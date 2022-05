Nueva caravana contra la base yanqui en Neuquén

La Multisectorial “NO a la base yanqui” convocó para sábado 7 de mayo a una nueva caravana para repudiar el financiamiento de una base “humanitaria” en territorio fiscal de Neuquén, con fondos del Comando Sur del ejército de Estados Unidos. Desde el Polo Obrero y Partido Obrero participamos con una delegación de varios autos en esta actividad.

La reciente visita a nuestro país de la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, y su reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández, acicateó la necesidad de expresar el rechazo y provocó que la caravana fuera más numerosa que las anteriores.

Las declaraciones como capataz de estancia de la generala Richardson, dictando un guión sobre como debe actuar el Estado y los gobiernos respecto a sus alineamientos internacionales, así como la explotación de los recursos naturales, deja claro que no hay ningún fin “humanitario” en la financiación de esta base. También mostró que para EEUU y sus fuerzas armadas, en su competencia con las inversiones chinas en el país y la región, seguimos siendo el patio trasero del imperialismo yanqui. La militar estadounidense se permitió tal libertad de palabra porque el pacto con el FMI de todo el régimen político se complementa con el control y vigilancia para la represión de parte del ejército de EEUU.

La caravana denunció que a pesar de reiterados fallos judiciales que intiman al gobierno provincial a exhibir los convenios suscriptos con el Comando Sur de EEUU, el mismo sigue afirmando que la cesión de las tierras no registra ningún convenio y que el gobierno provincial solo aceptó la donación de fondos de EEUU.

Tampoco emite palabra el intendente de la capital, Mariano Gaido, en cuyo ejido se asienta esta base “humanitaria”, cuando en el cerco de alambre y púas se ha colocado un sistema de electrificación. Es un pacto secreto, que recuerda al suscripto por YPF con Chevron hace ocho años atrás.

Hasta donde la propia Multisectorial pudo investigar, se sabe que el Comando Sur contrató para la construcción de la base, que se ejecuta a ritmo acelerado, a una empresa de Honduras la que habría subcontratado a otra empresa de la que ningún gobierno tiene noticias. Como lo expresó el propio gobierno provincial: “no tenemos ingerencia”. Algo tanto o más oscuro que el petróleo que los yanquis pretenden custodiar y monitorear desde la base.

El acto se realizó frente a las avanzadas construcciones de los edificios y galpones. El papel de denuncia de la complicidad de los gobiernos le cupo a la secretaria general de Aten Capital y al secretario general de Aten Plottier, quienes también relacionaron esta base y la visita de la generala del Comando Sur, con el pacto con el FMI.

Gran parte de las y los presentes, enroladas/os en corrientes abiertamente o prokirchneristas, no emitieron una palabra al respecto. Solo anunciar que vivimos “un avance de la derecha” (sin precisiones) y un llamado a la unidad en abstracto.

Solo el representante de la Coordinadora Mapuche dijo que “podrían no existir estos edificios, pero eso no quiere decir que el imperialismo no está presente”. Muy claro, es una cuestión de política del Estado y de sus partidos, no de mas o menos ladrillos edificados.

El acto cerró con la convocatoria a organizar nuevas y mayores acciones.