judíos que han luchado siempre contra los fachos y los nazis, los cuales han encontrado un lugar en todos los partidos políticos capitalistas de Argentina. Milei está a la cabeza de esta política”, dijo.

El dirigente del PO agregó que “el terrorismo de Estado, que Villarruel defiende, torturó y asesinó compañeros y compañeras, y se ensañaba especialmente contra los judíos. Pablo Rieznik, mi maestro político y fundador del PO, que fue torturado bajo la dictadura, me contó cómo era torturado y se ensañaban con él por ser judío”.

“Acá se habló del atentado a la AMIA. El Partido Obrero siempre luchó para esclarecer ese hecho; esto, contra los ‘Fino’ Palacios, que Macri puso a la cabeza de la Policía Metropolitana. Háganse cargo de haber metido a Palacios, procesado por encubrimiento a la Amia, y expliquen por qué el líder de la Daia, Beraja, también fue condenado por encubrimiento”, expresó.

Gabriel dirigió sus dardos contra Villarruel, cuyo espacio político llevó como candidato a vicejefe de gobierno porteño a un hombre de Palacios.

“Le digo a Wolff, que apoya a los hitlerianos, a los que estuvieron con Palacios, a los que encubrieron el atentado contra la Amia y la embajada israelí, a los que apoyaron a Menem, que nadie nos va a dar lecciones para luchar contra el antisemitismo. Estamos a la cabeza de esa pelea. A Trotsky lo persiguieron por judío, la Liga Patriótica perseguía en Argentina a los judíos y a los socialistas judíos”, manifestó.

La lucha del pueblo palestino

Después de diferenciarse de los bloques políticos capitalistas reaccionarios y pro sionismo, Solano reivindicó en toda la línea el derecho a la rebelión del pueblo palestino.

“Se está masacrando a un pueblo, vean las imágenes de Franja de Gaza. Hay un millón de desplazados en el norte de Gaza. Netanyahu les dice a los gazatíes que se tienen que ir, ¿adónde carajo se van a ir? Si están bloqueados por todos lados”, exclamó Gabriel.

Solano, además, denunció que en Gaza no hay alimentos, ni electricidad, ni gas, ni medicamentos y que allí no entra agua. También condenó el bombardeo sionista de los hospitales. “Hasta el New York Times señaló la responsabilidad de Israel”, señaló.

“Esto no empezó el 7 de octubre, como se dijo acá, sino en el año 1948. Le digo a los defensores de la propiedad privada que el sionismo echó de sus tierras a 750 mil personas. Nosotros queremos y defendemos el derecho al retorno de los palestinos expulsados. Hoy son 5 millones los palestinos que viven en campos de concentración, en cárceles a cielo abierto”, dijo Solano.

Asimismo, denunció el régimen de apartheid que instaló Israel en Cisjordania. “Está dividida en tres zonas y los palestinos tienen que pedir permiso para pasar por los lugares. Los colonos sionistas son defendidos por un ejército brutal. Este año alrededor de 250 palestinos fueron asesinados en Cisjordania. ¿Qué dijeron ustedes? Nada, son cómplices (refiriéndose al diputado cambiemita Reyes, que defendió al sionismo interrumpiendo a Solano) del asesinato del pueblo palestino”, afirmó.

Gabriel Solano también explicó cómo el aparato militar israelí está financiado por Estados Unidos, que viene de enviar dos portaviones y otros pertrechos militares al mar Mediterráneo para bancar la ofensiva sionista.

Y se refirió a Hamas, diciendo que “fue financiado por Israel para dividir al pueblo palestino, que antes tenía una organización laica, la OLP. Nosotros, que en su momento defendimos la causa de Malvinas a pesar de que en Argentina el Ejército era dirigido por una dictadura, no vamos a cambiar nuestra posición sobre el pueblo palestino por el carácter de la dirección transitoria que tiene”.

Abajo el Estado de Israel

“El sionismo es una catástrofe para el pueblo judío, que sufrió el holocausto capitalista. Ayer escuché a tu jefa política (otra vez interviniendo contra Reyes, cuya jefa es Carrió) denunciar cómo la agencia judía mundial pactó con Hitler la entrega de judíos. El sionismo entregó a los judíos al nazismo. En cambio, los socialistas judíos se levantaban junto a los trabajadores judíos en el gueto de Varsovia contra la opresión nazi, mientras todas las potencias imperialistas le daban la espalda al pueblo judío”, dijo Gabriel.

Solano, asimismo, explicó que “ningún pueblo que oprime a otro va a liberar sus cadenas” y que “el pueblo judío está siendo llevado ahora a aplicar el holocausto contra el pueblo palestino, a encerrar a millones de personas en una cárcel a cielo abierto, a bombardear y asesinar niños”. “Una Palestina única y laica terminaría con la opresión del pueblo palestino”, agregó.

Y volvió a clarificar la posición del PO frente al conflicto en curso. “Cuando hay alguien tirando piedras en una Intifada, y del otro lado hay uno de los ejércitos más modernos del mundo, nosotros nos ponemos del lado de los primeros”

Solano finalizó exclamando: “Queremos terminar con la opresión de un pueblo y con la trampa que ha llevado a que un pueblo que sufrió el holocausto intente ser convertido en el carcelero de otro. Luchamos para que palestina gane, defendemos el derecho a que su pueblo se levante contra esta opresión. Y seguro que esto se va a lograr. Vamos a luchar contra esta opresión, para terminar con ella”.