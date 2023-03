San Juan: directivxs de escuelas dejan de informar qué docentes se adhieren al paro

La semana pasada, el mandatario provincial, Sergio Uñac, difundió una circular donde le pedía a los directivos de cada establecimiento educativo, de todos los niveles y modalidades, que informen la asistencia de los docentes, caso contrario, se le descontaría el día a todo el personal del establecimiento.

Este jueves 9 de marzo, y tras el anuncio de Uñac de descontar los días no trabajados, los directivos de 36 escuelas secundarias firmaron un comunicado expresando que: “Ante la situación educativa que atraviesa la provincia y no pudiendo ser ajenos a ello, en plena solidaridad con nuestros compañeros informamos nuestra quita de colaboración respecto al envío de porcentajes de adhesión a la huelga. Instamos al gobierno y gremios a abrir un canal de diálogo con sector autoconvocado de manera urgente” (Tiempo de San Juan, 10/03/2022).

Mientras tanto, desde el Ministerio de Educación de San Juan, a través de Daniela González, Secretaria de Coordinación Administrativa y Financiera del mismo, aseguraron que “si no se envían las planillas para el día 13 de marzo, no se podrán liquidar los sueldos de los docentes del establecimiento, por lo que se descontarán los días de ausencia a toda la planta docente, incluidos los directivos” (Tiempo de San Juan, 10/03/2023).

Mientras asistimos a la novena jornada de paro y movilización, la declaración de Educación constituye una provocación y un amedrentamiento hacia lxs docentes autoconvocadxs. Según esta exposición, no sólo descontarían el sueldo a quienes activamente se encuentran en la lucha por salario y vida digna, si no también a lxs trabajadorxs que se solidarizan con la rebelión. De manera directa, refleja la nula voluntad política del gobernador sanjuanino en solucionar el conflicto y significa un crudo ataque, no sólo para la rebelión docente, si no para cualquier trabajador ocupado o desocupado que tome la movilización callejera y el paro en los lugares de trabajo como método de organización.

Desde el Partido Obrero repudiamos estas declaraciones y nos sumamos con todo a la rebelión que está sacudiendo las tierras sanjuaninas.

¡Por el triunfo de la lucha docente! Este es el camino.