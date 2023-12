Nuevo aumento del pan

Mediante un comunicado de prensa, la Federación Industrial Panadería de la Provincia de Buenos Aires informa fuertes incrementos en sus productos a partir del lunes 18 de diciembre. El pan no le escapa a la devaluación del 124% resuelta por Caputo y Milei, que llevó a $820 la moneda norteamericana, y al alza generalizada de precios, en especial de la canasta básica.

“Ante el proceso inflacionario, la Federación Industrial Panadería de la Provincia de Buenos Aires hace saber a sus asociados que se sugiere el precio del kilo de pan tipo francés en $1800/$2000”. De esta manera, desde el 18/12, uno de los productos alimenticios más consumidos en el país incrementa un 15% su valor. Los motivos principales serían el alza de las materias primas y el flete, este último encarecido sobre todo por el incremento de casi un 80% en las naftas durante el último mes. A esto se suma la liberación de los precios, aprobada por parte del nuevo gabinete nacional.

Los aumentos de dichos productos han sido constantes en este año. Se pueden verificar, como mínimo, cuatro alzas del precio de las harinas y naftas, descargando la inflación en los bolsillos detonados de las familias trabajadoras. Antes con los Fernández y Massa, y hoy con Milei, el hambre en los hogares de los laburantes es moneda corriente y continúa en alza.

Esta suba de precios aún no ha llegado a su techo. “Pablo Canje, dirigente de Marcos Paz, agregó: ayer vino el molino y me avisó que no me va a entregar harina por un mes porque no hay precio de trigo. Y otros molinos calculan una bolsa alrededor de $20.000″. Ojalá que no, porque estaríamos hablando de un pan a $2500. Es muy dura la situación para todos” (Noticias Urbanas, 15/12).

En lo que va de diciembre los alimentos subieron más del 15%, apalancados por la quita de retenciones a las economías regionales y los beneficios cambiarios otorgados por Massa a las patronales sojeras, un programa que ahora se profundiza con el “Rodrigazo” anunciado por Caputo. A este contexto de inflacionario que ubica al país al borde de la hiperinflación se le suma la amenaza del cierre de panaderías, que dejaría en la calle a sus trabajadores.

Con los actuales precios, el kilo de pan, que a una familia de cuatro integrantes le dura máximo día y medio, equivale a más del 1% del salario mínimo vital y móvil, casi el 2% de una jubilación básica, y el 2,5% del Potenciar Trabajo, congelado por la nueva gestión libertaria.

Se aproxima navidad y año nuevo, tanto desde el oficialismo derechoso más rancio como desde la oposición peronista nos mandan a brindar con agua y pan duro. Los primeros en nombre del ajuste, los segundos en nombre de garantizar la gobernabilidad. Todo en un país detonado política, financiera y socialmente.

Es urgente la convocatoria a un paro nacional activo, por parte de la CGT y CTAs, no alcanza con un comunicado. A la motosierra se le hace frente ganando las calles. Ni un despido, reapertura de las paritarias ya, salario mínimo igual a la canasta básica, aumento de los planes sociales, jubilaciones y pensiones, 82% móvil. Que la crisis la paguen los capitalistas. El 20 a copar la Plaza de Mayo.