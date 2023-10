Nueva marcha de los trabajadores municipales de Esteban Echeverría

Los trabajadores municipales de Esteban Echeverría volvieron a marchar el viernes 29 hasta el palacio comunal. Es el segundo viernes consecutivo de marchas en el distrito, gobernado por el peronista Fernando Gray, en reclamo por la reapertura de las paritarias y la aplicación de la cláusula de revisión del acuerdo último acuerdo paritario, que estableció un aumento total del 35% entre mayo y octubre.

Los trabajadores reclaman el adelanto a septiembre del aumento de octubre, pero sobre la base del sueldo de julio y no del de marzo, como establece el acuerdo de principios de año. También piden la incorporación al básico de las sumas no remunerativas y el pase a planta de más de 700 compañeros contratados.

El acuerdo paritario alcanzado en la primera mitad del año por el gremio dirigido por Nélida Haye (alineada con la burocracia sindical del Fesimubo que dirigen el Rubén “Cholo” García y Hernán Doval) ha resultado absolutamente insuficiente para compensar la pérdida salarial provocada por la altísima inflación. Fue firmado por la dirección gremial en el contexto de su alineamiento con la política económica de Sergio Massa, que exige “moderación” en los reclamos paritarios mientras se pagan religiosamente la deuda externa y los astronómicos intereses de las Leliqs a la burguesía usurera.

Estas condiciones hacen que el descontento obrero empiece a salir a la luz. Trabajadores de base del municipio hicieron circular el siguiente comunicado: “Los trabajadores municipales de Esteban Echeverría estamos cansados de la precarización laboral, tenemos sueldos básicos de $82.000, estamos buscando el apoyo de los medios ya que el intendente no quiere negociar un aumento digno. Estamos a $200.000 de diferencia con la canasta básica, somos indigentes. Indigentes que trabajan 40 horas semanales prestando servicios al municipio de Esteban Echeverría dirigido por el intendente Fernando Gray. Nuestra hora de trabajo vale $570 ¡Ni un kg de pan! No tenemos planta permanente, por ende no tenemos antigüedad. No tenemos categoría, porque tampoco tenemos carrera municipal; lo que significa que tenemos compañeros que trabajan hace 27 años y tienen categoría ingresante”.

Proyecto de ley de salario mínimo para los municipales de todo el país

El gremio municipal es, en Buenos Aires y en todo el país, uno de los más explotados y precarizados, lo que está detrás de las protestas que se han producido en las últimas semanas en una decena de municipios bonaerenses. Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad, que ocupa Romina Del Plá, se ha presentado un proyecto de ley consensuado con activistas, delegados y dirigentes del gremio; una expresión de este proceso de organización y lucha que se desarrolla en el gremio. El proyecto establece un piso salarial nacional de dos salarios mínimos, el ingreso por concurso y el derecho a la carrera para los trabajadores municipales.

“El promedio salarial de los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, como el de Merlo, donde está Menéndez, es de 35 mil pesos, y el promedio en la provincia no supera los 70 y 80 mil pesos. En el país el promedio es de 40 mil pesos. El propio gobierno dice que para no ser pobre hoy tenés que ganar 280 mil pesos”, sostuvo Victorio Pirillo, secretario general del sindicato de municipales de Vicente López (STMVL). Respecto del proyecto del PO, agregó que “viene a reparar esta injusticia con los trabajadores municipales”.