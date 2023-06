“Nuestra lista le aporta al Frente de Izquierda una gran fuerza social, con presencia en los barrios y en los sindicatos”

El martes 27 Gabriel Solano precandidato por el Partido Obrero a presidente en el Frente de Izquierda Unidad visito la ciudad de Mar del Plata recorriendo los medios, la localidad de Batán y barrio Autódromo, culminando con una charla de presentación de su libro “Por qué fracaso la democracia” en el aula magna del complejo universitario de Mar del Plata. La gira fue acompañada por el precandidato a intendente Alejandro Martínez y Rocío García, primer candidata a concejal.

En conferencia de prensa Solano planteó que “el acto con CFK y Massa en el marco de la repatriación de un avión utilizado para los vuelos de la muerte durante la dictadura, es una operación de blanqueo a Massa en relación a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Massa es un hombre de la embajada yanqui y del FMI, el mismo que hace un tiempo atrás dijo que había que cerrar la etapa de los derechos humanos”.

“Necesitamos una izquierda que vaya más allá de las elecciones. Nuestra lista, le aporta al Frente de Izquierda una gran fuerza social, con presencia en los barrios más golpeados por la crisis en todo el país, fuerte presencia en los sindicatos. La lista de Bregman y Del Caño no puede aportar eso porque no están de acuerdo con organizar a las barriadas pobres de la argentina. Los problemas más importantes del país no se van a resolver en las urnas sino en las calles, como ya se demostró en Jujuy y Chaco”, dijo el legislador porteño.

Por su parte, Alejandro Martínez agregó en relación a la cuestión local: “La lista que vuelve a encabezar Guillermo Montenegro, refleja y reafirma un gobierno local que ha entregado la ciudad a los negocios inmobiliarios y a los empresarios que se enriquecen a costa de trabajo en negro y precarizado. El intendente ha dejado en el abandono absoluto a los barrios más golpeados por el ajuste en la ciudad: en Mar del Plata hay trabajadores que no tienen cloacas, gas natural, ni vivienda propia. Mientras, en el peronismo el pacto de Pulti y Fernanda Raverta no anuncia nada nuevo: ya han gobernado ocho años con el 100% de sus candidatos. Esta alianza se da luego de que el espacio de Pulti en el Concejo Deliberante le diera los votos a Montenegro en cuestiones claves, por ejemplo las facultades extraordinarias para que el Ejecutivo aplique un boletazo en el transporte”.

Luego en Batán participamos de una recorrida por el barrio que terminó en un predio donde hace más de 10 años debía comenzar la construcción del hospital provincial para una zona que comienza a crecer en población. Les compañeres están impulsando una juntada de firma para que se retome esa construcción y se refuerce los insumos y equipamientos en los CAP de la zona que están vaciados. Este reclamo muestra claramente que pasan los gobiernos de todos los colores y persiste el ajuste en la salud y un avance en la privatización. Nos hemos comprometidos a impulsar una movilización con todas la firmas que juntemos y darle fuerza a esta lucha por todos los medios.

En el barrio Autódromo el debate con los compañeros de Polo Obrero colocó el eje en la cuestión de la vivienda y la urbanización. Una de las compañeras le comento a Solano su situación: “me levanto todos los días a las 4 de la mañana para laburar en la cooperativa del pescado, estoy en negro, cuando vuelvo tengo que garantizar el carbón para calentar la casa no tenemos gas, no hay cloacas, cuando llueve se inunda todo y no pasan los servicios es un desastre”. La salida que planteamos es que para avanzar con un plan de obras públicas, vivienda y urbanización tenemos que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda; y por otro lado garantizar un salario igual a la canasta familiar y bajo el convenio colectivo. Lo que ocurre en los barrios de Mar del Plata es un reflejo de la situación de los trabajadores de este país: trabajadores en negro y precarizados con salarios de miseria viviendo en barrios que están abandonados por estos gobiernos capitalistas de Kicillof y Montenegro.

La jornada terminó con una charla debate que contó con la participación de César Román, docente e historiador de la Facultad de Humanidades. La sala se llenó con más de ciento cincuenta compañeros entre investigadores del Conicet, estudiantes y docentes, luchadores del Polo Obrero, luchadores ambientalistas y referentes sindicales como María Demateis, secretaria general de la comisión interna de Textilana y precandidata a diputada nacional.

El Partido Obrero de Mar del Plata sale a la cancha con toda una preparación e intervención de los barrios, lugares de trabajo y estudio. Con candidates que intervienen y luchan en cada uno de estos lugares y que serán voceros de estás luchas. Las semanas que vienen nos encontrará reforzando nuestra presencia en las esquinas con una plataforma local que coloque una salida desde los trabajadores que se oponga a esta Mar del Plata entregada a los saqueadores, privatizadores y capitalistas negreros. Vamos con una izquierda que se planta.